Ο Snoop Dogg παίρνει θέση στην οικογενειακή διαμάχη των Μπέκαμ - Τι λέει για τον Ντέιβιντ ως πατέρα

Η εξομολόγηση του διάσημου ράπερ για το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ

Η οικογενειακή διαμάχη των Μπέκαμ αποτελεί εδώ και καιρό θέμα συζήτησης στον κόσμο της showbiz, ιδιαίτερα μετά τα «πυρά» που εξαπέλυσε ο Μπρούκλιν μέσα από μία εξασέλιδη ανάρτηση στο Instagram, στην οποία κατηγόρησε δημόσια τη μητέρα του ότι χόρεψε «ανάρμοστα» στον γάμο του μαζί του, φέρνοντάς τον σε δύσκολη θέση.

Μάλιστα, ο 26χρονος πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ αποκάλυψε ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί μαζί τους.

Nicola Peltz,Nicola Peltz Beckham,Brooklyn Beckham

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Πολλοί celebrities δεν δίστασαν να τοποθετηθούν δημόσια για την πλευρά που υποστηρίζουν σε αυτό το συνεχιζόμενο «οικογενειακό δράμα». Ανάμεσά τους, ο Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg, που είχε αναλάβει τα decks στον γάμο του Μπρούκλιν και της Νίκολα Πελτζ, αποκάλυψε ότι είναι ξεκάθαρα «Team David», τονίζοντας μάλιστα πως με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ τους δένει φιλία άνω των 20 ετών.

Snoop Dogg

Ο Snoop Dogg / AP

Ο θρύλος της hip hop μίλησε με θερμά λόγια για τον σύζυγο της Βικτόρια, λέγοντας ότι όποιο κι αν είναι το επίπεδο επιτυχίας του, για τον Σερ Ντέιβιντ η οικογένεια είναι πάντα πάνω απ’ όλα.

«Ο Ντέιβιντ είναι δικός μου άνθρωπος. Είμαστε φίλοι πάνω από 20 χρόνια. Έχουμε δει τα παιδιά μας να μεγαλώνουν και ένα πράγμα ξέρω σίγουρα: είναι οικογενειάρχης», δήλωσε ο Snoop στην Mirror. «Δεν έχει σημασία πόσα έχει καταφέρει στη ζωή του — τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για εκείνον από την οικογένειά του».

https://www.instagram.com/p/CqFx9xZI-3e/

«Καμία οικογένεια δεν είναι τέλεια. Όταν όμως είσαι μια οικογένεια διαρκώς στο προσκήνιο, η πίεση είναι πολλαπλάσια. Ξέρω την αγάπη που έχουν μεταξύ τους και πιστεύω ότι με τον καιρό θα τα βρουν», πρόσθεσε ο 54χρονος ράπερ.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Snoop στηρίζει τον Ντέιβιντ, τον οποίο αποκαλεί «αδελφό». Παρότι αποτελούν ένα μάλλον απρόβλεπτο δίδυμο, η φιλία τους έχει βαθιές ρίζες: από τις κοινές επαγγελματικές συνεργασίες (όπως η καμπάνια της Adidas Originals) μέχρι τη συμμετοχή του Μπέκαμ στο reality «Snoop Dogg’s Father Hood» το 2007, λίγο μετά τη μεταγραφή του στους LA Galaxy.

David Beckham

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ / AP

Ο Snoop έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη φιλία του με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. «Αγαπάμε τα ίδια πράγματα: τη νίκη, τη σκληρή δουλειά, την οικογένεια», είχε πει χαρακτηριστικά.

