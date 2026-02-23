Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο – Όχημα καρφώθηκε σε κολόνα - Εικόνα

Σύμφωνα με μαρτυρίες ατόμων στο DayNight.gr, ένα όχημα το οποίο έτρεχε στην περιοχή, για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Στη συνέχεια έπεσε πάνω σε δίκυκλα τα οποία ανήκουν σε γνωστό οβελιστήριο της περιοχής και στη συνέχεια καρφώθηκε σε μια κολόνα, ενώ σχεδόν διαλύθηκε και ένα μπεντένι που ήταν δίπλα στην κολόνα.

