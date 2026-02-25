Νεκρός εντοπίστηκε 56χρονος εργάτης στο λιμάνι του Ηρακλείου

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης καθώς νεκρός εντοπίστηκε 56χρονος εργάτης στο λιμάνι της πόλης από περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος 56χρονος είχε πάει λίγο μετά τις 8 το πρωί σε σκάφος που βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ηρακλείου προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης.

Λίγες ώρες αργότερα, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από περαστικούς που ειδοποίησαν τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν κάποια βοήθεια καθώς ήδη είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Την ίδια ώρα, στελέχη του λιμενικού σώματος έχουν ξεκινήσει τις έρευνες με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια. Έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.