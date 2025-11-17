Ανοίγει κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΠτΔ για το μετεκλογικό «πολιτικό αδιέξοδο»

Αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, έχει προκαλέσει ρεπορτάζ της εφημερίδας Το Βήμα, το οποίο επικαλείται δημοσιογραφικές πληροφορίες περί «ανησυχίας» του κ. Τασούλα σχετικά με το διαφαινόμενο πολιτικό αδιέξοδο που θα προκύψει μετά τις εκλογές.

Συγκεκριμένα, στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι «ο κίνδυνος ενός πολιτικού αδιεξόδου μετά τις εκλογές απασχολεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, όπως πληροφορείται το "Β"». Το ρεπορτάζ επικαλείται ως πηγές «συνομιλητές» του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος φέρεται να παρατηρεί ότι η αντιπολίτευση αδυνατεί να κεφαλαιοποιήσει το αποτέλεσμα της φθοράς της κυβέρνησης και «επισημαίνει την έλλειψη συναινέσεων που χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα, στοιχείο που συνδέεται με το ενδεχόμενο αλλεπάλληλων αναμετρήσεων στις ερχόμενες εκλογές». Μάλιστα, η εφημερίδα γίνεται ιδιαίτερα συγκεκριμένη ως προς τον τρόπο που εκφράζει τις ανησυχίες του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού αναφέρει ότι «όπως λέει δε χαριτολογώντας, δεν θα ήθελε η πολιτική ζωή της χώρας να αποκτήσει χαρακτηριστικά "γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας"».

Οργισμένη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει «πρωτοφανή παρέμβαση» που γίνεται από τον ΠτΔ μέσω διαρροών.

Μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς αφιέρωσε μεγάλο μέρος της παρέμβασής του προκειμένου να επικρίνει την πλευρά του κ. Τασούλα για τις «διαρροές», όπως τις χαρακτηρίζει.

Συγκεκριμένα ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «το δημοσίευμα το διάβασα και μου έκανε και μεγάλη εντύπωση. Είναι πρωτοφανής παρέμβαση και δεν έχει ξαναγίνει να παρεμβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσω διαρροών». Ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι «στο θέμα των ανεξαρτήτων αρχών μέχρι στιγμής η μόνη δύναμη που έχει λειτουργήσει προωθητικά για να βρεθεί λύση είναι το ΠΑΣΟΚ».

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την Προεδρία της Δημοκρατίας «να διευκρινίσει αν το δημοσίευμα αυτό απηχεί τις απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και αν έχει συναινέσει στη δημοσίευσή του. Αν δεν διαψεύσει, είναι εξόχως προβληματικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμφανίζεται ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων και να προβαίνει σε παρατηρήσεις αντιθεσμικές για τα πολιτικά κόμματα και τα αποτελέσματα της κάλπης».

«Ιδίως ενάμιση χρόνο πριν ο κυρίαρχος λαός αποφανθεί οριστικά και καθορίσει αυθεντικά την πολιτική αριθμητική και γεωγραφία. Διάβασα μάλιστα ότι στο πλαίσιο της ανησυχίας του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο άρθρο 37 του Συντάγματος. Ξέρετε, εξίσου σημαντικό είναι και το άρθρο 50 του Συντάγματος που μιλά για τις αρμοδιότητες που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα όρια άσκησης τους. Ο κ. Τασούλας οφείλει να πάρει θέση και να εξηγήσει ποια είναι τα κίνητρα διότι ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ύψιστης συμβολικής, πολιτικής, εθνικής και πολιτειακής σημασίας για να αναμειγνύεται μέσω διαρροών στο κομματικό παίγνιο με αυτόν τον τρόπο», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.