Το Σάββατο, οι άνθρωποι θα είναι στο δρόμο…

Μία μάχη όλων όσοι θέλουν οι επόμενες γενιές να μην καούν σε ένα τρένο

Νίκος Συρίγος

Το Σάββατο, οι άνθρωποι θα είναι στο δρόμο…
Eurokinissi
ME TO N & ME TO Σ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Σάββατο (28/2) συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Τρία χρόνια πόνου για τους γονείς, τους συγγενείς και τους φίλους των 57 ανθρώπων που… καταδικάστηκαν σε θάνατο για το έγκλημα να πάρουν το τρένο στην Ελλάδα.

Τρία χρόνια ψεμάτων, συμπαιγνίας και συγκάλυψης. Τρία χρόνια δολοφονίας χαρακτήρων των γονιών και όποιων άλλον σπεύδουν να υποστηρίξουν την προσπάθεια τους να βρουν από τι σκοτώθηκαν τα παιδιά τους. Τρία χρόνια σκοταδιού.

Το Σάββατο, λάθος, και αυτό το Σάββατο, οι κανονικοί άνθρωποι θα είναι στο δρόμο. Για να δηλώσουν παρόντες σε αυτή τη μάχη με το άδικο. Στη μάχη του καλού με το κακό. Και θα είναι εκεί ανεξάρτητα με το αν η Μαρία Καρυστιανού θέλει να κάνει κόμμα, ο Σύλλογος των Τεμπών άλλαξε πρόεδρο και ο ένας γονιός διαφωνεί με τον άλλον για τα πώς και τα γιατί στη δίκη για τα βίντεο αλλά και σε αυτή που έρχεται. Τη δίκη των δικών.

Ο κόσμος θα κατέβει στο δρόμο για να τιμήσει τη μνήμη των παιδιών που έφυγαν τόσο άδικα και για να σώσει τα επόμενα που θα θελήσουν να μπουν σε ένα τρένο, πλοίο, αεροπλάνο, αυτοκίνητο στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Εδώ που όλοι ζούμε από τύχη.

Η μάχη για δικαιοσύνη στην τραγωδία των Τεμπών δεν είναι μάχη 57 οικογενειών. Είναι η μάχη όσων νιώθουν ακόμη άνθρωποι απέναντι στα τέρατα.

Είναι η μάχη όλων όσοι θέλουν να μην παραδώσουν κάτι σαν χώρα αλλά μια κανονική χώρα στις επόμενες γενιές. Η μάχη όλων όσοι θέλουν οι επόμενες γενιές να μην καούν σε ένα τρένο.

Στα Τέμπη χάσαμε ένα μεγάλο μπουκέτο με ανθούς της κοινωνίας. Χάσαμε αθώα παιδιά σε μια χώρα γεμάτη ενόχους. Κι όσο οι ένοχοι δεν θα μπαίνουν φυλακή αλλά θα παίρνουν χαρτοφυλάκια και υπουργεία, τόσο θα παιδιά θα κινδυνεύουν.

Το Σάββατο η φωνή του κόσμου θα ακουστεί ξανά. Δυνατά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42ΕΛΛΑΔΑ

Ευελπίδων: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια

11:34LIFESTYLE

Κώστας Δόξας: Η αντιπαράθεση συνεχίζεται, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες - «Μου έχει παραδεχτεί τα χτυπήματα σε μηνύματα», λέει η πρώην σύζυγος

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Σοβαρά τραυματισμένο ελάφι - Έκκληση από την ΑΝΙΜΑ

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν οι εγγραφές για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για το σχολικό έτος 2026-2027

11:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα δράση για την υποστήριξη της ένταξης φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Ιπποκράτειο - Νοσηλευόταν με έμφραγμα

11:01LIFESTYLE

Παντρεύεται η Φαίη Σκορδά – Οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Αναλυτικά τα καλέσματα

10:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Hyundai Ioniq 3 έρχεται τον Απρίλιο

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 27χρονος έπειτα από συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών - Τραυματίστηκε 30χρονος

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Ο «Μίμο» το μοναχικό δελφίνι της λιμνοθάλασσας εκπέμπει...SOS - Κινδυνεύει από τα σκάφη

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Kίνα: Η αποκάλυψη του μυστηρίου με τα κρεμαστά φέρετρα και οι απόγονοι Μπο

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Καμία πρακτική που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια δεν θα γίνει ανεκτή»

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό αέριο - Τι είπε για τον κατώτατο μισθό

10:34ME TO N & ME TO Σ

Το Σάββατο, οι άνθρωποι θα είναι στο δρόμο…

10:34ΚΟΣΜΟΣ

«Οι μαύροι άνθρωποι δεν είναι πίθηκοι», «Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Ένταση με Δημοκρατικούς βουλευτές κατά την διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Όλα έγιναν βάση πρωτοκόλλου - Ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ για τον θάνατο του ναυτικού

10:18LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος έβαλε γκολ στη βραδινή ζώνη; Ολυμπιακός ή μυθοπλασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Ιπποκράτειο - Νοσηλευόταν με έμφραγμα

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

11:01LIFESTYLE

Παντρεύεται η Φαίη Σκορδά – Οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα» - Σκληρές εικόνες

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός έτρωγε στο τιμόνι!

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το «LSD της αρχαιότητας»:Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βρήκε το «μυστικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Παναθηναϊκός προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα» - Αποθέωση στην Ισπανία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 27χρονος έπειτα από συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών - Τραυματίστηκε 30χρονος

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: «Η παραβατικότητα στην πόλη είναι μεγάλη» - Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στο Newsbomb, με αφορμή τον ξυλοδαρμό ιδιοκτήτη περιπτέρου

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Mεξικό: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του διαβόητου καρτέλ Xαλίσκο - O 41χρονος «Ελ Πελόν» και η σχέση του με τον δολοφονημένο «Ελ Μέντσο»

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Κάθριν Σορτ: Νέα στοιχεία για τη ζωή της - «Έδινε μάχη, αλλά δεν το καταλάβαινες»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Αναλυτικά τα καλέσματα

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Σοβαρά τραυματισμένο ελάφι - Έκκληση από την ΑΝΙΜΑ

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Κινδύνευσε ο οικισμός, καταστράφηκαν οι καλλιέργειες, το νερό έχει ξεπεράσει τα 7 μέτρα», λέει ο δήμαρχος Σουφλίου στο Newsbomb

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο ράντσο όπου κρυβόταν ο El Mencho: Ο βωμός, ίχνη νεφρικής ανεπάρκειας και το γράμμα στον Θεό

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν οι εγγραφές για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για το σχολικό έτος 2026-2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ