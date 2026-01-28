Ήταν η Νίκολα Πελτζ «εφιαλτική νύφη;»: Τι αποκαλύπτει ο πρώτος σχεδιαστής γάμου του Μπρούκλιν Μπέκαμ

Νέες αποκαλύψεις για το παρασκήνιο του πολυσυζητημένου γάμου των Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ

Ήταν η Νίκολα Πελτζ «εφιαλτική νύφη;»: Τι αποκαλύπτει ο πρώτος σχεδιαστής γάμου του Μπρούκλιν Μπέκαμ

O Μπρούκλιν Μπέκαμ με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ στον γάμο τους

Ο πρώην διοργανωτής του γάμου των Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ πήρε θέση για τις δημόσιες κατηγορίες του πρωτότοκου γιου των Μπέκαμ, δηλώνοντας αιφνιδιασμένος.

Ο πρώην wedding planner του ζευγαριού, Πρέστον Μπέιλι, δήλωσε ότι σοκαρίστηκε από το γεγονός ότι ο Μπρούκλιν στράφηκε εναντίον των γονιών του με τόσο δημόσιο και σκληρό τρόπο.

Ο ίδιος ο Μπέιλι είχε βρεθεί στο επίκεντρο της γαμήλιας διαμάχης, καθώς αποχώρησε από τον σχεδιασμό της τελετής και αντικαταστάθηκε από τις Αριάνα Γκριχάλμπα και Νικόλ Μπράγκιν.

Όταν αποχώρησε ως πρώτος διοργανωτής, είχε δηλώσει ότι ήταν «υπερβολικά φορτωμένος με άλλες υποχρεώσεις» και πως δεν μπορούσε να παραδώσει το αποτέλεσμα στο επίπεδο ποιότητας που επιθυμούσε. Το 2023 είχε αναφέρει: «Έχω μόνο καλά λόγια να πω για την οικογένεια Πελτζ και τη Νίκολα. Δεν υπήρχε καμία κακή διάθεση».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Σε νομική κατάθεση, ο δισεκατομμυριούχος Νέλσον Πελτζ, πατέρας της Νίκολα υποστήριξε ότι ο Μπέιλι αντιμετώπισε «δυσκολίες» στον σχεδιασμό του υπερπολυτελούς γάμου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην οικογενειακή έπαυλη στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και κόστισε περίπου 3,5 εκατ. δολάρια.

Ο Μπέιλι μίλησε στο Page Six για τις εμπειρίες του με το ζευγάρι όσο ακόμη συμμετείχε στον σχεδιασμό. «Με εκπλήσσει που παίρνει αυτή τη στάση απέναντι στους γονείς του. Αυτός δεν είναι ο Μπρούκλιν που γνώρισα — ήταν ευγενικός, ήπιος, ένας κανονικός άνθρωπος που χαιρετούσε και κουβέντιαζε», είπε. «Κατά τον σχεδιασμό, ήταν ιδιαίτερα ενεργός στις λεπτομέρειες. Πάντα τον θεωρούσα έναν καλό και αξιοπρεπή άνθρωπο. Δεν υπήρχε καμία ένταση».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πέλτζ (δεξιά) / AP

Αναφερόμενος στη Νίκολα, σημείωσε: «Δεν τη θυμάμαι ως αυταρχική. Υπήρχε πολλή τρυφερότητα μεταξύ τους. Οποιοδήποτε σχέδιο παρουσιαζόταν στη Νίκολα έπρεπε πρώτα να εγκριθεί από τον Μπρούκλιν — δεν θα προχωρούσε χωρίς τη συγκατάθεσή του».

Η Νίκολα, ωστόσο, είχε παρουσιαστεί ως «εφιαλτική νύφη» σε ντοκιμαντέρ που αφορούσε τη δικαστική διαμάχη με τους wedding planners για τον γάμο του 2022. Ο δημοσιογράφος Κρις Λόκερι χαρακτήρισε την ομαδική συνομιλία «chat από την κόλαση», μιλώντας για «απόλυτο χάος», ενώ ανέφερε πως η Νίκολα έδειχνε «κακομαθημένη και απαιτητική».

Ο διάσημος wedding planner Μαρκ Νίμιερκο δήλωσε ότι οι διοργανωτές που ανέλαβαν μετά τον Μπέιλι παρέλαβαν «ένα απόλυτο χάος», χαρακτηρίζοντας τη Νίκολα «εξαιρετικά ανασφαλές άτομο ως προς την καριέρα της».

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2022 στην έπαυλη του Νέλσον Πελτζ, παρουσία διασημοτήτων όπως η Εύα Λονγκόρια, ο Γκόρντον Ράμσεϊ και οι αδελφές Γουίλιαμς. Ωστόσο, στα παρασκήνια υπήρχε μεγάλη ένταση, η οποία κορυφώθηκε όταν ο Πελτζ μήνυσε την εταιρεία διοργάνωσης Plan Design, απαιτώντας την επιστροφή προκαταβολής ύψους 159.000 δολαρίων, κατηγορώντας τους για «εξαπάτηση».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πέλτζ (δεξιά) / AP

Οι διοργανωτές αντέδρασαν με ανταγωγή, δημοσιοποιώντας εκατοντάδες μηνύματα που, όπως υποστήριξαν, αποδείκνυαν παράλογες απαιτήσεις της οικογένειας Πελτζ. Στα έγγραφα, ο Πελτζ χαρακτηριζόταν ως «δισεκατομμυριούχος νταής».

Η υπόθεση τελικά διευθετήθηκε εξωδικαστικά τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, με κοινή δήλωση που ανέφερε ότι η διαφορά επιλύθηκε και πως θα γίνει δωρεά στο CARE Ukraine Crisis Fund στο όνομα του ζευγαριού.

