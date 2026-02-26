Ανδρουλάκης για υποκλοπές: «Το παρακράτος δεν ήθελε να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Με αίσθημα βαθιάς δικαίωσης μετά την απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε τους κατηγορούμενους για την υπόθεση των υποκλοπών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παραχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «η σημερινή απόφαση είναι απόφαση σταθμός που αποτελεί νίκη και δικαίωση ενός αγώνα που ξεκίνησα στις 26/7/2022. Μαζί μου δικαιώνονται τα θύματα του παρακράτους που δεν κρύφτηκαν και δήλωσαν παρών στη μάχη. Είναι μια ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου και αξιοποίησε σκοτεινές πρακτικές που ανήκουν σε άλλες εποχές και εκθέτουν την πατρίδα μας».

«Παρά τον πόλεμο που δεχτήκαμε, σταθήκαμε όρθιοι και κερδίσαμε μία ακόμη νίκη. Σήμερα κάποιοι πανηγυρίζουν ενώ είχαν μείνει μόνο στα λόγια. Θα συνεχίσω τον αγώνα μέχρι τέλους. Πρώτα ακυρώθηκε ο νόμος Τσιάρα ως αντισυνταγματικός, τώρα έχουμε μια ακόμη νίκη, μπροστά μας έχουμε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», είπε ο κ. Ανδρουκλάκης και προέβλεψε ότι «παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης θα λογοδοτήσουν όλοι, ακόμη και οι Μητσοτάκης - Δημητριάδης».

Αποκάλυψε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει άμεσα αίτημα για εκ νέου σύσταση εξεταστικής επιτροπής, καθώς στο δικαστήριο αποκαλύφθηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι η προηγούμενη εξεταστική χειραγωγήθηκε από ψευδομαρτυρίες. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι αμέσως μετά που θα καθαρογραφεί η απόφαση του δικαστηρίου, το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει τη διεξαγωγή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών έτσι ώστε ο πρωθυπουργός να «απολογηθεί».

Όπως είπε, «η απόφαση εκθέτει την ηγεσία της δικαιοσύνη για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Η δημοκρατική παράταξη δεν κινείται βάσει πολιτικών κριτηρίων, αλλά βάση αρχών και αξιών. Αυτός ο αγώνας δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά αγώνας για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στην πατρίδα μας».

«Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική σε όσα θύματα των υποκλοπών δεν κινήθηκαν νομικά προκειμένου να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι.

«Ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας δεν μπορούν να έχουν ούτε αυτοί που οργάνωσαν το παρακράτος, ούτε αυτοί που κρύφτηκαν από τον αγώνα για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Περίμενα περισσότερη γενναιότητα και αίσθηση καθήκοντος από ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, αλλά που φαίνεται ότι εν τέλει δεν έχουμε τα ίδια αντανακλαστικά, ούτε τον ίδιο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δε μπορώ να φανταστώ πώς κάποιοι να διεκδικήσουν πολιτικούς ρόλους και θέσεις στα πράγματα της χώρας, αλλά να ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες» απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων που είχαν κατακλύσει την αίθουσα της Χαριλάου Τρικούπη όπου δόθηκε η συνέντευξη Τύπου. Σχολίασε μάλιστα ότι «την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες».

«Για μένα άνθρωποι που γνωρίζουν ότι είναι θύματα ενός παρακρατικού μηχανισμού, και που κρύβονται από αυτά που πρέπει να κάνει ένας δημοκράτης πολίτης, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουν χώρο στη δημόσια ζωή. Δεν είναι μόνο υπουργοί της κυβέρνησης, αλλά και άλλα πρόσωπα. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά το πώς ένα πρόσωπο που κατέχει ένα δημόσιο αξίωμα, μια πολύ σοβαρή θέση, αντιμετωπίζει τέτοιες σκοτεινές πτυχές της δημόσιας ζωής», είπε χαρακτηριστικά απαντώντας σε ερώτηση του newsbomb.gr.

«Το παρακράτος δεν ήθελε να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Μάλιστα, απαντώντας στο αν ο ίδιος έχει κάποια ένδειξη για τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε, είπε ότι «εξ' αρχής έχω εκτιμήσει τον λόγο που με παρακολούθησαν. Δεν περιμένω να ακούσω τον λόγο, το χαρτί περιμένω για να συνεχίσω τον νομικό αγώνα. Το παρακράτος ήθελε να με εμποδίσει να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα, σχολίασε και τη σχετική ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας με νόημα ότι «για το κράτος δικαίου ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλά. Με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να μιλήσουν όσοι το σεβάστηκαν όταν είχαν την εξουσία, κάτι που ο ίδιος δεν έκανε. Αλλά τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας που επιχείρησε, τον κατάφερε καλύτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Σημειώνεται ότι αύριο θα διεξαχθεί στη Βουλή συζήτηση ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ενεργειακή ακρίβεια. Κατά τη συζήτηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να θέσει και το θέμα της σημερινής απόφασης, η οποία όπως είπε «αλλάζει την ατζέντα».

«Αυτοί που μου άσκησαν κριτική να πουν γιατί σήμερα πανηγυρίζουν. Η απόφαση είναι αποτέλεσμα των δικών μου χειρισμών και του κ. Κουκάκη και άλλων. Φάσκουν και αντιφάσκουν. Ο αγώνας είναι μοναχικός και δεν ξέρεις αν θα φέρει αποτελέσματα ή όχι. Όταν κινείσαι αξιακά είσαι εντάξει με τον εαυτό σου», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ευχαριστώντας παράλληλα και τη νομική του ομάδα, στην όπως είπε έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη.

