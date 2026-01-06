Στίβεν Σπίλμπεργκ: Η τρομακτική του πρόβλεψη αρχίζει να επιβεβαιώνεται 13 χρόνια μετά

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο σκηνοθέτης πίσω από διαχρονικές ταινίες όπως Jurassic Park, Indiana Jones και Jaws, είχε προειδοποιήσει πριν από 13 χρόνια για μια κρίση στον χώρο του κινηματογράφου - και σήμερα η πρόβλεψή του μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας