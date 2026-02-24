Γεωργιάδης: «Αν δεν ήταν η Αστυνομία θα με έδερναν 100% - Με χτύπησαν στο χέρι, έφαγα και ροχάλα»

Ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι 4 μέρες πριν, οι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας είχαν πάει στο γραφείο του καταθέτοντας τα προβλήματά τους, των οποίων επιλήφθηκε, όπως είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Επεισόδια κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για μία ακόμα φορά για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Κρατικό Νίκαιας κατά την επίσκεψή του και τον προπηλακισμό του από ομάδα γιατρών που διαδήλωνε εκεί.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σχολίασε ότι «έχω γίνει πρόσωπο των ημερών, όχι κατά τον τρόπο που ήθελα. Κατηγορήθηκα από την αντιπολίτευση ότι ήταν στημένο σόου. Ευτυχώς ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη: Βγήκε η κυρία Δημογλίδου, ερωτήθηκε κι απάντησε ότι πήγε η Αστυνομία όπως είναι υποχρεωμένη να πάει εφόσον αποφανθεί ότι πρέπει να παρίσταται. Γιατί αν πήγαινα και με δέρνανε θα λέγατε όλοι πού ήταν η Αστυνομία» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός κι εξέφρασε την πεποίθηση ότι «100% θα με δέρνανε αν δεν ήταν εκεί η Αστυνομία».

Η ανάρτηση Ζιαζιά 3 μέρες πριν την επίσκεψη και οι σκληροπυρηνικοί αριστεροί

Όπως είπε ο υπουργός, ο γιατρός τον οποίο κατήγγειλε για επίθεση, έκανε ανάρτηση τρεις μέρες πριν την επίσκεψή του γράφοντας «να υποδεχθούμε τον υπουργό εμπορίας της υγείας όπως του αρμόζει». «Δέχομαι μπούλινγκ και δολοφονία χαρακτήρα, ότι είμαι ψεύτης και δεν έγινε τίποτα στη Νίκαια. Εγώ στα νοσοκομεία που πάω, στους διαμαρτυρόμενους πάω και μιλάω και τους δίνω βήμα. Εκεί (σ.σ.: στη Νίκαια) είναι το πιο σκληρό κομμάτι της αριστεράς. Είναι η Κοσμοπούλου, η γιατρός του Κουφοντίνα, εκεί πήγαν τον Ρούτσι να κάνει εξετάσεις. Είναι ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατά βάση και λιγότερο ΚΚΕ» είπε ο υπουργός.

Αυτοί που με έβριζαν 4 μέρες πριν ήταν στο γραφείο μου

Ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι «εγώ τους γιατρούς που με βρίζανε, 4 μέρες πριν, στις 13 Φεβρουαρίου, τους δέχθηκα στο γραφείο μου. Ο Παπανικολάου, η Κοσμοπούλου, ήρθαν και μιλήσαμε για όλα τα θέματα του νοσοκομείου. Μου είπαν τη διαφωνία τους, ότι τους πήρα στα... μουλωχτά 14 γιατρούς. Πριν πάω στο νοσοκομείο μου ζήτησαν συνάντηση. Έχουν μεγάλη κόντρα και διαφωνία με το Αττικόν. Θέλω να σβήσω τα ράντζα από εκεί και σε ενάμιση χρόνο από σήμερα να μην έχει 140-150 ράντζα που έχει σήμερα. Πήρα την απόφαση, μετέφερα το κτήριο από τη Νίκαια στο Αττικόν. Από την ώρα που έγινε αυτό, φώναζαν ότι τους παίρνω ειδικευόμενους γιατρούς, πόρους κτλ. Εκεί στη συνάντηση, αποφάσισα να υπογράψω να τους δώσω τους ειδικευόμενους γιατρούς που έφυγαν» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Τρώω το χτύπημα στο χέρι, τρώω και τη ροχάλα»

Ακολούθως ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στα βίντεο που παίζουν στα κανάλια από την ένταση στο νοσοκομείο και είπε ότι την επίθεση που δέχθηκε από τον κ. Ζιαζιά, τη δέχθηκε στο πλάι, όταν πήγαινε να μπει μέσα στην αίθουσα για τα εγκαίνια.

«Δεν είπα ότι με χτύπησε σε αυτό το βίντεο (σ.σ.: αυτό που φαίνεται ο γιατρός με προτεταμένη τη γροθιά του), στο πλάι με χτύπησε, δεν λέω επίσης στο πρόσωπο, με χτύπησε στο χέρι» είπε και σχολίασε με δηκτικό τρόπο την «ανάλυση που έκαναν στο var καρέ καρέ».

Σε ό,τι αφορά στο βίντεο που φαίνεται ο κ. Ζιαζιάς να προτάσσει το χέρι του, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Ο αστυνομικός του πιάνει το χέρι, γιατί το απλώνει για να με χτυπήσει. Κι αυτό λέγεται απόπειρα. Δικαιούμαι να αισθάνομαι απειλή; Είναι ποινικό αδίκημα;

Όταν μπήκα μέσα, το πρώτο που έκανα ήταν να πάω να μιλήσω στους διαδηλωτές. Ήρθε μία και μου έλεγε φύγε φασίστα. Και σηκώθηκα να φύγω να μπω μέσα. Όπως σπρώχνουν όλοι εκεί, κινδυνεύσαμε σοβαρά. Είχε κράσπεδο και κάγκελα. Ο Ζιαζιάς έχει φύγει κι έχει έρθει στο πλάι. Τρώω τη φτυσιά και τρώμε διάφορα αντικείμενα που πετάνε.

Με χτύπησαν λίγο πριν μπω μέσα. Ο Ζιαζιάς κι αυτοί είναι μπουλούκι, έχω φάει χτύπημα στο χέρι και τρώω και τη ροχάλα» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Η εξήγησή του για το βίντεο της σύλληψης του γιατρού

«Υφίσταμαι βία και λέω να συλληφθεί και του βάζουν χειροπέδες. Έχω χρησιμοποιήσει υπουργική ισχύ; Άρα όλη η κουβέντα περί κατάχρησης εξουσίας, δεν είναι πραγματικότητα. Επειδή είμαι υπουργός δεν προχώρησα στη μήνυση, σεβόμενος την ιδιότητά μου, και παρά τα όσα λένε, εγώ δεν επιλέγω να παίζω τέτοιες εικόνες, τις θεωρώ προσβλητικές. Για τους ασθενείς, τους αρρώστους, που βρίσκονται εκεί. Άλλο να έρθουν έξω από το υπουργείο, αλλά μέσα σε ένα νοσοκομείο που έχει ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία, πονάνε, είναι υποχρεωμένοι να υφίστανται αυτό;» αναρωτήθηκε ο υπουργός.

Για τα έργα στο νοσοκομείο της Νίκαιας, είπε: «Το νοσοκομείο έχει συν 400 άτομα προσωπικό και αύξηση 76% στον προϋπολογισμό».

«Έχω σκοπό μόλις "κρυώσει" λίγο το πράγμα, να ξαναπάω (σ.σ.: στη Νίκαια). Έχω αποφασίσει ότι είναι μεγάλη ντροπή να χάσω έστω κι ένα ευρώ από το ταμείο Ανάκαμψης, με το κονδύλι να κλείνει τον Ιούνιο, όλα τα έργα πρέπει να "τρέχουν" εν εξελίξει με τα υπόλοιπα».

Τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

«Πριν μήνες είχα πάει στην Αλεξάνδρας και είδα τις εικόνες ντροπής. Είπα θα λύσω το θέμα της ντροπής με τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Πήραμε δύο μέτρα και λύσαμε το πρόβλημα» είπε ο υπουργός και πρόσθεσε αναφορικά με τις υπόλοιπες δράσεις του, ότι έχει ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αναμονής για τα χειρουργεία.

Τέλος απαντώντας στα σενάρια περί πώλησης σε ιδιώτες νοσοκομεία, ξεκαθάρισε ότι «δεν έχουμε καμία πρόθεση να πουλήσουμε κανένα από τα 127 νοσοκομεία του ΕΣΥ».

