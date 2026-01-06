Στίβεν Σπίλμπεργκ: Η τρομακτική του πρόβλεψη αρχίζει να επιβεβαιώνεται 13 χρόνια μετά
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε προειδοποιήσει πριν από 13 χρόνια για «κατάρρευση» του κινηματογράφου. Η άνοδος του streaming και οι σύντομες προβολές στις αίθουσες τον επιβεβαιώνουν
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο σκηνοθέτης πίσω από διαχρονικές ταινίες όπως Jurassic Park, Indiana Jones και Jaws, είχε προειδοποιήσει πριν από 13 χρόνια για μια κρίση στον χώρο του κινηματογράφου - και σήμερα η πρόβλεψή του μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.
