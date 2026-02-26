Ηράκλειο: «Πρώτα έσπρωξε τη γυναίκα μου στο δρόμο, μετά έπεσε με το αυτοκίνητο στο μαγαζί» - Βίντεο

Ο άνδρας που σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος βρισκόταν υπό την επηρεία αλκοόλ ή ουσιών αφού πρώτα διαπληκτίστηκε με τη σύζυγο του καταστηματάρχη - που εργάζεται στην επιχείρηση - έπεσε με το αυτοκίνητό του στη βιτρίνα του μαγαζιού 

Newsbomb

Ηράκλειο: «Πρώτα έσπρωξε τη γυναίκα μου στο δρόμο, μετά έπεσε με το αυτοκίνητο στο μαγαζί» - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λόγο για εκδικητική πράξη έκανε ο ιδιοκτήτης μαγαζιού που λειτουργεί σε 24ωρη βάση στο Ηράκλειο, που είδε άνδρα να «καρφώνεται» στη βιτρίνα του καταστήματός του με το αυτοκίνητό του μετά από καυγά που είχε προηγηθεί.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος περιέγραψε στο cretalive.gr τα όσα εκτυλίχθηκαν λίγες στιγμές πριν ο 47χρονος άνδρας «μπει» με το αυτοκίνητό του στο κατάστημα.

Όπως αναφέρει ο ιδιοκτήτης, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν ο 47χρονος εμφανίστηκε στο κατάστημα, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Εκείνη την ώρα στο χώρο βρίσκονταν η σύζυγός του και ακόμη δύο άτομα. Σύμφωνα με την περιγραφή, ο άνδρας ήταν «σε όχι και πολύ καλή κατάσταση, εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών» και ζήτησε ένα σάντουιτς. Όταν η ιδιοκτήτρια του υπέδειξε με το χέρι να πάρει το προϊόν από το ψυγείο, εκείνος φέρεται να εξέλαβε την κίνηση ως απειλή και άρχισε να φωνάζει και να την απειλεί.

Η γυναίκα βγήκε από τον διαχωριστικό πάγκο για να τον ηρεμήσει, ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο 47χρονος την έσπρωξε προς τα έξω, στο δρόμο. Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν διερχόταν κάποιο όχημα.

Η παρέμβαση διανομέα και η απομάκρυνση

Καθοριστική ήταν η παρουσία ενός διανομέα, ο οποίος έφτασε στο σημείο με το δίκυκλό του και αντιλαμβανόμενος τι συνέβαινε, επενέβη άμεσα. Όπως περιγράφεται, άρπαξε τον 47χρονο και, χτυπώντας τον με τα χέρια, κατάφερε να τον απομακρύνει από την επιχείρηση.

Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο, ωστόσο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε με το αυτοκίνητό του και έστρεψε το όχημα προς το κατάστημα, καταλήγοντας στην είσοδο της επιχείρησης, όπως καταγράφεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το Cretalive:

«Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί»

Όπως τονίζει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές και μεγάλη αναστάτωση.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και έσπευσε άμεσα στο σημείο, προχωρώντας στη σύλληψη του 47χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε ήδη στο Αυτόφωρο με κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, καθώς στον αλκοτέστ που του έγινε μετρήθηκε 0,8 mg/l (χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο).

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει και άλλη φορά τις αρχές και εκτός Κρήτης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:00ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Οσάκα: Άγνωστος χάρισε 21 ράβδους χρυσού στην πόλη για να επισκευάσει το σύστημα ύδρευσης

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Viral η σκηνή με 26 εκατ. δολάρια σε μετρητά πάνω στα τραπέζια - Ο καθένας έπαιρνε όσα μπορούσε να κουβαλήσει

16:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εμποδιστής αντικυκλώνας «θωρακίζει» την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει τον Μάρτιο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ισόβια κάθειρξη στον 32χρονο δολοφόνο της Δώρας Ναστούλη

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Ταινία Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστα για τα γυρίσματα

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό από αύριο και έως τα τέλη Απριλίου

16:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην προπόνηση της Παρί ο Τι Τζέι Σορτς (Video)

16:35ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Πέθανε ο Κώστας Γαντζίας - Ήταν επί χρόνια εθνικός προπονητής

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Τρέλα» το σχέδιο της ΕΕ για μόνιμη απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου

16:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό είναι το νέο νομοσχέδιο για τον τζόγο: Πρόστιμα ως 800.000 ευρώ - Φυλάκιση έως και 10 έτη

16:30ΕΛΛΑΔΑ

«Μπλε Δάση»: Πρεμιέρα για τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ συνεχίζει τις καρατομήσεις - Απομακρύνει πέντε στρατηγούς από το Κοινοβούλιο

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό drone προσέγγισε το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλς ντε Γκωλ στη Σουηδία

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Στάση εργασίας σε γραμμή 1 του Μετρό και Τραμ το Σάββατο

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Τι στα αλήθεια σημαίνει το «Ε» στον λεβιέ ταχυτήτων των παλαιότερων αυτοκινήτων

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος, κατάσκοποι και... πίτσες: Γιατί το Ισραήλ απαγόρευσε το delivery στο Πεντάγωνο - Οι φόβοι μην αποκαλυφθεί ο χρόνος της επίθεσης

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Συγκλονίζει ο πατέρας του Γεράσιμου: «Η προσευχή και η σκέψη όλων να γίνει η φωνή του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός φίλων και συναδέλφων - «Θα σε θυμόμαστε πάντα να ‘ρχεσαι να μας τσιγκλάς στα σοβαρά και στα αστεία»

16:35ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Πέθανε ο Κώστας Γαντζίας - Ήταν επί χρόνια εθνικός προπονητής

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Έκλεψαν πάνω από 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ από σπίτι 84χρονης

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρέας Φούρας αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή οδηγείται ο Χρήστος Μαυρίκης - Αντικαταστάθηκε με φυλάκιση ο κατ' οίκον περιορισμός με βραχιολάκι

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Συγκλονίζει ο πατέρας του Γεράσιμου: «Η προσευχή και η σκέψη όλων να γίνει η φωνή του»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκλονιστικό βίντεο της Καρυστιανού για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη - «Δεν ζητάμε εκδίκηση, ζητάμε δικαιοσύνη»

16:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό είναι το νέο νομοσχέδιο για τον τζόγο: Πρόστιμα ως 800.000 ευρώ - Φυλάκιση έως και 10 έτη

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Ταινία Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστα για τα γυρίσματα

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

15:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η στιγμή που 85χρονος απειλεί ανήλικους με αεροβόλο έξω από σχολείο στου Ρέντη

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Προκαταρκτική έρευνα για την καταγγελλόμενη δολιοφθορά στο σύστημα τηλεδιοίκησης παρήγγειλε η Εισαγγελία Εφετών

13:14LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Γιάννη Νταλιάνη: Πέθανε ο αδελφός του, Κώστας

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: 16χρονος έκλεψε αλυσίδα από επιβάτη, διέφυγε στο τούνελ και την κατάπιε για να μην τη βρουν

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

14:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αναστάτωση στα Δικαστήρια Ευελπίδων: Ζευγάρι συνελήφθη με δύο μαχαίρια κατά τον έλεγχο ασφαλείας

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ