Τρόμος στη Νέα Υόρκη για τον μασκοφόρο με μαχαίρι - Επιτέθηκε σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, από την τυχαία - όπως τη χαρακτηρίζει - επίθεση ενός άνδρα με μάσκα του σκι σε μία γυναίκα την ώρα που κατευθυνόταν σε στάση λεωφορείου στο Κουίνς.

Το τρομακτικό βίντεο από την άγρια επίθεση της Δευτέρας δείχνει τον δράστη να ακολουθεί στενά την 29χρονη Λιζέτ Ραμάλες, καθώς διασχίζει το δρόμο - με ένα μαχαίρι στο δεξί του χέρι.

Ο άγνωστος - το πρόσωπό του χωρίς μάσκα που απεικονίζεται σε νέα πλάνα που κυκλοφόρησαν από το NYPD - δεν είπε τίποτα πριν μαχαιρώσει τη μητέρα τριών παιδιών, και απομακρυνθεί ήρεμα στη συνέχεια.

?BREAKING: NYPD have released new video of the suspect in the unprovoked stabbing of a Queens woman.



Lisette Ramales, a mother of three, was waiting to cross the street when she was viciously attacked and stabbed multiple times by a suspect wearing a ski mask.



Σε δηλώσεις της, στη New York Post, η 29χρονη, η οποία δέχθηκε 4 μαχαιριές και υπέστη τραύματα στην πλάτη της και έχει σπασμένα πλευρά, υποστήριξε πως δεν τον γνώριζε και πως η επίθεση ήταν απρόκλητη.

Το βίντεο, ωστόσο, φαίνεται να δείχνει ότι ο ύποπτος την μαχαίρωσε περισσότερες φορές.

«Περίμενα να ανάψει το πράσινο για να περάσω. Ενώ περίμενα, ξαφνικά, ο τύπος με μαχαίρωσε δύο φορές», περιγράφει η 29χρονη

«Φώναξα, και φάνηκε να γυρίζει για να φύγει. Και τότε, μόνο και μόνο επειδή φώναξα, το έκανε ξανά», πρόσθεσε η Ραμάλες.

Σύμφωνα με το θύμα το πιο τρομακτικό και περίεργο ήταν ότι ο δράστης, δεν της είπε απολύτως τίποτα και δεν πήρε κάτι από τα υπάρχοντά της.

Το βίντεο δείχνει επίσης τον ύποπτο, ντυμένο με σκούρα ρούχα, να ακολουθεί το ανυποψίαστο θύμα πριν αυτή περάσει τον δρόμο.

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ η αστυνομία αναζητά τον ύποπτο.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μία από τις κάποτε πιο ασφαλείς γειτονιές της Νέας Υόρκης, όπου σημειώθηκε εκπληκτική αύξηση 62% στις δολοφονίες το 2025.