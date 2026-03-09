Βικτόρια Μπέκαμ: Παρουσίασε τη συλλογή της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι - Απών ο Μπρούκλιν Μπέκαμ

Το «παρών» έδωσε η Βικτόρια Μπέκαμ στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι στις 6 Μαρτίου, παρουσιάζοντας τη συλλογή Φθινόπωρο 2026. Στο πλευρό της βρέθηκαν ο σύζυγός της Ντέιβιντ και τρία από τα παιδιά τους – οι γιοι της Ρομέο και Κρουζ, καθώς και η κόρη τους Χάρπερ. Ωστόσο, αισθητή ήταν η απουσία του μεγαλύτερου γιου της οικογένειας, Μπρούκλιν Μπέκαμ.

Η ανάρτηση της Βικτόρια

Λίγες ώρες αργότερα, η Βικτόρια Μπέκαμ μοιράστηκε φωτογραφίες από την εκδήλωση στον λογαριασμό της στο Instagram. Στις εικόνες εμφανίζονται όλα τα παιδιά της που βρέθηκαν στο σόου - εκτός από τον Μπρούκλιν.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Σας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί για να με στηρίζετε. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ».

https://www.instagram.com/p/DVkGmlTCKW-/

Η οικογενειακή διαμάχη

Η απουσία του Μπρούκλιν Μπέκαμ έρχεται λίγες ημέρες μετά τα 27α γενέθλιά του, στις 4 Μαρτίου. Παρά τις δηλώσεις του Μπρούκλιν περί απομάκρυνσής του από την οικογένεια, τόσο ο Ντέιβιντ όσο και η Βικτόρια του ευχήθηκαν δημόσια μέσω Instagram.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun τον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν φέρεται να απέστειλε νομική ειδοποίηση στους γονείς του, ζητώντας κάθε επικοινωνία να γίνεται μέσω δικηγόρων καθώς και να μην τον «κάνουν tag» στα social media.

Fashion-forward family! Harper Beckham, 13, joined dad David and brothers Romeo & Cruz - with their girlfriends Kim Turnbull & Jackie Apostel - as they headed out to support mom Victoria Beckham at Paris Fashion Week

?️: Getty pic.twitter.com/KPGUcWjeBO — HELLO! Canada (@HelloCanada) March 8, 2025

Η στήριξη της συζύγου του

Η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, δημοσίευσε ένα τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλιά του, εκφράζοντας την αγάπη και τη στήριξή της. Το ζευγάρι φαίνεται πως διατηρεί ισχυρό τον δεσμό του, μακριά από την οικογένεια Μπέκαμ, μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τη μη αποδοχή της.

https://www.instagram.com/reel/DVercdnkp6x/

Η Πελτζ απέφυγε να σχολιάσει δημόσια τις φήμες για τη ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ, όταν ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter.

Διαβάστε επίσης