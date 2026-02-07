Νίκολα Πελτζ: Η αινιγματική ανάρτηση της αδελφής της μετά το δημοσίευμα για υιοθεσία παιδιού

Η αδελφή της Νίκολα Πελτζ, Μπρίτανι, προχώρησε σε μία αινιγματική ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο (7/2), μετά τα δημοσιεύματα που θέλουν ζεύγος Μπέκαμ-Πελτζ να σχεδιάζει να υιοθετήσει παιδί.

Ο 26χρονος γιος της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ, φέρεται να σχεδιάζει από καιρό με τη σύζυγό του την υιοθεσία ενός παιδιού. Μάλιστα, είναι μία επιθυμία που έχουν εκφράσει αρκετές φορές σε συνεντεύξεις τους. Απλά, αυτή η απόφαση έρχεται να γίνει πράξη, εν μέσω της διαμάχης του Μπρούκλιν με την οικογένειά του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Λίγες μόλις ώρες αφότου κυκλοφόρησαν τα νέα για τη μικρότερη αδελφή της, η Μπρίτανι Πελτζ μοιράστηκε ένα απόφθεγμα για την πίστη στα όνειρα. «Αυτό το όνειρο μπήκε στην καρδιά σου για κάποιο λόγο. Να το εμπιστεύεσαι», έγραφε το μήνυμά της, με πολλούς να θεωρούν ότι ήταν μία έμμεση αναφορά στη Νίκολα Πελτζ.

Η Μπρίτανι Πελτζ— μητέρα δύο παιδιών και ιδιοκτήτρια παιδικής εταιρείας ρούχων — διατηρεί πολύ στενή σχέση με τη Νίκολα και τον Μπρούκλιν.

«Η Νίκολα και ο Μπρούκλιν θέλουν πολλά παιδιά και τουλάχιστον ένα μέσω υιοθεσίας. Γνωρίζουν ότι προέρχονται από εξαιρετικά προνομιούχο περιβάλλον και θέλουν να προσφέρουν, δίνοντας σε ένα παιδί μία καλύτερη ζωή. Το έχουν συζητήσει εκτενώς», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού στη «Sun».

O Μπρούκλιν Μπέκαμ με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ στον γάμο τους / Instagram

Σε συνέντευξή της το 2022 στους «Times», η Νίκολα Πελτζ είχε αποκαλύψει ότι ο Μπρούκλιν ήθελε να κάνουν παιδιά, πολύ πριν από την ίδια, ενώ πλέον και οι δύο επιθυμούν να δημιουργήσουν μία μεγάλη οικογένεια. «Θέλει παιδιά… από χθες», είχε δηλώσει, προσθέτοντας πως η ίδια θα ήθελε να περιμένει «μερικά χρόνια».

