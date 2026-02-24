Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Κατέληξε ο 80χρονος οδηγός έπειτα από σφοδρό τροχαίο

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στη Στάνο Αμφιλοχίας, καθώς ο 80χρονος οδηγός που ενεπλάκη στη σύγκρουση υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του arta2day.gr ο ηλικιωμένος, κάτοικος της περιοχής, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.

Παρότι οι πρώτες εκτιμήσεις δεν έδειχναν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε αφού ο οδηγός είχε σπασμένα πλευρά από τη σφοδρή σύγκρουση και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, κατέληξε από ανακοπή καρδιάς.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 14:30 στην έξοδο της Στάνου, όταν το ημιφορτηγό που οδηγούσε ο 80χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα και συγκρούστηκε με διερχόμενη νταλίκα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με το όχημα να υφίσταται εκτεταμένες ζημιές, ενώ ο οδηγός εκτινάχθηκε εκτός του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

