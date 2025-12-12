Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Ολγκίν για το Κυπριακό μετά την τριμερή στη Λευκωσία

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, María Angela Holguín Cuéllar.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Holguín ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τη χθεσινή τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Tufan Erhürman.

Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της σύγκλησης της επόμενης Άτυπης Διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Στην Κύπρο εκφράστηκε η ικανοποίηση κυβέρνησης και κομμάτων για την αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν. Χαιρετίζουμε τη χθεσινή αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, μια αναφορά που αποτελεί προσήλωση στο διεθνές δίκαιο την οποία επιδιώκουμε και θεωρούμε ως θωράκιση και πυξίδα, είπε απόψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την απογευματινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι κατά τη συνεδρίαση «ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία τόσο για τη χθεσινή κοινή συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Έρχιουρμαν, στην παρουσία της κας Ολγκίν όσο ασφαλώς και για τη χθεσινή συνάντηση που είχε με τον Ειδικό Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Γιοχάνες Χαν, καθώς και για το αποτέλεσμα της χθεσινής πολύ σημαντικής συνάντησης, με το ανακοινωθέν, το οποίο έχει εκδοθεί από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο, σημειώνουμε, περιείχε μια πολύ σημαντική αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

