Ηράκλειο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μίνι μάρκετ
Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Καλοκαιρινού στο κέντρο του Ηρακλείου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Καλοκαιρινού, όταν αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μίνι μάρκετ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 47χρονος οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ από το ατύχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές και από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται, ενώ ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Alfa Romeo φέρνει πίσω τον bi-turbo V6
09:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μίνι μάρκετ
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Γιατί δεν πρέπει να οδηγούμε με χοντρό μπουφάν;
05:58 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
09:14 ∙ LIFESTYLE