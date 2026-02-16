Διαμάχη Μπέκαμ: Το εξώδικο του Μπρούκλιν, το unfollow στον Ράμσεϊ και το μήνυμα της Χάρπερ

Από αριστερά προς δεξιά: Ο Cruz Beckham, η Jackie Apostel, η Harper Beckham, ο Romeo Beckham και ο David Beckham / AP

Οι Μπέκαμ συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των πρωτοσέλιδων στα διεθνή μέσα, με τα μέλη της οικογένειας να δίνουν διαρκώς τροφή για σχόλια.

Πριν λίγες ημέρες ο Μπρούκλιν έστειλε εξώδικο στους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια, ζητώντας η κάθε επικοινωνία από εδώ και πέρα να γίνεται αποκλειστικά μέσω των δικηγόρων τους. Παράλληλα, με αιχμηρή ανάρτηση υποστήριξε ότι τα αδέλφια του, Ρομέο και Κρουζ υποκινούμενοι από τους γονείς τους, του επιτέθηκαν στα social media και τον «μπλόκαραν».

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ (αριστερά), η Βικτόρια και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (στη μέση), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Ποιος μπλόκαρε ποιον δεν το ξέρουμε, πάντως ο Μπρούκλιν σίγουρα έκανε unfollow τον διάσημο σεφ και οικογενειακό φίλο των Μπέκαμ, Γκόρντον Ράμσεϊ, επειδή πήρε δημόσια θέση για την οικογενειακή διαμάχη.

Ο Gordon Ramsay / AP

Μιλώντας το Σάββατο στην «Sun» ο Ράμσεϊ απευθυνόμενος στον Μπρούκλιν του υπενθύμισε ότι οι γονείς του τον έφεραν στον κόσμο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι είναι μισός ο μπαμπάς του και μισός η μαμά του. Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η διαμάχη θα λάβει τέλος τονίζοντας ότι ο «χρόνος είναι γιατρός» και στη προκειμένη φάση ο Μπρούκλιν χρειάζεται χρόνο με τον εαυτό του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), ο Ντέιβιντ Μπέκαμ (δεξιά) / AP

Την ίδια στιγμή, μοναδική ελπίδα για την ένωση των δύο πλευρών φαίνεται να είναι η μικρή κόρη των Μπέκαμ. Η 14χρονη Χάρπερ, αποφασισμένη να κάνει το πρώτο βήμα συμφιλίωσης με τον μεγάλο αδελφό της, Μπρούκλιν δημοσίευσε στα social media, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου φωτογραφίες όπου ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στα τρία μεγαλύτερα αδέλφια της, Μπρούκλιν, Ρομέο και Κρουζ.

Ο Κρουζ Μπέκαμ (αριστερά), η Χάρπερ Μπέκαμ (στο κέντρο), ο Ντέιβιντ Μπέκαμ (δεξιά) / AP

«Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ, τα λόγια δεν μπορούν να το περιγράψουν», έγραψε στη μία ανάρτηση, ενώ σε άλλη δημοσίευση τους αποκάλεσε «τα καλύτερα μεγάλα αδέλφια σε ολόκληρο τον κόσμο».

Ο Μπρούκλιν δεν φάνηκε να συγκινείται με το μήνυμα της μικρής του αδελφής. Λίγες ώρες αργότερα προχώρησε σε μία ρομαντική δημοσίευση για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αφιερωμένη στη Νίκολα Πελτζ, όπου δήλωνε πως θα την «προστατεύει και θα την αγαπά για πάντα», αφού όπως φροντίζει να υπενθυμίζει στους followers του μέσα από τις τελευταίες αναρτήσεις του, η σύζυγός του είναι η μοναδική του οικογένεια.

