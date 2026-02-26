Ηράκλειο: Η στιγμή που αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε μίνι μάρκετ - Μεθυσμένος ο οδηγός

Πριν την εισβολή στο κατάστημα ο άνδρας άρχισε να λογομαχεί με την ιδιοκτήτρια για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Facebook/creta24
Tη στιγμή που ένας 47χρονος, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, «καρφώθηκε» με το αυτοκίνητό του σε μίνι μάρκετ της Λεωφόρου Καλοκαιριού στο κέντρο του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Πέμπτης (26/02), καταγράφηκε σε βίντεο που «βλέπει» το φως της δημοσιότητας.

Την σπρώχνει και να την χτυπάει, όπως αποκαλύπτει το βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το creta24.gr.

Η γυναίκα αρχίζει και εκείνη να τον χτυπά με έναν πλάστη, ενώ παρεμβαίνει και ένας άνδρας που προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Όμως δεν το καταφέρνει, αφού ο 47χρονος επιτίθεται ξανά στην γυναίκα.

Ακολούθως, φεύγει και λίγο αργότερα επιστρέφει, αυτή τη φορά με το αυτοκίνητό του, με το οποίο και «εισβάλει» στο κατάστημα, τα ξημερώματα (26/02) όπως δείχνει καρέ – καρέ άλλο βίντεο.

Το λευκό αυτοκίνητο «καρφώνεται» στην είσοδο του μίνι μάρκετ, ο οδηγός ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου και ένας διανομέας που βρισκόταν στο σημείο, μαζί με άλλα άτομα, τον τραβούν για να τον βγάλουν από το αυτοκίνητο.

Μάλιστα, είναι ενδεικτικό ότι εργαζόμενοι της επιχείρησης και πελάτες γλίτωσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από το αυτοκίνητο.

Το όχημα κατέληξε μέσα στην πρόσοψη 24ωρου μίνι μάρκετ, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, όπως βλέπετε και από τις φωτογραφίες.

Mάλιστα, λίγο αργότερα ο 47χρονος οδηγός συνελήφθη όπου και διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και η συμπεριφορά του προκάλεσε την παρέμβαση της ιδιοκτήτριας, με τον ίδιο να υψώνει τον τόνο της φωνής του.

Ο 47χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του ΚΟΚ, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο επιπλέον κατηγοριών, εφόσον επιβεβαιωθεί ο εσκεμμένος χαρακτήρας της πράξης.

