Νέο «λάδι στη φωτιά» των Μπέκαμ ρίχνει ο Μπρούκλιν - Oι ευχές στην «καλύτερη πεθερά»

Η τελευταία ανάρτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ στο Instagram με αφορμή τη γιορτή της Μητέρας ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά της οικογένειας.

Ο 27χρονος, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ με τη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ, έχει έρθει σε ρήξη με την οικογένειά του μετά από μια δήλωση-βόμβα στις αρχές του έτους.

Κατηγόρησε τους γονείς του Βικτόρια και Ντέιβιντ ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τον γάμο του.

Σήμερα μέσω του Instagram, ο Μπρούκλιν ευχήθηκε στην πεθερά του, χρόνια πολλά για τα 71α γενέθλιά της, χωρίς κανένα σημάδι μηνύματος για την Ημέρα της Μητέρας στη Βικτώρια.

«Χρόνια πολλά στην καλύτερη πεθερά. Σε αγαπώ τόσο πολύ και ελπίζω να είχες την πιο καταπληκτική μέρα», έγραψε δίπλα σε μια φωτογραφία με τη Nίκολα και τη μητέρα της.

Ο Ντέιβιντ, εν τω μεταξύ, μοιράστηκε ένα αφιέρωμα στη σύζυγό του με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Βικτώριας ενώ ήταν έγκυος.

«Χρόνια πολλά στην πιο εκπληκτική μαμά», έγραψε ο Ντέιβιντ.

«Είσαι έμπνευση με όλους τους τρόπους που πρέπει να είναι μια μαμά για τα τέσσερα καταπληκτικά παιδιά μας. Σε αγαπάμε τόσο πολύ και είμαι τόσο ευγνώμων για την οικογένεια που δημιουργήσαμε.

Να έχετε μια ξεχωριστή Γιορτή της Μητέρας γιατί αν υπάρχει ένα άτομο που το αξίζει είσαι εσύ. Σ' αγαπώ @victoriabeckham».

