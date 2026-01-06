Σέρρες: Νεκρός έπειτα από ξυλοδαρμό ο 17χρονος - Συνελήφθη ανήλικος δράστης

Από ξυλοδαρμό φαίνεται πως έχασε τη ζωή του ο 17χρονος που εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiloges.tv ο ανήλικος έφερε χτυπήματα στο σώμα και εξετάζεται το ενδεχόμενο της εμπλοκής του σε καυγά χθες το βράδυ.

Tο θύμα ήταν με έναν φίλο του, όταν συναντήθηκε με τον δράστη, ηλικίας 16 ετών, ο οποίος επίσης ήταν μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Ο δράστης πλησίασε τον 17χρονο και του έριξε αγκωνιά στο κεφάλι και αποχώρησε μαζί με τον φίλο του. Τότε ο 17χρονος που δεν αισθανόταν πολύ καλά επέστρεψε στο σπίτι του και κατέβηκε στο υπόγειο, οπού και τον εντόπισε νεκρό την επόμενη ημέρα η μητέρα του. Μάλιστα η μητέρα του 17χρονου σήμερα το πρωί δήλωσε την εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο καυγάς έγινε για μια κοπέλα καθώς υπήρχε αντιζηλία μεταξύ του θύματος και του δράστη.

Για τον θάνατο του 17χρονου έχει συλληφθεί ο 16χρονος, ενώ αναζητείται και ο φίλος του.

Διαβάστε επίσης