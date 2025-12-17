Σχέδιο Ανδρουλάκη για τους αγρότες: «Αν το παρουσιάζαμε σήμερα θα έκαναν Χριστούγεννα σπίτια τους»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομιλεί με αγρότες στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων.

Σχέδιο 6 σημείων για την άμεση ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων παρουσίασε χθες από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό.

Στηρίζοντας στο σύνολό του τον αγροτικό κόσμο που σήμερα βρίσκεται στα μπλόκα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «πρέπει να σταθούμε δίπλα τους. Να κατανοήσουμε το πρόβλημά τους. Φέτος, αν δεν τους στηρίξουμε, είναι στο χείλος της καταστροφής. Χωρίς οικονομική δυνατότητα να προμηθευτούν τα απαραίτητα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα, σπόρους. Αντί να είναι στα χωράφια τους, διεκδικούν το δικαίωμα στην επιβίωση αυτών και των οικογενειών τους».

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή περιλαμβάνει τα εξής 6 σημεία:

1. Θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον μέσο όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.

2. Καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.

3. Φθηνό, δίκαιο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος με ανώτατη τιμή ενέργειας για πέντε χρόνια στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα.

4. Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

5. Διαφάνεια σε κάθε στάδιο των ενισχύσεων και των ελέγχων.

6. Μία δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους ασφυκτιούν από τα αγροτικά δάνεια και προστασία της αγροτικής γης από πλειστηριασμούς.

«Αυτό είναι ένα σχέδιο, που, αν σήμερα το παρουσιάσουμε στον πρωτογενή τομέα, είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν Χριστούγεννα στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια, ελπίδα και προοπτική, κάτι που δεν τους παρέχετε» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης στη χθεσινή του ομιλία.

