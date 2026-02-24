Τροχαίο στη Φθιώτιδα: ΚΤΕΛ με 58 επιβάτες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Φθιώτιδα το πρωί της Τρίτης, όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης συγκρούστηκε με ΙΧ όχημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το lamiareport.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του κόμβου Αχλαδίου, όταν το ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν μοναχές από Μονή της περιοχής, βγήκε απρόσεκτα στην εθνική οδό, κλείνονταν τον δρόμο στο λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 58 επιβάτες.

Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, ωστόσο ο οδηγός του λεωφορείου επέδειξε τη μέγιστη ψυχραιμία, καταφέρνοντας να κρατήσει το όχημά του στον δρόμο. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πρόσφερε πρώτες βοήθειες στις δύο μοναχές, ενώ από το λεωφορείο δεν τραυματίστηκε κανείς.

