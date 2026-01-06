Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ο Αγιασμός των Υδάτων θυμίζει τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει»
Ευχές για τα Θεοφάνια από την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνια- μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο «Χ».
«Ο Αγιασμός των Υδάτων που εορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει», προσθέτει.
