Πάτρα: Νεκρός βρέθηκε 63χρονος στο σπίτι του - Τον εντόπισαν συγγενείς του
Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε από οικείους του στο σπίτι του ένας 63χρονος άνδρας
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στην Πάτρα καθώς εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του 63χρονος άνδρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ που διαπίστωσε τον θάνατο του άτυχου άνδρα. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν προέκυψαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας από τις αστυνομικές έρευνες.
Φως στα αίτια θανάτου του 63χρονου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.
