Ηράκλειο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μίνι μάρκετ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Καλοκαιρινού, όταν αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μίνι μάρκετ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 47χρονος οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ από το ατύχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές και από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται, ενώ ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

