Μαρινάκης για Τέμπη: Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, χωρίς σχολιασμούς

Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, χωρίς σχολιασμούς, για την υπόθεση των Τεμπών, ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Το περσινό πάθημα, όπου κόμματα της αντιπολίτευσης και ορισμένα ΜΜΕ προσπάθησαν να χτίσουν αφήγημα συγκάλυψης, έκανε συνολικά κακό σε όλους κι ελπίζουμε να έγινε μάθημα, δήλωσε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε: «Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Σε λίγες ημέρες είναι η θλιβερή επέτειος. Η δικαιοσύνη θα αξιολογήσει 36 κατηγορούμενους, 33 εκ των οποίων για πολύ σοβαρά αδικήματα, ενώ δύο πρώην υπουργοί θα βρεθούν και θα κριθούν ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου. Δεν χρειάζεται κανένας σχολιασμός και κυρίως, δεν είναι τα τηλεοπτικά πάνελ πεδία σχολιασμού της δικαιοσύνης», επισήμανε.

Μιλώντας για τη συνάντηση του υπυοργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως είναι μία σημαντική συνάντηση, καθώς ο Έλληνας υπουγός είναι από τους ελάχιστους που συναντά τον Αμερικανό ομόλογό του για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Αυτό λέει πολλά για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και είναι μια απάντηση σε όσους μιλούν για απομόνωση της Ελλάδας, τόνισε.

Αναφορικά με την επίθεση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και τα όσα ακολούθησαν, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως «βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος», εξηγώντας πως το σημαντικό είναι ότι ο υπουργός επιχείρησε να επισκεφθεί ένα δημόσιο νοσοκομείο και κάποιοι διά της βίας ήθελαν να τον εμποδίσουν. Ο υπουργός είναι αναγκασμένος να αμυνθεί, τόνισε.

Η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη στήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Ευχόμαστε η επόμενη επέτειος να μη σηματοδοτήσει ακόμη έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Σε επιτυχημένη πορεία υλοποίησης βρίσκεται μια σειρά σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την χώρα.

Καταρχάς, με την πλήρη εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 2025, ύψους 14,6 δισ. ευρώ, επετεύχθη η αποτελεσματική χρηματοδότηση έργων και μεταρρυθμίσεων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Αξίζει να επισημανθεί πως για το 2026 έχουν αυξηθεί, περαιτέρω, οι πόροι για τις δημόσιες επενδύσεις -κατά 14,2% σε σχέση με το 2025- φτάνοντας τα 16,7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 - 2030, με συνολικό προϋπολογισμό 16,6 δισ. ευρώ και συμπληρωματικούς πόρους εκτιμώμενου προϋπολογισμού 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση των έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 - 2025.

Στο ΕΣΠΑ, το κλείσιμο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 ήταν επιτυχές και η χώρα δεν απώλεσε ούτε ένα ευρώ. Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η θέση στην επίσημη ευρωπαϊκή κατάταξη.

Στο Εθνικό Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 2025, υποβλήθηκαν δύο αιτήματα πληρωμής ύψους 3,27 δισ. ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα έφτασαν τα 5,2 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις στην Ε.Ε. ως προς την αξιοποίηση πόρων. Έχουν, ήδη, εκταμιευθεί 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή το 65% του συνολικού προϋπολογισμού. Με το πρόσφατο διπλό αίτημα οι εκταμιεύσεις θα ανέλθουν σε 24,57 δισ. ευρώ, που σημαίνει άνω του 68% του προγράμματος. Και ενώ έχει επιτευχθεί το 53% των οροσήμων, 204 συνολικά, προετοιμάζεται το επόμενο, 8ο αίτημα πληρωμής.

Στο Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, οι προσκλήσεις ανέρχονται στο 92%, οι εντάξεις στο 64% και οι νομικές δεσμεύσεις στο 41% του συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Σε σχέση με την υλοποίηση των Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα, έχουν υπογραφεί τέσσερις συμβάσεις για το έργο των ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας, ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί σε έργα οδικών υποδομών (Θεσσαλονίκη - Έδεσσα και Δράμα - Αμφίπολη) και των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ έχει εγκριθεί το έργο διαχείρισης απορριμμάτων Στερεάς Ελλάδας, με υποδομές σε Λαμία, Χαλκίδα και Δελφούς.

Σημαντικός είναι και ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία τριπλασίασε την αξία των δραστηριοτήτων της, συγκριτικά με το 2024, με τις εγκρίσεις δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 2025 να ανέρχονται στα 2,9 δισ. ευρώ, με πάνω από 16.500 δάνεια.

Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα όχι μόνο πολιτικής και γεωπολιτικής σταθερότητας, αλλά και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υλοποίησης μιας μεταρρυθμιστικής πολιτικής με δημοσιονομική στοχοθεσία.

Η κατάταξη της Α΄ΕΣΣΟ 2026 (24 – 27 Φεβρουαρίου) σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής του νέου μοντέλου στρατιωτικής θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, «η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030». Ο κ. Δένδιας έχει υπογραμμίσει επίσης ότι οι αλλαγές θεωρούνται επιβεβλημένες από την αναγκαιότητα προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα.

Στόχος των αλλαγών είναι η παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης και ειδικοτήτων/δεξιοτήτων που διαμορφώνουν έναν ικανό μαχητή για την εφεδρεία και αποδίδουν ένα χρήσιμο και καταρτισμένο πολίτη στην κοινωνία. Με άλλα λόγια, η μετάβαση από μια θητεία «αγγαρεία» στη θητεία με ουσία και αξία.

Κεντρικό πυλώνα των αλλαγών αποτελεί η βασική εκπαίδευση διάρκειας 10 πλέον εβδομάδων αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς. Προβλέπει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του σύγχρονου μαχητή με την προσθήκη νέων αντικειμένων (από τον χειρισμό Drones έως τις Α’ Βοήθειες) και τη σημαντική αναβάθμιση των υφισταμένων.

Ουσιαστική αλλαγή στη νέα θητεία αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειδικότητες που καθίστανται επαγγελματικές δεξιότητες και θα αποτελούν εφόδιο για την ζωή κάθε νέου που θα τις επιλέγει.

Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν, επιπλέον, την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συσσιτίου, το νέο σύστημα υγειονομικών εξετάσεων στα κέντρα κατάταξης, τη μετάθεση του συνόλου των στρατεύσιμων σε επιχειρησιακές μονάδες μετά την εκπαίδευση, τη σημαντική αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης από 8,80 σε 100 ευρώ σε όσους υπηρετούν σε Θράκη και νησιά Αν. Αιγαίου και 50 ευρώ σε όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα.

Νέο Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Υπουργείο Εσωτερικών και η Google, με πεδίο εστίασης την εκπαίδευση του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο ευρύτερο σχέδιο του Υπουργείου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δρομολογήσει από το 2019 την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων τόσο σε απλές όσο και σε εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μόνο κατά την τριετία 2023-2025, οι συμμετοχές των δημόσιων υπάλληλων ανέρχονταν σε 85.772.

Η πρόσφατη συνεργασία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την πρακτική κατανόηση και αξιοποίηση τεχνολογιών AI στο διοικητικό περιβάλλον, με έμφαση σε δεξιότητες που συνδέονται με την παραγωγικότητα, τη διαχείριση πληροφορίας και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Η ευρύτερη ορεινή περιοχή των Πρεσπών ανακηρύχθηκε σε απάτητο βουνό, με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Η περιοχή των Πρεσπών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά οικοσυστήματα της Βαλκανικής χερσονήσου, όπου συναντώνται σημαντικοί τύποι οικοτόπων. Εμπίπτει σχεδόν στο σύνολό της εντός δύο προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία και διατήρηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και των ειδών που διαβιούν εντός τους, μέχρι την έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και τον καθορισμό χρήσεων γης και διατάξεων προστασίας, μέσω των προτεινόμενων από αυτές σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων.

Με τους πρόσθετους όρους και περιορισμούς στην περιοχή των Πρεσπών, επιδιώκεται η θεσμική κατοχύρωση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας.

Σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 5 Μαρτίου, έθεσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σχέδιο νόμου, στον πυρήνα του οποίου τίθεται η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών ως δημόσιου, αυτοδιοικούμενου φορέα ανώτατης εκπαίδευσης.

Η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών ενοποιεί κάτω από μία πανεπιστημιακή ομπρέλα πέντε ιστορικούς δημόσιους φορείς:

το Εθνικό Θέατρο

την Εθνική Λυρική Σκηνή

την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και

το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Το κύρος και η παράδοσή τους αποκτούν κοινό «ακαδημαϊκό σπίτι», με ενιαία ταυτότητα, θεσμικούς κανόνες και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Η Σχολή οργανώνεται ως ανώτατο ίδρυμα ειδικού σκοπού, με σπουδές που συνδέουν ακαδημαϊκή δομή και καλλιτεχνική πράξη.

Η εισαγωγή πραγματοποιείται μέσω ειδικών εξετάσεων, με δια ζώσης αξιολόγηση δεξιοτήτων, προσαρμοσμένων στη φύση του αντικειμένου.

Η στελέχωση προβλέπει θεσμική αξιοποίηση καταξιωμένων καλλιτεχνών, ώστε η ποιότητα να στηρίζεται και στην εμπειρία του πεδίου, με σταθερούς κανόνες.

Η ρύθμιση, με σαφήνεια, του καθεστώτος των ήδη εγγεγραμμένων σπουδαστών των υφιστάμενων σχολών.

Παράλληλα, με σειρά διατάξεων του νομοσχεδίου ενισχύεται το δημόσιο σχολείο μέσα από παρεμβάσεις που αφορούν άμεσα μαθητές και οικογένειες, όπως:

η αναβάθμιση των σχολικών βιβλιοθηκών,

η επέκταση και ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού

η θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για το International Baccalaureate και

η ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Παρατείνεται, έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, η ισχύς κρίσιμων ρυθμίσεων, που αφορούν στη χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και στην παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων.

Ειδικότερα, η μία ρύθμιση επιτρέπει στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό και χρηματοδότηση χωρίς το εμπόδιο της ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η έτερη ρύθμιση σχετίζεται με τη δυνατότητα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων τόσο σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και ανέργους όσο και σε νέους και επαγγελματίες αγρότες, όπου υπάρχουν αδιάθετες εκτάσεις.

Η παράταση σε αυτές τις ρυθμίσεις, μέσω νομοθετικής παρέμβασης, έρχεται να δώσει «ανάσα» ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα και να διασφαλίσει τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας σε μία περίοδο αυξημένων πιέσεων.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.

Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Καλή Σαρακοστή, Κύριε Υπουργέ. Ακούσαμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να λέει, ότι αγκομαχούμε να πιάσουμε τρία και αυτό τον ανησυχεί, σε γενικές γραμμές. Ανησυχεί την Κυβέρνηση η στασιμότητα σε μία εκλογική, δημοσκοπικά, περιοχή που είναι μακριά από το όριο της αυτοδυναμίας;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι και από αυτή την εμπειρία των 2,5 ετών σε αυτή τη θέση, ότι η αποσπασματική παράθεση μέρους ομιλιών ή συνεντεύξεων, ειδικά σε μια περίοδο, που δεν υπάρχουν και φοβερές ειδήσεις, όπως είναι ένα τριήμερο, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Απάντησα- χωρίς να είναι αυτό απάντηση στον κύριο Δένδια- και ενώ επεσήμανα, ότι ήταν μια ομιλία, η οποία παρέθετε το κυβερνητικό έργο και στο Υπουργείο Άμυνας και συνολικά, μιλούσε συνολικά θετικά για την Κυβέρνηση, βγήκαν στη συνέχεια τίτλοι, ότι απάντησα στον Υπουργό Άμυνας. Δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Δε νομίζω, ότι υπάρχει άνθρωπος και στο κόμμα και στην Κυβέρνηση που να μην θέλει άλλη μια εκλογική νίκη την επόμενη φορά, στις επόμενες εκλογές. Αλλά όπως και να χει, ό,τι και να θέλει ο καθένας, στο τέλος της ημέρας αποφασίζουν οι πολίτες. Οι επισημάνσεις που έκανα νομίζω ότι είναι αντικειμενικώς αποδεκτές. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν νομίζω, ότι μπορείτε να θυμηθείτε άλλη Κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας σε μία τόσο δύσκολη περίοδο γεωπολιτικά και σε μία περίοδο με πρωτοφανείς κρίσεις να έχουν ξεσπάσει, να έχει τέτοια ανθεκτικότητα. Η Κυβέρνηση αυτή είναι μπροστά με διψήφια ποσοστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, γιατί εκεί υπάρχουν εναλλαγές και όπως συνέβη και το 2023, θα έχουμε μία καλή απ’ ό,τι φαίνεται αφετηρία, ένα χρόνο μετά. Το τί θα γίνει στο τέλος, αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Ο ελληνικός λαός θα κρίνει. Ό,τι και να λέμε παρέλκει. Άρα, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό που γίνεται, οι τίτλοι που βγαίνουν, όλα αυτά τα οποία γράφονται και διαβάζουμε δεν αφορά τους πολίτες. Δεν θα αλλάξει η ζωή των ανθρώπων με το αν αυτή τη στιγμή είναι μία μονάδα πάνω, ή μία μονάδα κάτω η Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα έχει σημασία για εμάς θεωρώ, από εκεί και πέρα, ο κόσμος θα αποφασίσει, να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα και ουσιαστική πρόοδος στη χώρα μετά τις εκλογές. Άρα, για να τα καταφέρουμε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε, να προβάλουμε το κυβερνητικό έργο. Και επειδή νομίζω, ότι ειδικά στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, ακόμα και οι σκληροί επικριτές της Κυβέρνησης αυτής παραδέχονται, ότι η Ελλάδα από μία χώρα «μαύρο πρόβατο», παρίας, όπως και στις μεγάλες οικονομικές επιτυχίες, έχει μετατραπεί σε μία χώρα που πρωταγωνιστεί, να επενδύσουμε πάνω σε αυτές τις επιτυχίες και να προχωρήσουμε μπροστά.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΙ: Κύριε Εκπρόσωπε, στο ίδιο ζήτημα. Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης έκανε πριν λίγο δηλώσεις σχετικά με τα όσα είπε ο κ. Δένδιας και είπε τα εξής: «Εάν είσαι πρωτοκλασάτος και δίνεις μάχες για την παράταξη, το συζητάς στα συλλογικά όργανα και δεν βγαίνεις στις κομματικές εκδηλώσεις. Εγώ αν ήμουν πρωτοκλασάτος Υπουργός δεν θα έκανα αυτές τις δηλώσεις». Και πρόσθεσε πως «φαντάζομαι ότι ο κ. Δένδιας έχει κάνει την αυτοκριτική του». Τί έχετε να πείτε γι’ αυτή την κριτική προς τον κ. Δένδια;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν έχω να προσθέσω κάτι για το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι ένα κυβερνητικό στέλεχος που είναι και εκλεγμένος βουλευτής πολύ καλά κάνει και πηγαίνει και στις κομματικές εκδηλώσεις και παρίσταται, όπως έχω παρασταθεί και εγώ και ο κύριος Λαζαρίδης και όλοι μας. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές, διαφορετικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Άλλο ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου στο πλαίσιο των υπουργικών καθηκόντων. Άλλο η παρουσία σε μια κομματική εκδήλωση. Ούτως ή άλλως, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, πρώτα εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια εξελέγη Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι περισσότερο το θέμα αυτό μεγεθύνθηκε τις τελευταίες ημέρες παρά υπάρχει πραγματικά. Το ξαναλέω, αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι ένα χρόνο μετά, με την αποτελεσματικότητά μας, με τα παραδοτέα, τα οποία θα δώσουμε στους πολίτες, να έχουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις κατά την προεκλογική περίοδο για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και ό,τι και να λέμε, οι πολίτες θα αποφασίσουν.

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Καλησπέρα και καλή Σαρακοστή κύριε Υπουργέ. Επίκειται μία συνάντηση του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Ρούμπιο. Θα ήθελα να μας πείτε σε αυτή τη νέα συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών, ποια είναι η περίμετρος και ποιοι είναι οι άξονες των συζητήσεων που θα έχουν;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι, είναι μία σημαντική συνάντηση. Να πούμε ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είναι από τους ελάχιστους Υπουργούς Εξωτερικών που συναντά για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο και ίσως και λιγότερο τον Αμερικανό ομόλογό του. Αυτό λέει πολλά και για τις διμερείς σχέσεις και για τον ρόλο που διαδραματίζει, πλέον, η χώρα μας και για την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής. Όχι μόνο αυτό και πολλά άλλα. Και είναι και η καλύτερη απάντηση σε όλους εκείνους που είχαν σπεύσει να μιλήσουν για πολλοστή φορά για απομόνωση της Ελλάδας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι έχουμε «βαρεθεί να μετράμε» διαψεύσεις δημοσιευμάτων και προγνώσεων περί υποτιθέμενης «αποτυχίας» στην εξωτερική πολιτική από γνωστά μέσα και κόμματα συγκεκριμένου μέρους του πολιτικού φάσματος. Από ’κει και πέρα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα έχει επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει και ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council. Για την ατζέντα της διμερούς συνάντησης, ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, όλα όσα συμβαίνουν και γενικά με τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Και σίγουρα αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε τί θα ειπωθεί αμέσως μετά από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχουμε και επίσημη ενημέρωση, πέραν του γεγονότος ότι μετά την επιστροφή του ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα προβεί και σε όλες τις δέουσες ενημερώσεις εκ του ρόλου του.

Χ. ΜΥΤΙΛΙΝΙΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, διαβάζουμε σήμερα κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως η Κυβέρνηση θέλει να καταργήσει τον όρκο του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον ορθόδοξο θρησκευτικό. Θέλετε να καταργήσετε τον νόμο; Ευχαριστώ.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι αστεία αυτά τα δημοσιεύματα. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι άλλο ένα από τα πολλά πρωτοσέλιδα που είναι αποτέλεσμα φαντασίας και εντάσσονται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας και όχι της δημοσιογραφίας, η οποία βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη, καμία τέτοια πρόθεση. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στα σχέδια της Κυβέρνησης.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΪ: Κύριε Εκπρόσωπε, σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών. Την ακύρωση εκταφής τουλάχιστον έξι σορών διέταξε η εισαγγελέας Λάρισας Αικατερίνη Παπαϊωάννου, καθώς οι συγγενείς ζήτησαν τη συνδρομή εργαστηρίων εκτός της Ελλάδος. Το πρόβλημα στην υπόθεση είναι ότι εντός των συνόρων δεν υπάρχουν κατάλληλα εργαστήρια για τόσο σύνθετες εξετάσεις σορών. Όμως, η Δικαιοσύνη επιμένει πεισματικά σε διαδικασίες εντός Ελλάδας και μόνο. Πολλοί συγγενείς των θυμάτων αντιδρούν και μιλούν για πρακτικές «συγκάλυψης». Τι έχετε να πείτε;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καταρχάς, δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε σε αντιπαράθεση με συγγενείς. Δεν το κάναμε ποτέ, ούτε πρόκειται να το κάνουμε. Δεύτερον, ως προς τη «συγκάλυψη», νομίζω ότι θυμάστε πέρσι πού κατέληξε όλο αυτό το αφήγημα της αντιπολίτευσης και κάποιων Μέσων περί «συγκάλυψης». Οπότε νομίζω ότι καλό είναι, όπως και να έχει, να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Όλα αυτά είναι αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, λαμβάνει αποφάσεις με βάση τα πραγματικά περιστατικά κάθε υπόθεσης και το τι προβλέπει ο νόμος, όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και θεωρώ ότι το περσινό «πάθημα», όπου ένα σύνολο κομμάτων, σχεδόν όλη η αντιπολίτευση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση και ένα μέρος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προσπάθησαν να χτίσουν ένα αφήγημα περί δήθεν «συγκάλυψης» με τα γνωστά όλα τα οποία είχαν ακουστεί, μόνο κακό έκανε συνολικά σε όλους και στον δημόσιο διάλογο και στην ένταση που δημιουργήθηκε. Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών διερευνάται από τη Δικαιοσύνη, είτε σε αυτό το επίπεδο που με ρωτήσατε, είτε συνολικά στην ουσία της υπόθεσης. Σε λίγες ημέρες είναι η τραγική, η θλιβερή αυτή επέτειος και σε μία πολύ μεγάλη τραγωδία η Δικαιοσύνη θα αξιολογήσει στην κύρια διαδικασία 36 κατηγορουμένους, 33 εκ των οποίων για πολύ σοβαρά κακουργήματα, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας και θυμίζω ότι ήδη δύο διατελέσαντες υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, θα κριθούν ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου από τους φυσικούς δικαστές. Ας αφήσουμε, λοιπόν, τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Κανένας σχολιασμός δεν είναι πεδίο, αυτό εδώ είτε της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών, είτε ένα πολιτικό πάνελ, είτε ένα τηλεοπτικό παράθυρο, αξιολόγησης αποφάσεων της Δικαιοσύνης.

Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, την προηγούμενη Δευτέρα εγώ προσωπικά σας ρώτησα πως θα κινηθείτε για αυτά τα τεκμήρια, τα οποία αποδείχτηκαν τελικά αυθεντικά, τις συγκλονιστικές φωτογραφίες. Όντως η Κυβέρνηση έτρεξε πολύ γρήγορα και μέσα σε πέντε ημέρες, Παρασκευή βράδυ, Παρασκευή μεσημέρι νομίζω, είχε λήξει το θέμα και υπέγραψε συμφωνία για να τις πάρουμε, να τις πάρει η χώρα μας. Την Πέμπτη, σε δεύτερη ερώτηση που σας έκανα για το θέμα, μου είπατε να μην βιαζόμαστε να τις πάρουμε, να τις δούμε και να δούμε αν θα τις κάνουμε. Επαναφέρω το ερώτημα: που θα εκτεθούν; πώς θα αξιοποιηθούν; Όλο αυτό το υλικό, το οποίο είναι περισσότερο από τις φωτογραφίες.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα βγάλει ένα αναλυτικό και χρονοδιάγραμμα αλλά και μια αναλυτική παρουσίαση των επόμενων κινήσεων το Υπουργείου Πολιτισμού. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και την προηγούμενη φορά. Μιλάμε για ιστορικά αρχεία Ελλήνων πατριωτών, τα οποία θεωρώ ότι ανήκουν σε όλους τους πολίτες, σε όλον τον ελληνικό λαό. Και βέβαια ξεχωριστή αξία έχουν για τους συγγενείς και τους οικείους των ανθρώπων αυτών. Περισσότερες λεπτομέρειες από το Υπουργείο Πολιτισμού.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΪ: Κύριε Εκπρόσωπε, πολλές αντιδράσεις έχουν προκληθεί από τα επεισόδια στο Νοσοκομείο της Νίκαιας. Ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης έλεγε, ότι τον χτύπησε ένας γιατρός, στο βίντεο που έχει βγει στο φως της δημοσιότητας δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό το γεγονός και εν γένει συμφωνείτε με τις ενέργειες των τελευταίων ημερών στις οποίες προχωράει ο Υπουργός;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Να ξεκαθαρίσω κάτι. Το είπε σήμερα και ο Υπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Είναι άλλο το βίντεο, το οποίο είδαμε τις τελευταίες ημέρες και άλλο το σημείο στο οποίο αναφέρει ο Υπουργός -και φάνηκε σήμερα και από την τηλεοπτική του συνέντευξη κάποια πλάνα που έπαιξαν- ότι δέχθηκε επιθέσεις, όπως τις περιέγραψε. Στην ανάρτηση που είχε κάνει πριν από λίγες ημέρες ο κ. Γεωργιάδης, δεν αναφερόταν στην πρώτη σκηνή βίας ή επίθεσης ή απειλής ή απόπειρας τελοσπάντων στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου, αναφερόταν, τα είπε σήμερα πολύ αναλυτικά, στο ΣΚΑΪ και στην εκπομπή των «Αταίριαστων», στην πλάγια είσοδο που πήγε να μπει μετά. Αλλά, θέλω να πω κάτι: Νομίζω ότι ασχολούμαστε πολύ με το δέντρο, το οποίο έχει τη σημασία του και χάνουμε το δάσος. Χάσαμε πάρα πολλά χρόνια για να έχουμε μια Κυβέρνηση που κάνει το αυτονόητο στα Πανεπιστήμια. Δηλαδή, να μην υπάρχουν άβατα. Να μην μπορεί κανείς, με το έτσι θέλω, να καταλαμβάνει έναν χώρο πανεπιστημιακό, βαφτίζοντάς το όλο αυτό ως επανάσταση, ως αντίδραση, δηλαδή κάναμε περίπου 45 χρόνια για να σταματήσουμε να βαφτίζουμε μια παράνομη πράξη, μια φασιστική ενέργεια, που είναι να μην επιτρέπεις σε έναν άνθρωπο να μπει στο Πανεπιστήμιό του, να μην τον αφήνεις να κάνει το μάθημά του, να εμποδίζεις την εκπαιδευτική δραστηριότητα, την βαφτίζαμε ως επαναστατική ενέργεια. Μην ξεκινήσουμε τώρα να συζητάμε για το αν υπάρχουν «άβατα» στην υγεία. Εκεί που το λύσαμε με την παιδεία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μη δημιουργήσουμε πρόβλημα στην υγεία. Είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε πολίτη να διαδηλώνει, όπως ορίζει ο νόμος, να διαμαρτύρεται, να εναντιώνεται, αν θέλετε, στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, παρά το γεγονός, ότι τα αντικειμενικά δεδομένα δείχνουν, ότι στο ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια, στο ΕΣΥ που έχει περάσει τα πάνδεινα για δεκαετίες, έχει συντελεστεί αξιοσημείωτη πρόοδος. Περισσότεροι γιατροί, καλύτερες αποδοχές, καλύτερα ΤΕΠ, πάρα πολλά νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας που ανακαινίζονται. Ναι, χρειάζονται πολλά περισσότερα, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε, ακόμα πρέπει να γίνει δουλειά και γίνεται. Αλλά είναι δικαίωμα καθενός αυτό να μην το αποδέχεται, να διαμαρτύρεται, να εναντιώνεται. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για το αν μπορεί σε μια Δημοκρατία να εμποδίζεται ο Υπουργός Υγείας από τον οποιονδήποτε να εισέλθει σε ένα νοσοκομείο ή οπουδήποτε. Και όχι μόνο ο Υπουργός Υγείας και ένας συγγενής για το επισκεπτήριο ή ένας πολίτης που, όπως ορίζουν οι κανόνες ενός νοσοκομείου, θέλει να εισέλθει στο νοσοκομείο. Και αντί να συζητάμε αυτό, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τη λειτουργία του Πολιτεύματός μας, δεν έχουν καμία σχέση. Όλες αυτές οι πρακτικές, τι σχέση έχουν με τη Δημοκρατία; Δηλαδή, αυτός ο οποίος, όχι διαμαρτύρεται, αυτός ο οποίος λέει «δεν θα μπεις στο νοσοκομείο, εδώ είναι Νίκαια», έχει σχέση με τη Δημοκρατία; Καθόμαστε και συζητάμε για το αν τον χτύπησε, για το αν τον απείλησε, για το αν έκανε το α΄, το β΄ ή το γ΄ ποινικό αδίκημα. Και βλέπουμε το βίντεο για να δούμε τί; Ας συμφωνήσουμε όλοι, ότι όποτε θέλει ο Υπουργός Υγείας, ο Υφυπουργός Υγείας, ο Γενικός Γραμματέας, αυτοί οι οποίοι έχουν δουλειά τελοσπάντων, σε ένα νοσοκομείο, μπορούν να εισέρχονται στο νοσοκομείο, έχουν απόλυτη νομιμοποίηση. Αντιθέτως, όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται από όλα αυτά τα κόμματα, που το ξαναλέω έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται, όπως ορίζει ο νόμος, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να εμποδίζουν σε κανέναν την είσοδο οπουδήποτε. Αυτές είναι ενέργειες που δεν έχουν καμία σχέση με τη Δημοκρατία, είναι φασίζουσες ενέργειες και να πάμε παρακάτω. Μην ανοίγουμε θέματα τα οποία έχουν κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και από εκεί και πέρα, αν οι ενέργειες αυτές συνιστούν ποινικά αδικήματα, αυτά πρέπει να τα δουν οι αρμόδιες Αρχές, αν είναι κατ’ έγκληση, αφού υπάρχει έγκληση από αυτόν ο οποίος είναι παθών ή τους παθόντες, αν είναι αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, να τα βλέπουν οι Αρχές. Χάσαμε τόσες μέρες για το να συζητάμε τα αυτονόητα. Και είναι προφανές, ότι ο Υπουργός αναγκάζεται να αμύνεται, όταν τον κατηγορούν για τα πάντα και τα αντίθετά τους, αναγκάζεται να αμύνεται. Δεν μπορούμε να εξισώνουμε, όπως το είπαμε και σε άλλη περίπτωση πριν από λίγες εβδομάδες, τον θύτη με το θύμα.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΪ: Κύριε Εκπρόσωπε, όπως αποκάλυψε το Documento, η Ελλάδα χάνει πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά τη λήξη του προγράμματος το 2026. Σημειώνεται, πως η έρευνα της εφημερίδας βασίστηκε στη συγκέντρωση, τη διασταύρωση και την ανάλυση στοιχείων για 733 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 22 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε όλα τα Υπουργεία από το 2021 έως το 2026.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι, θα σας επισυνάψω την πλήρη απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού, του κ. Παπαθανάση, στο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento. Συνοπτικά να σας πω, ότι η Ελλάδα βρίσκεται, σταθερά, στις πρώτες θέσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 23,4 δισεκατομμύρια έχουν, ήδη, εκταμιευθεί προς την Ελλάδα, το 65%, δηλαδή, του συνόλου, ενώ αναμένουμε και την εκταμίευση του πρόσφατου διπλού αιτήματος που θα ανεβάσει τις εκταμιεύσεις στα 24,57 δισεκατομμύρια, περισσότερο από 68% του προϋπολογισμού. Μέσα σε μόλις πέντε χρόνια έχουν απορροφηθεί 23,4 δισ., πρωτοφανές ποσό σε πρωτοφανώς μικρό χρονικό διάστημα. Ως προς τα ορόσημα έχουν, ήδη, εκπληρωθεί το 53% των οροσήμων, που είναι 204 ορόσημα και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο αίτημα μέσα στην άνοιξη. Σας επισυνάπτω και την πλήρη απάντηση.

**** Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στη διάθεση της η χώρα μας. Η μεγαλύτερη «αναπτυξιακή ένεση» εδώ και δεκαετίες, η οποία έχει περίοδο υλοποίησης μόλις 6 χρόνια, από το 2021 έως και φέτος.

Υπενθυμίζεται ότι δεν πρόκειται για ένα κλασσικό χρηματοδοτικό εργαλείο, του οποίου η απορρόφηση μετριέται βάσει δαπανών. Οι εκταμιεύσεις πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης γίνονται βάσει επιδόσεων, όταν προχωρά η υλοποίηση και εκπληρώνονται συμφωνημένοι στόχοι και ορόσημα. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες καινοτομίες του προγράμματος.

Μέσα σε αυτό το καινοτόμο πλαίσιο, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο: 23,4 δις έχουν ήδη εκταμιευτεί προς την Ελλάδα 23,4 δις (65% του συνόλου), ενώ αναμένουμε και την εκταμίευση του πρόσφατου διπλού αιτήματος που θα ανεβάσει τις εκταμιεύσεις στα 24,57 δις – περισσότερο από 68% του προϋπολογισμού. Μέσα σε 5 μόλις χρόνια, έχουν απορροφηθεί 23,4 δις, πρωτοφανές ποσό σε πρωτοφανώς μικρό χρονικό διάστημα.

Έχει ήδη εκπληρωθεί το 53% των οροσήμων (204 ορόσημα) και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο αίτημα μέσα στην άνοιξη.

Από το σκέλος των επιχορηγήσεων, ύψους 18,22 δις, έχουν ήδη γίνει πληρωμές ύψους 13,8 δις, ενώ από το πρόγραμμα χαμηλότοκων επενδυτικών δανείων του δανειακού σκέλους του Ταμείου έχουν διατεθεί στην αγορά κεφάλαια που αγγίζουν τα 12 δις. Συνολικά από τα δύο σκέλη του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν διατεθεί στην οικονομία σχεδόν 25,8 δις.

Όλα αυτά είναι δημοσιοποιημένα – μόλις την Παρασκευή παρουσιάστηκαν τα πιο πρόσφατα στοιχεία υλοποίησης σε συνέντευξη Τύπου.

Το Ταμείο Ανάκαμψης βρίσκεται στην τελική ευθεία. Όλες οι δράσεις και οι επενδύσεις είναι σε φάση πλήρους υλοποίησης. Η υλοποίηση προχωρά με ρυθμούς και διαδικασίες πρωτόγνωρες για την δημόσια διοίκηση, οι στόχοι επιτυγχάνονται, οι εκταμιεύσεις είναι πολύ υψηλές, το σχέδιο έχει απλοποιηθεί και προσαρμοστεί στα δεδομένα της υλοποίησης και οι προσπάθειες όλων εντατικοποιούνται για αυτούς τους μήνες που απομένουν προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως και αποτελεσματικά το σημαντικότατο αυτό αναπτυξιακό εργαλείο.

Ευχαριστώ πολύ.

Διαβάστε επίσης