Διαδικτυακός καυγάς Καρανίκα-Πολάκη στα σχόλια του Facebook με «ξεφτιλισμένους» και «φτύσιμο»

«Μάχη» πάνω από τα πληκτρολόγια ξέσπασε την Κυριακή (22/02) ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Καρανίκα, με αφορμή ανάρτηση του πρώην συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, την Πέμπτη (19/02) στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Την αντιπαράθεση πυροδότησε η δημόσια υπεράσπιση του Άδωνι Γεωργιάδη από τον Νίκο Καρανίκα, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε πως τη βία την ασκούν «συνδικαλιστές τραμπούκοι που δεν έχουν επιχειρήματα».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος έκανε σχόλιο στην ανάρτηση, κατηγορώντας τον ότι «γλείφει» τον υπουργό Υγείας «για το μεροκάματο» και χαρακτηρίζοντάς τον «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο».

Ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο, χαρακτηρίζοντας συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς του Παύλου Πολάκη, και τον ίδιο τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ως «ξεφτιλισμένο» και «για λύπηση».

