Ινδικό ενδιαφέρον για την ΕΒΟ Αιγίου - Επενδυτές επισκέφθηκαν το εργοστάσιο των ΕΑΣ

Πήρε παράταση η έγκριση των μετόχων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού με θέμα την εξεύρεση επενδυτή για τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων οβιδουργίας και καλυκοποιείας της ΕΑΣ ΑΒΕΕ και τη μεταφορά της σχετικής δραστηριότητας από τον Υμηττό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρείας στο Αίγιο.

Σύμφωνα με το pelop.gr, στη γενική συνέλευση της εταιρίας, οι μέτοχοι αποφάσισαν, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, να δοθεί παράταση έως ότου καταρτιστεί και κατατεθεί στην επόμενη ΓΣ ένα πιο ολοκληρωμένο πρότζεκτ. Στη διάρκεια της συζήτησης συμφωνήθηκε η «ομάδα εργασίας» του συγκεκριμένου πρότζεκτ να εισηγηθεί μέχρι αρχές Απριλίου ένα πλήρες πλάνο, το οποίο να προσελκύσει μεγάλες βεληνεκούς εταιρείες απ’ όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα, επειδή, κατά πάσα πιθανότητα, έχει βρεθεί ο επενδυτής, οι μέτοχοι των ΕΑΣ (το υπουργείο Οικονομικών είναι ο μεγαλομέτοχος) θέλουν τα διαδικαστικά να ετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έτσι δόθηκε και η μικρή παράταση.

Το πλάνο προβλέπει ότι θα δημιουργηθεί μία κοινοπραξία, στην οποία τα ΕΑΣ θα κατέχουν το 51% και το υπόλοιπο ο επενδυτής που θα χρηματοδοτήσει τη μετεγκατάσταση, την αναβάθμιση και την αξιοποίηση των νέων εργοστασίων οβιδουργίας και καλυκοποιείας στο Αίγιο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο κομμάτι που αφορά και το εργοστάσιο στο Αίγιο έχει επιδείξει μεγάλος «παίκτης» του χώρου της πολεμικής βιομηχανίας από την Ινδία και συγκεκριμένα το Ινδικό Kalyani Group. Ο όμιλος, που δραστηριοποιείται στην χαλυβουργία, έχει διεθνή παρουσία, με εργοστάσια παραγωγής σε Γερμανία, Σουηδία και Κίνα, εκτός της Ινδίας, και συνολική απασχόληση 10.000 προσωπικό, καταγράφοντας ετήσιο τζίρο 3 δισ. δολάρια. Εχει συνάψει κοινοπρακτικά σχήματα με εταιρείες στις ΗΠΑ (Meritor, Carpenter Technology Corp), Ισραήλ (Elbit Systems, Rafael), Ηνωμένο Βασίλειο (David Brown), Γαλλία (Alston), Κίνα (FAW Corp) και Βραζιλία (Maxion Wheels).

O ινδικός όμιλος είναι εξπέρ στον αμυντικό τομέα εδώ και 10 χρόνια, με αποτέλεσμα να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από οπλικά συστήματα πυροβολικού και τεθωρακισμένων οχημάτων μέχρι πυρομαχικά.

Η υπάρχουσα δυναμικότητα παραγωγής βλημάτων πυροβολικού 155 mm ανέρχεται σε 50.000 τον μήνα αλλά στρατηγική επιδίωξη του ομίλου, είναι η σημαντική αύξησή της.

Στελέχη του Kalyani Group έχουν επισκεφθεί, υπό άκρα μυστικότητα, το εργοστάσιο στο Αίγιο τρεις φορές από το 2024 και η πιο πρόσφατη επίσκεψη έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ενδιαφέρον για αξιοποίηση του εργοστασίου των ΕΑΣ στο Αίγιο έχουν επιδείξει και εταιρείες από το Ισραήλ, την Τσεχία και την Γερμανία, όμως οι Ινδοί μοιάζει να έχουν προβάδισμα, δεδομένης και της στρατηγικής σύγκλισης Ελλάδας–Ινδίας. Εφόσον τελικά κλειστεί το «ντιλ», μέσω του διεθνούς διαγωνισμού, η ΕΑΣ ΑΒΕΕ θα έχει το 51% του μετοχικού πακέτου, η ινδική εταιρεία το υπόλοιπο 49%.

Θα μεταφερθούν στο Αίγιο οι δραστηριότητες οβιδουργίου και καλυκοποιείας της ΕΑΣ, εκκινώντας την παραγωγή μεταλλικών κορμών μεγάλων διαμετρημάτων και φυσιγγίων φορητού οπλισμού.

Πηγή: pelop.gr

