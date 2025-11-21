Συνάντηση Τασούλα-Χριστοδουλίδη: Στην ατζέντα το Κυπριακό

Συζήτηση για τα κρίσιμα θέματα της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα

Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο για τον επίσημο εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Τασούλας κατά τη συνάντησή του με τον κ. Χριστοδουλίδη τον ευχαρίστησε για την μεγάλη τιμή που έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία, κατόπιν πρωτοβουλίας του, να προχωρήσει στην παρασημοφόρηση της πολεμικής σημαίας της ΕΛΔΥΚ, αναγνωρίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αποφασιστική συμβολή της ΕΛΔΥΚ στην αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας στην Μεγαλόνησο, τόσο την περίοδο 1963-64, όσο και την περίοδο της παράνομης τουρκικής εισβολής του Αττίλα και ιδιαίτερα τον ρόλο της στην αποτροπή της κατάληψης ολόκληρης της Λευκωσίας από τους Τούρκους.

Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, στην Κύπρο

Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, στην Κύπρο

Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συζήτησε επίσης με τον κ. Χριστοδουλίδη για θέματα της άμεσα επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ενδιαφέρουν και τις δύο χώρες, όπως η κατάρτιση του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε επίσης τον κ. Τασούλα για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα και ειδικότερα για τη χθεσινή πρώτη συνάντησή του με τον εκλεγέντα στα Κατεχόμενα ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας Τουφάν Ερχιουρμάν.

Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο για τον επίσημο εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

