Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο – Όχημα καρφώθηκε σε κολόνα - Εικόνα
Στα Περιβόλια στο Ρέθυμνο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σύμφωνα με μαρτυρίες ατόμων στο DayNight.gr, ένα όχημα το οποίο έτρεχε στην περιοχή, για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.
Στη συνέχεια έπεσε πάνω σε δίκυκλα τα οποία ανήκουν σε γνωστό οβελιστήριο της περιοχής και στη συνέχεια καρφώθηκε σε μια κολόνα, ενώ σχεδόν διαλύθηκε και ένα μπεντένι που ήταν δίπλα στην κολόνα.
Διβάστε περισσότερα στο Dahnight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:40 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεντιλίμπαρ: «Δεν υπάρχει η πίεση του "πρέπει" για την πρόκριση»
14:23 ∙ ΚΟΣΜΟΣ