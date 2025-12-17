Σχέδιο Ανδρουλάκη για τους αγρότες: «Αν το παρουσιάζαμε σήμερα θα έκαναν Χριστούγεννα σπίτια τους»

«Φέτος, αν δεν τους στηρίξουμε, είναι στο χείλος της καταστροφής», προειδοποιεί ο προέδρος του ΠΑΣΟΚ

Newsbomb

Σχέδιο Ανδρουλάκη για τους αγρότες: «Αν το παρουσιάζαμε σήμερα θα έκαναν Χριστούγεννα σπίτια τους»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομιλεί με αγρότες στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων.

EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σχέδιο 6 σημείων για την άμεση ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων παρουσίασε χθες από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό.

Στηρίζοντας στο σύνολό του τον αγροτικό κόσμο που σήμερα βρίσκεται στα μπλόκα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «πρέπει να σταθούμε δίπλα τους. Να κατανοήσουμε το πρόβλημά τους. Φέτος, αν δεν τους στηρίξουμε, είναι στο χείλος της καταστροφής. Χωρίς οικονομική δυνατότητα να προμηθευτούν τα απαραίτητα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα, σπόρους. Αντί να είναι στα χωράφια τους, διεκδικούν το δικαίωμα στην επιβίωση αυτών και των οικογενειών τους».

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή περιλαμβάνει τα εξής 6 σημεία:

1. Θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον μέσο όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.

2. Καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.

3. Φθηνό, δίκαιο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος με ανώτατη τιμή ενέργειας για πέντε χρόνια στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα.

4. Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

5. Διαφάνεια σε κάθε στάδιο των ενισχύσεων και των ελέγχων.

6. Μία δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους ασφυκτιούν από τα αγροτικά δάνεια και προστασία της αγροτικής γης από πλειστηριασμούς.

«Αυτό είναι ένα σχέδιο, που, αν σήμερα το παρουσιάσουμε στον πρωτογενή τομέα, είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν Χριστούγεννα στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια, ελπίδα και προοπτική, κάτι που δεν τους παρέχετε» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης στη χθεσινή του ομιλία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βασιλιάς των Αποδράσεων»: Αλβανός κατάφερε να το «σκάσει» από φυλακή για 4η φορά σε 16 χρόνια

10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύξηση 20% στη χρηματοδότηση από το στοίχημα σε ομάδες και σωματεία – Βρούτσης: «Ενισχύουμε στην πράξη τον ελληνικό αθλητισμό»

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας: Αποσύρονται σταδιακά τα λεωφορεία - Πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστική κρίση: Τα 6 μέτρα για τα ακίνητα - Ανακαινίσεις για κλειστά σπίτια, επιστροφή ενοικίων και «κόφτης» στα Airbnb - Το «ημερολόγιο» των παρεμβάσεων

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Δίωξη για πλημμέλημα στον γιο του Μιχάλη Κατρίνη και τον 15χρονο με το κουζινομάχαιρο

10:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Έκρηξη» στις αγορές μέσω e-shop: Τριπλάσια αύξηση του τζίρου

10:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο 6 σημείων από Ανδρουλάκη για τους αγρότες: «Αν το παρουσιάζαμε σήμερα θα έκαναν Χριστούγεννα στα σπίτια τους»

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν μέσα τους διευθυντές του σχολείου στο οποίο η 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη

10:00ΥΓΕΙΑ

Αξονική στεφανιογραφία ή stress echo για την αρχική διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου;

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνδύασε δύο σπουδές και χτίσε το μέλλον σου με το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών του Deree

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για τον Αλέξη - Άφαντος ο γιατρός από τις 7 Δεκεμβρίου

09:47LIFESTYLE

Rolling Stones: Ακυρώνονται τα σχέδια για περιοδεία λόγω αρθρίτιδας του Κιθ Ρίτσαρντς

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Fiat Grande Panda είναι το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα.

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τι ώρα θα αποκλείσουν σήμερα οι αγρότες τα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στην Αυστραλία: Αντιμέτωπος με 59 κατηγορίες ο 24χρονος μακελάρης - Ξεκίνησαν οι κηδείες των 15 θυμάτων

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Μπέρδεμα με τα χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών: Τι καταγγέλλουν για τον ΕΛΓΑ – «Μέχρι το μεσημέρι οι καταβολές», λένε υπουργείο και ΟΠΕΚΕΠΕ

09:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λέρος: Ποινή κάθειρξης για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων σε δομή φιλοξενίας

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ξεκινούν οι κακοκαιρίες - Ο Ωμέγα Εμποδιστής βάζει τέλος στα «Πασχούγεννα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας: Αποσύρονται σταδιακά τα λεωφορεία - Πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα - Τα κενά ασφαλείας και τα «σκοτεινά» σημεία

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν μέσα τους διευθυντές του σχολείου στο οποίο η 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστική κρίση: Τα 6 μέτρα για τα ακίνητα - Ανακαινίσεις για κλειστά σπίτια, επιστροφή ενοικίων και «κόφτης» στα Airbnb - Το «ημερολόγιο» των παρεμβάσεων

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

08:40ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Παιδιά με καρκίνο θύματα απάτης - Έχασαν τα εκατομμύρια που συγκεντρώθηκαν για τη θεραπεία τους

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Μπέρδεμα με τα χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών: Τι καταγγέλλουν για τον ΕΛΓΑ – «Μέχρι το μεσημέρι οι καταβολές», λένε υπουργείο και ΟΠΕΚΕΠΕ

03:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ