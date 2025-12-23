Σχέδιο Ανδρουλάκη να «οργώσει» τα αστικά κέντρα - Τι προβλέπει για τα ποσοστά Τσίπρα και Καρυστιανού

Το γεύμα του Νίκου Ανδρουλάκη με πολιτικούς συντάκτες, εκτός από εκλεκτούς ψαρομεζέδες είχε και αρκετές πολιτικές εκτιμήσεις, σενάρια και... παραδοχές.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε χθες το μεσημέρι σε γνωστή ψαροταβέρνα στην Καισαριανή προκειμένου να μιλήσει σε πιο χαλαρό κλίμα με τους πολιτικούς συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Σε αρκετά καλή διάθεση, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε ανοιχτά για την πορεία του κόμματος και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ενώ δε δίστασε να αποκαλύψει και τις εκτιμήσεις του για τις επιδόσεις νέων κομμάτων όπως αυτό της Μαρίας Καρυστιανού ή του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας για τα ποσοστά του κόμματός του και αν τον προβληματίζουν περιέγραψε μια διαφορετική εικόνα, εξηγώντας ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν ραγδαία για το ΠΑΣΟΚ εάν καταφέρει το κόμμα να παρέμβει στους ψηφοφόρους που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αθήνα.

Όπως είπε το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλη παρέμβαση στην επαρχία, εκεί όπου ο κόσμος δεν επηρεάζεται άμεσα από τα ΜΜΕ, αλλά που υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών. Αντίθετα, οι μετρήσεις που έχει στη διάθεσή του ο ίδιος δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να βελτιώσει την παρέμβασή του στα αστικά κοινά, και ιδιαίτερα στην Αθήνα όπου κατοικεί το μεγαλύτερο ποσοστό τω πολιτών.

Μάλιστα, από τις συζητήσεις προέκυψε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι διατεθειμένος να αλλάξει αυτό το δεδομένο, επιχειρώντας να «οργώσει» τις συνοικίες της Αθήνας. Η αρχή έγινε κιόλας από χθες το απόγευμα, καθώς βρέθηκε σε πολιτική εκδήλωση στο Μοσχάτο. Η παρουσία του εκεί θα αποτελέσει την αφετηρία για αυτή τη μεγάλη καμπάνια για τους πολίτες που ζουν στα αστικά κέντρα. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πριν από μόλις λίγες ημέρες, το ΠΑΣΟΚ διοργάνωσε ολόκληρη ημερίδα αναφορικά με το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, δείχνοντας έτσι και στα αστικά κοινά ότι το ΠΑΣΟΚ έχει λύσεις ακόμη και για θέματα καθημερινότητας που αφορούν μόνο τους ίδιους.

Σε σχέση με το αν το ΠΑΣΟΚ θα δεχτεί εκλογικές πιέσεις εάν σχηματιστούν οι πολιτικοί φορείς του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι σε περίπτωση εκλογικής καθόδου και των δύο αυτών δυνάμεων, η απώλειες για τη Χαριλάου Τρικούπη θα είναι χαμηλότερες ακόμη και από μία μονάδα. Συγκεκριμένα εκτίμησε ότι οι απώλειες για το ΠΑΣΟΚ δε θα ξεπεράσουν το 0,7%. Η λογική του κ. Ανδρουλάκη ήταν ότι σε ό,τι αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, αν τελικά κάνει κόμμα, θα επηρεάσει περισσότερο την Ελληνική Λύση, αλλά και το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι εκτός απροόπτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να ολοκληρώσει την τετραετία χωρίς να χρειαστεί αν προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Όπως είπε, η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει αυτή την περίοδο ώστε να διοχετεύσει στους πολίτες τα υπόλοιπα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τέλος, στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδειξαν να μην αποκλείουν ένα νέο «άνοιγμα» της Χαριλάου Τρικούπη προς μεμονωμένα πρόσωπα που ενδέχεται να ενσωματωθούν στο κόμμα. Πρόκειται για βουλευτές που είτε είναι ανεξάρτητοι, είτε ανήκουν ακόμη οργανικά στον ΣΥΡΙΖΑ, είτε, σε άλλα κόμματα, ακόμη και στη Νέα Αριστερά. Φυσικά, όλα αυτά θα γίνουν μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ανδρουλάκης: «Τρίτη θητεία ΝΔ ισοδυναμεί με συνέχιση των προβλημάτων»

Στην ομιλία του στο Μοσχάτο, λίγες ώρες μετά το γεύμα με τους δημοσιογράφους, ο Νίκος Ανδρουλάκης προέβλεψε ότι «μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, μπαίνουμε ξανά στην κατάψυξη ως προς το επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας». Παράλληλα τόνισε ότι «Δεν υπάρχει ούτε μια κοινωνική ομάδα που να μην αντιδρά. Γι’ αυτό δεν λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός απέναντι στα μπλόκα».

Ο ίδιος χαρακτήρισε ψεύτικο το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», γιατί όπως τόνισε «μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ισοδυναμεί με συνέχιση των ίδιων προβλημάτων και των ίδιων περιπετειών, που βιώνετε σήμερα».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στο ζήτημα του οικονομικού ελέγχου που γίνεται στον Σύλλογο των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. «Κανείς υπεράνω του νόμου εκτός από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα», επεσήμανε με νόημα ο κ. Ανδρουλάκης.

Τέλος, ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος. Πολιτική αλλαγή με τη δημοκρατική παράταξη. Αν δεν νικήσουμε εμείς, η ήττα θα είναι της κοινωνίας. Να βάλουμε τέλος στην παρακμή και την ατιμωρησία. Αξίζετε περισσότερα».