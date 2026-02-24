Κηφισός: Τροχαίο με παράσυρση και τραυματισμό πεζού τα ξημερώματα στο ρεύμα προς Πειραιά

Σοβαρός τραυματισμός πεζού καταγράφηκε λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη συμβολή με την Πέτρου Ράλλη και πριν από το εμπορικό κέντρο River West, με τις πρώτες ενδείξεις από την Τροχαία να κάνουν λόγο για παράσυρση.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής ασαφείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πεζός τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ με δύο ασθενοφόρα, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται στην περιοχή, συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν τα δεδομένα για να διαπιστωθούν τα αίτια του περιστατικού, ενώ δεν έχει υπάρξει ακόμη νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.