Ανδρουλάκης για υποκλοπές: «Το παρακράτος δεν ήθελε να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

«Δεν πρέπει να έχουν χώρο στη δημόσια ζωή άνθρωποι που κρύφτηκαν από τον αγώνα για δικαιοσύνη και δημοκρατία»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: «Το παρακράτος δεν ήθελε να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης

EUROKINISSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αίσθημα βαθιάς δικαίωσης μετά την απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε τους κατηγορούμενους για την υπόθεση των υποκλοπών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παραχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «η σημερινή απόφαση είναι απόφαση σταθμός που αποτελεί νίκη και δικαίωση ενός αγώνα που ξεκίνησα στις 26/7/2022. Μαζί μου δικαιώνονται τα θύματα του παρακράτους που δεν κρύφτηκαν και δήλωσαν παρών στη μάχη. Είναι μια ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου και αξιοποίησε σκοτεινές πρακτικές που ανήκουν σε άλλες εποχές και εκθέτουν την πατρίδα μας».

«Παρά τον πόλεμο που δεχτήκαμε, σταθήκαμε όρθιοι και κερδίσαμε μία ακόμη νίκη. Σήμερα κάποιοι πανηγυρίζουν ενώ είχαν μείνει μόνο στα λόγια. Θα συνεχίσω τον αγώνα μέχρι τέλους. Πρώτα ακυρώθηκε ο νόμος Τσιάρα ως αντισυνταγματικός, τώρα έχουμε μια ακόμη νίκη, μπροστά μας έχουμε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», είπε ο κ. Ανδρουκλάκης και προέβλεψε ότι «παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης θα λογοδοτήσουν όλοι, ακόμη και οι Μητσοτάκης - Δημητριάδης».

Αποκάλυψε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει άμεσα αίτημα για εκ νέου σύσταση εξεταστικής επιτροπής, καθώς στο δικαστήριο αποκαλύφθηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι η προηγούμενη εξεταστική χειραγωγήθηκε από ψευδομαρτυρίες. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι αμέσως μετά που θα καθαρογραφεί η απόφαση του δικαστηρίου, το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει τη διεξαγωγή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών έτσι ώστε ο πρωθυπουργός να «απολογηθεί».

Όπως είπε, «η απόφαση εκθέτει την ηγεσία της δικαιοσύνη για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Η δημοκρατική παράταξη δεν κινείται βάσει πολιτικών κριτηρίων, αλλά βάση αρχών και αξιών. Αυτός ο αγώνας δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά αγώνας για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στην πατρίδα μας».

«Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική σε όσα θύματα των υποκλοπών δεν κινήθηκαν νομικά προκειμένου να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι.

«Ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας δεν μπορούν να έχουν ούτε αυτοί που οργάνωσαν το παρακράτος, ούτε αυτοί που κρύφτηκαν από τον αγώνα για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Περίμενα περισσότερη γενναιότητα και αίσθηση καθήκοντος από ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, αλλά που φαίνεται ότι εν τέλει δεν έχουμε τα ίδια αντανακλαστικά, ούτε τον ίδιο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δε μπορώ να φανταστώ πώς κάποιοι να διεκδικήσουν πολιτικούς ρόλους και θέσεις στα πράγματα της χώρας, αλλά να ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες» απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων που είχαν κατακλύσει την αίθουσα της Χαριλάου Τρικούπη όπου δόθηκε η συνέντευξη Τύπου. Σχολίασε μάλιστα ότι «την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες».

«Για μένα άνθρωποι που γνωρίζουν ότι είναι θύματα ενός παρακρατικού μηχανισμού, και που κρύβονται από αυτά που πρέπει να κάνει ένας δημοκράτης πολίτης, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουν χώρο στη δημόσια ζωή. Δεν είναι μόνο υπουργοί της κυβέρνησης, αλλά και άλλα πρόσωπα. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά το πώς ένα πρόσωπο που κατέχει ένα δημόσιο αξίωμα, μια πολύ σοβαρή θέση, αντιμετωπίζει τέτοιες σκοτεινές πτυχές της δημόσιας ζωής», είπε χαρακτηριστικά απαντώντας σε ερώτηση του newsbomb.gr.

«Το παρακράτος δεν ήθελε να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Μάλιστα, απαντώντας στο αν ο ίδιος έχει κάποια ένδειξη για τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε, είπε ότι «εξ' αρχής έχω εκτιμήσει τον λόγο που με παρακολούθησαν. Δεν περιμένω να ακούσω τον λόγο, το χαρτί περιμένω για να συνεχίσω τον νομικό αγώνα. Το παρακράτος ήθελε να με εμποδίσει να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα, σχολίασε και τη σχετική ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας με νόημα ότι «για το κράτος δικαίου ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλά. Με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να μιλήσουν όσοι το σεβάστηκαν όταν είχαν την εξουσία, κάτι που ο ίδιος δεν έκανε. Αλλά τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας που επιχείρησε, τον κατάφερε καλύτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Σημειώνεται ότι αύριο θα διεξαχθεί στη Βουλή συζήτηση ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ενεργειακή ακρίβεια. Κατά τη συζήτηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να θέσει και το θέμα της σημερινής απόφασης, η οποία όπως είπε «αλλάζει την ατζέντα».

«Αυτοί που μου άσκησαν κριτική να πουν γιατί σήμερα πανηγυρίζουν. Η απόφαση είναι αποτέλεσμα των δικών μου χειρισμών και του κ. Κουκάκη και άλλων. Φάσκουν και αντιφάσκουν. Ο αγώνας είναι μοναχικός και δεν ξέρεις αν θα φέρει αποτελέσματα ή όχι. Όταν κινείσαι αξιακά είσαι εντάξει με τον εαυτό σου», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ευχαριστώντας παράλληλα και τη νομική του ομάδα, στην όπως είπε έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Ιράν: Μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανικό συγκρότημα στο Αμπαντάν

18:26ΕΘΝΙΚΑ

Νέα ισχυρή συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ - Τι είναι το MarCCE και η σημασία του για την Ανατολική Μεσόγειο

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Ήμουν σε αναρρωτική άδεια, δεν ήταν αδικαιολόγητη η απουσία μου», λέει η παιδίατρος

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Το περίεργο περιστατικό με σκάφος από τη Φλόριντα – Είχε τρομοκρατικό στόχο, λένε οι αρχές

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου με τις... χαλασμένες τουαλέτες

18:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά εργασίας: Οι 4 στους 10 εργαζόμενους χωρίς feedback, εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης – Νέα έρευνα

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πληροφορίες πως ήταν με ένα ακόμη άτομο όταν εντοπίστηκε

18:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παντελής Θαλασσινός και Όλγα Βενέτη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

17:59LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Επιστρέφει στη Στέρνα και διαλύει τα πάντα

17:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: «Το παρακράτος δεν ήθελε να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ» - Φέρνει αίτημα για νέα εξεταστική και προ ημερισίας σύζητηση στη Βουλή

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργάτης Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Καλύτερα να ανησυχείς, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Υπόγεια σήραγγα πέντε χιλιομέτρων, γεμάτη με οπλισμό ανακάλυψαν οι ισραηλινοί

17:39LIFESTYLE

Η Κατερίνα Καινούργιου αδημονεί να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της - Η τρυφερή ανάρτηση

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο ΑΤ Λιβαδειάς: Κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Προφυλακίστηκε ο 47χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανήλικους

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μυστικός γάμος και μια διαμελισμένη έγκυος γυναίκα: Το έγκλημα ενός ιερέα που έμεινε στην ιστορία

17:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Σ’ έναν κόσμο που φοβάται την αγάπη»: Tο συγκινητικό νέο τραγούδι του Γιώργου Χουβαρδά σε στίχους Κωνσταντίνου Τσακαλάκη

17:23ΚΑΙΡΟΣ

«Φτωχός» σε χιόνια ο φετινός χειμώνας: Μόλις στο 2% η χιονοκάλυψη στα τέλη Φεβρουαρίου

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Βγαίνουν τα εισιτήρια του ντέρμπι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πληροφορίες πως ήταν με ένα ακόμη άτομο όταν εντοπίστηκε

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε στη Γερμανία η Λόρα - Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής Αστυνομίας

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο ΑΤ Λιβαδειάς: Κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ισόβια κάθειρξη στον 32χρονο δολοφόνο της Δώρας Ναστούλη

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Έκλεψαν πάνω από 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ από σπίτι 84χρονης

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός φίλων και συναδέλφων - «Θα σε θυμόμαστε πάντα να ‘ρχεσαι να μας τσιγκλάς στα σοβαρά και στα αστεία»

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Συγκλονίζει ο πατέρας του Γεράσιμου: «Η προσευχή και η σκέψη όλων να γίνει η φωνή του»

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπραντ Πιτ: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστα για τα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό drone προσέγγισε το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλς ντε Γκωλ στη Σουηδία - Το «τύφλωσαν» με ηλεκτρονικό πόλεμο

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

16:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό είναι το νέο νομοσχέδιο για τον τζόγο: Πρόστιμα ως 800.000 ευρώ - Φυλάκιση έως και 10 έτη

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρέας Φούρας αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκλονιστικό βίντεο της Καρυστιανού για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη - «Δεν ζητάμε εκδίκηση, ζητάμε δικαιοσύνη»

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργάτης Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Καλύτερα να ανησυχείς, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση

09:32ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν 14χρονο Παλαιστίνιο και περίμεναν να πεθάνει από αιμορραγία

09:14LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι αποκάλυψε ο Χασαπόπουλος

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ