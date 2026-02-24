Πάτρα: Νεκρός βρέθηκε 63χρονος στο σπίτι του - Τον εντόπισαν συγγενείς του

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στην Πάτρα καθώς εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του 63χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ που διαπίστωσε τον θάνατο του άτυχου άνδρα. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν προέκυψαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας από τις αστυνομικές έρευνες.

Φως στα αίτια θανάτου του 63χρονου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.