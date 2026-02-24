Αιτωλοακαρνανία: Φορτηγό συγκρούστηκε με νταλίκα στη Στάνο Αμφιλοχίας - Τραυματίας ο 80χρονος οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/02), κατά τις 14:30, στη Στάνο Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ι.Χ. φορτηγό, το οποίο επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενη νταλίκα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ημιφορτηγό να υποστεί εκτεταμένες ζημιές, σύμφωνα με το arta2day.gr.

Από την πρόσκρουση, ο 80χρονος οδηγός του ημιφορτηγού εκτινάχθηκε εκτός του οχήματος, γεγονός που αρχικά προκάλεσε έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, ο τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε σοβαρός.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας. Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Παράλληλα, στο σημείο του ατυχήματος επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ άνδρες της Τροχαίας προχώρησαν σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, η οποία διεξαγόταν προσωρινά μέσω παρακαμπτήριων οδών, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση της περιοχής.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

