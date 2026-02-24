Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν

Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν
Σωματεία και οργανώσεις καλούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία και καλεί όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις, με στόχο να αποδοθεί φόρος τιμής στα θύματα και να αναδειχθούν οι ευθύνες για την ασφάλεια των πολιτών.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ τονίζει: «Δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, ούτε τα προηγούμενα και μελλοντικά δυστυχήματα που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως στη Μάνδρα και στο Μάτι. Καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να δώσουν μαζικό και μαχητικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 12:00 στο Σύνταγμα, καθώς και στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα».

Απεργία και στα τρένα στις 28/2

Την ίδια μέρα, 24ωρη απεργία πραγματοποιούν και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, λόγω της κινητοποίησης «δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προγραμματίσει πανελλαδική απεργία στα πλοία, με τα δρομολόγια να παραμένουν δεμένα από τις 00:01 έως τις 24:00. Σε ανακοίνωσή της, η ΠΝΟ επισημαίνει ότι η απεργία αποτελεί φόρο τιμής στους συναδέλφους και τους συνανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους σε θαλάσσια δυστυχήματα, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Απεργία και στο ΕΚΑ

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, «δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα». Το ΕΚΑ επισημαίνει επίσης ότι πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών, τα εργατικά και φυσικά δυστυχήματα – όπως στη Μάνδρα, στο Μάτι, αλλά και σε πλημμύρες και πυρκαγιές – συνεχίζουν να παίρνουν ανθρώπινες ζωές. Μόνο το 2025, καταγράφηκαν 201 εργατικά δυστυχήματα.

