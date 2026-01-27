Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ στα μονοπάτια του πρίγκιπα Χάρι: Το επόμενο βήμα μετά το δημόσιο ξέσπασμα

Στα μονοπάτια του πρίγκιπα Χάρι, φαίνεται πως βαδίζει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ.

Λίγα 24ωρα μετά τις δημόσιες κατηγορίες που εξαπέλυσε κατά της οικογένειάς του, ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, φέρεται, να δέχτηκε πρόταση με επταψήφιο χρηματικό ποσό για να εκδώσει ένα βιβλίο με αποκαλύψεις για την ρήξη με την οικογένειά του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Ο εκδοτικός κολοσσός Penguin Random House που εξέδωσε και το βιβλίο «Spare» - με τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι - φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με το ζευγάρι και να επιθυμεί διακαώς να κλείσει συμφωνία.

Το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι «Spare» / AP

Πηγή από το περιβάλλον τους δήλωσε: «Όλοι προσπαθούν να βάλουν χέρι σε αυτή την ιστορία».

Οι εκδοτικοί οίκοι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν αδρά για να μιλήσει ο Μπρούκλιν ανοιχτά, ειδικά από τη στιγμή που δείχνει διατεθειμένος να κόψει οριστικά κάθε δεσμό με τους γονείς του.

Brooklyn Beckham and Nicola Peltz offered huge deal for tell-all book pic.twitter.com/sHDtiMwusX — The Sun (@TheSun) January 26, 2026

«Είναι ξεκάθαρο ότι έχει πολλά να βγάλει από μέσα του και τώρα θεωρείται η κατάλληλη στιγμή για να τα αποτυπώσει στο χαρτί. Το μπαλάκι βρίσκεται αποκλειστικά στο γήπεδο του ίδιου και της Νίκολα και οι εκδοτικές επιλογές τους είναι πρακτικά απεριόριστες — ειδικά αν ο Μπρούκλιν νιώθει πραγματικά ότι έχει μέσα του ένα βιβλίο 300 σελίδων».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πέλτζ (δεξιά) / AP Invision

Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο 26χρονος Μπρούκλιν και η 31χρονη Νίκολα ενδέχεται να ακολουθήσουν τα βήματα του Χάρι και της Μέγκαν, δίνοντας μια συνέντευξη τύπου Oprah Winfrey.

Ο πρίγκιπας Χάρι (αριστερά), η Μέγκαν Μαρκλ (δεξιά) / AP

Το ενδεχόμενο αυτό έρχεται μετά από δημοσιεύματα που θέλουν τον Δούκα του Σάσεξ να λειτουργεί ως «μέντορας» του επίδοξου σεφ, συμβουλεύοντάς τον πώς να διαχειριστεί τις συνέπειες του δημόσιου «καψίματος γεφυρών» με την οικογένειά του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πέλτζ (δεξιά) / AP

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπρούκλιν δημοσίευσε μια ιδιαίτερα σκληρή δήλωση, στην οποία ανέφερε πως ένιωσε ταπεινωμένος από τον τρόπο που η μητέρα του χόρεψε στον γάμο του το 2022.

Αυτή την εβδομάδα, η «Sun» αποκάλυψε μαρτυρία μπάτλερ από τον γάμο του ζευγαριού, ο οποίος ανέφερε ότι πριν από τον περιβόητο χορό της Βικτόρια με τον γιο της, οι νεόνυμφοι είχαν κανονικά τον πρώτο τους χορό, ενώ η Νίκολα χόρεψε και με τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νεόνυμφο ζευγάρι χόρεψε ρομαντικά μία διασκευή του κλασικού τραγουδιού του Έλβις Πρίσλεϊ «Can’t Help Falling in Love», αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα όλων των καλεσμένων.

Βικτόρια Μπέκαμ: Τιμήθηκε για τη συμβολή της στη μόδα και τον πολιτισμό - Απών ο Μπρούκλιν Μπέκαμ

Μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της καριέρας της απέσπασε η Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία τιμήθηκε με τον τίτλο της Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων (Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres) από το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική τελετή στο Παρίσι.

Σχεδόν μία δεκαετία μετά την απονομή του Officer of the Order of the British Empire (OBE) το 2017 στο Ηνωμένο Βασίλειο, η διάσημη σχεδιάστρια μόδας προσθέτει ακόμη ένα κορυφαίο παράσημο στο βιογραφικό της, αυτή τη φορά σε μια πόλη που η ίδια θεωρεί δεύτερο σπίτι της.

Το «ευχαριστώ» στον Ντέιβιντ Μπέκαμ

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Βικτόρια Μπέκαμ ευχαρίστησε δημόσια τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «τον πρώτο και πιο σταθερό επενδυτή» της, αλλά και τα παιδιά και τους γονείς της για τη διαρκή στήριξή τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στους συνεργάτες και τις ομάδες της, τονίζοντας πως η πορεία της στη μόδα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

?????️FLASH



"ELLE A FAIT QUOI POUR LE PAYS, ELLE !?"



Victoria Beckham a été DÉCORÉE ce soir à Paris par la ministre de la Culture Rachida Dati, suscitant de nombreuses interrogations chez certains internautes.



"Une icône mondiale qui occupe une place toute particulière dans le… pic.twitter.com/LKg0BR2PW9 — Impact (@ImpactMediaFR) January 27, 2026

Την απονομή έκανε η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί, η οποία αναγνώρισε το προσωπικό ύφος της σχεδιάστριας, επισημαίνοντας ότι η δουλειά της χαρακτηρίζεται από «αρχιτεκτονική ακρίβεια, συνέπεια και αυθεντικότητα», στοιχεία που καθιστούν τη μόδα της προσιτή και διαχρονική.

Φανερή η απουσία του Μπρούκλιν

Aπό την σημαντική οικογενειακή στιγμή έλειπε ο πρωτότοκος γιος της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος δεν έδωσε το «παρών» στην τελετή. Η απουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το τελευταίο διάστημα ο ίδιος κρατά χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά τις δημόσιες οικογενειακές εμφανίσεις μετά την ρήξη τους πήρε τροπή δημόσια.

Ο Μπρούκλιν φαίνεται πως έχει επιλέξει να ζει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, ακολουθώντας διαφορετική επαγγελματική και προσωπική πορεία. Δεν είναι η πρώτη φορά που απουσιάζει από σημαντικές οικογενειακές στιγμές, γεγονός που έχει ήδη σχολιαστεί από τον διεθνή Τύπο, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την οικογένεια.

David and Victoria Beckham, along with three of their four children, arrive at the Ministry of Culture in Paris, where Victoria is set to receive a Knight of the National Order of Arts and Letters (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres) from the French government ?? pic.twitter.com/9xnzTup669 — Splash News (@SplashNews) January 26, 2026

Μία κομψή εμφάνιση

Η Βικτόρια Μπέκαμ εμφανίστηκε με μαύρo, μακρυμάνικo φόρεμα με έντονες σχισμές, συνοδευόμενη από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τα παιδιά τους, Κρουζ, Ρομέο και Χάρπερ, όλοι ντυμένοι σε σκούρους τόνους. Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Άννα Γουίντουρ, ο Έντουαρντ Ένινφουλ, ο Φρανσουά-Ανρί Πινό και η Έλενα Κρίστενσεν.

https://www.instagram.com/reel/DT_atfyjdpe/

Στην ομιλία της, η ίδια τόνισε πως, αν και αισθάνεται βαθιά περήφανη για τη βρετανική της καταγωγή, θεωρεί τη Γαλλία μία από τις λίγες χώρες που αντιμετωπίζουν τη μόδα ως μορφή τέχνης. «Το να αναγνωρίζομαι εδώ αποτελεί τεράστια τιμή και αντανακλά χρόνια αφοσίωσης και σκληρής δουλειάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την τελετή, η οικογένεια Μπέκαμ παρέθεσε ιδιωτικό δείπνο για φίλους και συνεργάτες, γιορτάζοντας μια στιγμή-ορόσημο στην πορεία της σχεδιάστριας.

