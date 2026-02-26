Κούβα: Το περίεργο περιστατικό με σκάφος από τη Φλόριντα – Είχε τρομοκρατικό στόχο, λένε οι αρχές

Το λιμενικό της Κούβας πυροβόλησε και σκότωσε 4 άτομα και τραυμάτισε ακόμη 6.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Σκάφος του λιμενικού της Κούβας. 

Πολλά ερωτήματα προκαλεί ένα αιματηρό περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται το λιμενικό της Κούβας και ένα ταχύπλοο σκάφος. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας, το λιμενικό πλησίασε το ταχύπλοο που είχε πινακίδες από την Φλόριντα των ΗΠΑ προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο.

Οι κουβανικές αρχές δηλώνουν ότι το λιμενικό δέχθηκε πυρά από τα άτομα του σκάφους και απάντησε με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άτομα και να τραυματιστούν ακόμη 6. Στη συμπλοκή τραυματίστηκε και ο επικεφαλής του λιμενικού της Κούβας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι η Ουάσινγκτον ερευνά το «εξαιρετικά ασυνήθιστο» περιστατικό.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε ότι η Κούβα θα «υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα και σθένος την κυριαρχία και την εθνική της σταθερότητα έναντι οποιασδήποτε τρομοκρατικής και μισθοφορικής επιθετικότητας».

Ο Μάρκο Ρούμπιο.

O Mάρκο Ρούμπιο

Τι γνωρίζουμε για τους 10 που επέβαιναν στο ταχύπλοο

Οι αρχές της Κούβας υποστηρίζουν ότι οι 10 επιβαίνοντες στο ταχύπλοο σχεδίαζαν μία «εισβολή με τρομοκρατικούς στόχους». Μέχρι στιγμής έχουν κατονομάζει έναν από τους άνδρες που σκοτώθηκαν καθώς και τους έξι επιζώντες, οι οποίοι, όπως αναφέρουν οι αρχές, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος και έλαβαν ιατρική περίθαλψη.

Επιπλέον σημειώνουν ότι και οι 10 επιβαίνοντες στο ταχύπλοο ήταν Κουβανοί υπήκοοι που διαμένουν στις ΗΠΑ. Επίσης, εντόπισαν ένα 11ο άτομο, το οποίο συνελήφθη και ομολόγησε τη συμμετοχή του στην συνωμοσία, σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές.
Μάλιστα εξήγησαν ότι οι περισσότεροι από τους άνδρες είχαν ποινικό μητρώο για εγκληματική δραστηριότητα. Στο ταχύπλοο σκάφος εντοπίστηκαν πιστόλια, τουφέκια και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και άλλος εξοπλισμός.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κούβα και μόλις λίγες ημέρες αφού η ιστοσελίδα Axios αποκάλυψε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται σε μυστικές συζητήσεις με τον εγγονό του ηγέτη της Κούβας, Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο.

