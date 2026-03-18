Κυπριακό: Ο Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον Γκουτέρες: «Θα πρέπει να αναμένουμε σύντομα εξελίξεις»

Πολύ ουσιαστική και παραγωγική χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. «Θα πρέπει να αναμένουμε σύντομα εξελίξεις» υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλίδης εξερχόμενος της συνάντησης.

Αναφερόμενος στη συνάντηση, είπε: «Χαίρομαι πραγματικά γιατί έχουμε κοινό στόχο με τον Γενικό Γραμματέα και ο στόχος αφορά την ουσία του Κυπριακού, εκεί είναι η επικέντρωση μας».

Επίσης, εξέφρασε τη χαρά του γιατί ο Αντόνιο Γκουτέρες «ασπάζεται την ίδια άποψη για την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή πριν το τέλος του έτους».

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως «ένα άλλο στο οποίο συμφωνούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην επίτευξη προόδου και κατ' επέκταση στην επίλυση του Κυπριακού.

Από την πλευρά του, ο κ. Γκουτέρες ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλίδη για τις συζητήσεις που είχε στην Τουρκία για το πώς βλέπει τα επόμενα βήματα. «Ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε με τον Εξοχότατο κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Συζήτησαν την πορεία προς τα εμπρός στο Κυπριακό ζήτημα. Επίσης, συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή» σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΟΗΕ.

