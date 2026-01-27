Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ στα μονοπάτια του πρίγκιπα Χάρι: Το επόμενο βήμα μετά το δημόσιο ξέσπασμα

Η «χρυσή» πρόταση για την έκδοση βιβλίου με όλα τα μυστικά των Μπέκαμ

Newsbomb

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ στα μονοπάτια του πρίγκιπα Χάρι: Το επόμενο βήμα μετά το δημόσιο ξέσπασμα

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πέλτζ (δεξιά) 

AP
LIFESTYLE
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα μονοπάτια του πρίγκιπα Χάρι, φαίνεται πως βαδίζει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ.

Λίγα 24ωρα μετά τις δημόσιες κατηγορίες που εξαπέλυσε κατά της οικογένειάς του, ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, φέρεται, να δέχτηκε πρόταση με επταψήφιο χρηματικό ποσό για να εκδώσει ένα βιβλίο με αποκαλύψεις για την ρήξη με την οικογένειά του.

Nicola Peltz,Nicola Peltz Beckham,Brooklyn Beckham

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Ο εκδοτικός κολοσσός Penguin Random House που εξέδωσε και το βιβλίο «Spare» - με τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι - φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με το ζευγάρι και να επιθυμεί διακαώς να κλείσει συμφωνία.

Prince Harry

Το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι «Spare» / AP

Πηγή από το περιβάλλον τους δήλωσε: «Όλοι προσπαθούν να βάλουν χέρι σε αυτή την ιστορία».

Οι εκδοτικοί οίκοι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν αδρά για να μιλήσει ο Μπρούκλιν ανοιχτά, ειδικά από τη στιγμή που δείχνει διατεθειμένος να κόψει οριστικά κάθε δεσμό με τους γονείς του.

«Είναι ξεκάθαρο ότι έχει πολλά να βγάλει από μέσα του και τώρα θεωρείται η κατάλληλη στιγμή για να τα αποτυπώσει στο χαρτί. Το μπαλάκι βρίσκεται αποκλειστικά στο γήπεδο του ίδιου και της Νίκολα και οι εκδοτικές επιλογές τους είναι πρακτικά απεριόριστες — ειδικά αν ο Μπρούκλιν νιώθει πραγματικά ότι έχει μέσα του ένα βιβλίο 300 σελίδων».

Brooklyn Beckham,Nicola Peltz

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πέλτζ (δεξιά) / AP

Invision

Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο 26χρονος Μπρούκλιν και η 31χρονη Νίκολα ενδέχεται να ακολουθήσουν τα βήματα του Χάρι και της Μέγκαν, δίνοντας μια συνέντευξη τύπου Oprah Winfrey.

Prince Harry,Meghan Markle

Ο πρίγκιπας Χάρι (αριστερά), η Μέγκαν Μαρκλ (δεξιά) / AP

Το ενδεχόμενο αυτό έρχεται μετά από δημοσιεύματα που θέλουν τον Δούκα του Σάσεξ να λειτουργεί ως «μέντορας» του επίδοξου σεφ, συμβουλεύοντάς τον πώς να διαχειριστεί τις συνέπειες του δημόσιου «καψίματος γεφυρών» με την οικογένειά του.

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πέλτζ (δεξιά) / AP

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπρούκλιν δημοσίευσε μια ιδιαίτερα σκληρή δήλωση, στην οποία ανέφερε πως ένιωσε ταπεινωμένος από τον τρόπο που η μητέρα του χόρεψε στον γάμο του το 2022.

Αυτή την εβδομάδα, η «Sun» αποκάλυψε μαρτυρία μπάτλερ από τον γάμο του ζευγαριού, ο οποίος ανέφερε ότι πριν από τον περιβόητο χορό της Βικτόρια με τον γιο της, οι νεόνυμφοι είχαν κανονικά τον πρώτο τους χορό, ενώ η Νίκολα χόρεψε και με τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νεόνυμφο ζευγάρι χόρεψε ρομαντικά μία διασκευή του κλασικού τραγουδιού του Έλβις Πρίσλεϊ «Can’t Help Falling in Love», αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα όλων των καλεσμένων.

Βικτόρια Μπέκαμ: Τιμήθηκε για τη συμβολή της στη μόδα και τον πολιτισμό - Απών ο Μπρούκλιν Μπέκαμ

Μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της καριέρας της απέσπασε η Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία τιμήθηκε με τον τίτλο της Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων (Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres) από το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική τελετή στο Παρίσι.

Σχεδόν μία δεκαετία μετά την απονομή του Officer of the Order of the British Empire (OBE) το 2017 στο Ηνωμένο Βασίλειο, η διάσημη σχεδιάστρια μόδας προσθέτει ακόμη ένα κορυφαίο παράσημο στο βιογραφικό της, αυτή τη φορά σε μια πόλη που η ίδια θεωρεί δεύτερο σπίτι της.

Το «ευχαριστώ» στον Ντέιβιντ Μπέκαμ

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Βικτόρια Μπέκαμ ευχαρίστησε δημόσια τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «τον πρώτο και πιο σταθερό επενδυτή» της, αλλά και τα παιδιά και τους γονείς της για τη διαρκή στήριξή τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στους συνεργάτες και τις ομάδες της, τονίζοντας πως η πορεία της στη μόδα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

Την απονομή έκανε η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί, η οποία αναγνώρισε το προσωπικό ύφος της σχεδιάστριας, επισημαίνοντας ότι η δουλειά της χαρακτηρίζεται από «αρχιτεκτονική ακρίβεια, συνέπεια και αυθεντικότητα», στοιχεία που καθιστούν τη μόδα της προσιτή και διαχρονική.

Φανερή η απουσία του Μπρούκλιν

Aπό την σημαντική οικογενειακή στιγμή έλειπε ο πρωτότοκος γιος της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος δεν έδωσε το «παρών» στην τελετή. Η απουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το τελευταίο διάστημα ο ίδιος κρατά χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά τις δημόσιες οικογενειακές εμφανίσεις μετά την ρήξη τους πήρε τροπή δημόσια.

Ο Μπρούκλιν φαίνεται πως έχει επιλέξει να ζει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, ακολουθώντας διαφορετική επαγγελματική και προσωπική πορεία. Δεν είναι η πρώτη φορά που απουσιάζει από σημαντικές οικογενειακές στιγμές, γεγονός που έχει ήδη σχολιαστεί από τον διεθνή Τύπο, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την οικογένεια.

Μία κομψή εμφάνιση

Η Βικτόρια Μπέκαμ εμφανίστηκε με μαύρo, μακρυμάνικo φόρεμα με έντονες σχισμές, συνοδευόμενη από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τα παιδιά τους, Κρουζ, Ρομέο και Χάρπερ, όλοι ντυμένοι σε σκούρους τόνους. Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Άννα Γουίντουρ, ο Έντουαρντ Ένινφουλ, ο Φρανσουά-Ανρί Πινό και η Έλενα Κρίστενσεν.

https://www.instagram.com/reel/DT_atfyjdpe/

Στην ομιλία της, η ίδια τόνισε πως, αν και αισθάνεται βαθιά περήφανη για τη βρετανική της καταγωγή, θεωρεί τη Γαλλία μία από τις λίγες χώρες που αντιμετωπίζουν τη μόδα ως μορφή τέχνης. «Το να αναγνωρίζομαι εδώ αποτελεί τεράστια τιμή και αντανακλά χρόνια αφοσίωσης και σκληρής δουλειάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την τελετή, η οικογένεια Μπέκαμ παρέθεσε ιδιωτικό δείπνο για φίλους και συνεργάτες, γιορτάζοντας μια στιγμή-ορόσημο στην πορεία της σχεδιάστριας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:13ΚΟΣΜΟΣ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Γιατί οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ επέλεξαν τη διαδρομή μέσω Ρουμανίας

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Δυστύχημα με φιλάθλους ΠΑΟΚ: Στο «δρόμο του θανάτου» έχουν γίνει κι άλλα πολύνεκρα τροχαία - Τι λένε οι Ρουμάνοι

18:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αμφίβολος με Βιλερμπάν ο Ναν - Επέστρεψαν Οσμάν και Μήτογλου

18:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοινώσεις οργανωμένων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού: «Καλό ταξίδι Αετοί»

18:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές»

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ-Σκληρές εικόνες

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

17:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια Δένδια για τροχαίο με φιλάθλους ΠΑΟΚ

17:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR:«Βαθιά οδύνη για την απώλεια, οι σκέψεις μας στις οικογένειες των φίλων του ΠΑΟΚ»

17:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βραβεία BAFTA 2026: Ποιοι «πήραν το αίμα» τους πίσω μετά τα Όσκαρ - Νέο ρεκόρ για την σκηνοθέτη του «Hamnet»

17:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Δεν εγκρίθηκε από την UEFA η αναβολή του αγώνα με τη Λιόν

17:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαββίδης για τροχαίο με φιλάθλους ΠΑΟΚ: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας»

17:44ΚΟΣΜΟΣ

«Όλα τέλειωσαν σε κλάσματα δευτερολέπτου»: Πραγματογνώμων εξηγεί γιατί το mini bus με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έστριψε αριστερά και συγκρούστηκε μετωπικά με τη νταλίκα

17:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Λυγγερίδη: «Δεν σκότωσαν έναν αστυνομικό, σκότωσαν τη Δημοκρατία» – Ξέσπασε ο πατέρας του

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση ΥΠΕΝ για το ξενοδοχείο στη Μήλο – Στο μικροσκόπιο η οικοδομική άδεια

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τροχαίο με φιλάθλους ΠΑΟΚ: «Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Τραγωδία στη Ρουμανία με 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ - Όλες οι δραματικές εξελίξεις

17:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Δεν υπάρχουν λόγια

17:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

17:18LIFESTYLE

Survivor spoiler: Νεύρα, φασαρίες και μία αποχώρηση που «μαγειρεύεται»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε τροχαίο στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ από Ελλάδα που πήγαιναν Γαλλία - 7 νεκροί - Βίντεο σοκ από τη στιγμή της σύγκρουσης

17:44ΚΟΣΜΟΣ

«Όλα τέλειωσαν σε κλάσματα δευτερολέπτου»: Πραγματογνώμων εξηγεί γιατί το mini bus με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έστριψε αριστερά και συγκρούστηκε μετωπικά με τη νταλίκα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Ανείπωτος θρήνος - Κάτω των 30 ετών οι 7 νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ-Σκληρές εικόνες

17:32ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Τραγωδία στη Ρουμανία με 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ - Όλες οι δραματικές εξελίξεις

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ: Βίντεο σοκ από τη στιγμή του τροχαίου - Σκληρές εικόνες

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Αλεξάνδρειας στο Newsbomb: «Οι τρεις νεκροί είναι από την περιοχή μας, νεαρής ηλικίας»

17:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαββίδης για τροχαίο με φιλάθλους ΠΑΟΚ: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας»

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τροχαίο με φιλάθλους ΠΑΟΚ: «Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση»

16:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ για το τραγικό δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φιλάθλους στη Ρουμανία

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαίωση από ελληνική πρεσβεία στο Newsbomb.gr: «Νεκροί οι επτά από τους 10 επιβαίνοντες»

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Μύριζε τόσο καιρό υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα», λέει η μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

17:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Δεν εγκρίθηκε από την UEFA η αναβολή του αγώνα με τη Λιόν

10:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Ρεκόρ στο box office - Ξεπέρασε τα 700.000 εισιτήρια

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η γιαγιά του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων με γρίπη: «Ας πάρει εμένα ο Θεός, να μην πάρει το παιδάκι μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ