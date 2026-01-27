Βικτόρια Μπέκαμ: Τιμήθηκε για τη συμβολή της στη μόδα και τον πολιτισμό - Απών ο Μπρούκλιν Μπέκαμ

Η σημαντική τιμή απονεμήθηκε σε ειδική τελετή στο Παρίσι, με σχεδόν σύσσωμη την οικογένειά της στο πλευρό της 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Βικτόρια Μπέκαμ: Τιμήθηκε για τη συμβολή της στη μόδα και τον πολιτισμό - Απών ο Μπρούκλιν Μπέκαμ

Στιγμιότυπο από την τελετή απονομής

Μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της καριέρας της απέσπασε η Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία τιμήθηκε με τον τίτλο της Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων (Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres) από το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική τελετή στο Παρίσι.

Σχεδόν μία δεκαετία μετά την απονομή του Officer of the Order of the British Empire (OBE) το 2017 στο Ηνωμένο Βασίλειο, η διάσημη σχεδιάστρια μόδας προσθέτει ακόμη ένα κορυφαίο παράσημο στο βιογραφικό της, αυτή τη φορά σε μια πόλη που η ίδια θεωρεί δεύτερο σπίτι της.

Το «ευχαριστώ» στον Ντέιβιντ Μπέκαμ

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Βικτόρια Μπέκαμ ευχαρίστησε δημόσια τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «τον πρώτο και πιο σταθερό επενδυτή» της, αλλά και τα παιδιά και τους γονείς της για τη διαρκή στήριξή τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στους συνεργάτες και τις ομάδες της, τονίζοντας πως η πορεία της στη μόδα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

Την απονομή έκανε η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί, η οποία αναγνώρισε το προσωπικό ύφος της σχεδιάστριας, επισημαίνοντας ότι η δουλειά της χαρακτηρίζεται από «αρχιτεκτονική ακρίβεια, συνέπεια και αυθεντικότητα», στοιχεία που καθιστούν τη μόδα της προσιτή και διαχρονική.

Φανερή η απουσία του Μπρούκλιν

Aπό την σημαντική οικογενειακή στιγμή έλειπε ο πρωτότοκος γιος της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος δεν έδωσε το «παρών» στην τελετή. Η απουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το τελευταίο διάστημα ο ίδιος κρατά χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά τις δημόσιες οικογενειακές εμφανίσεις μετά την ρήξη τους πήρε τροπή δημόσια.

Ο Μπρούκλιν φαίνεται πως έχει επιλέξει να ζει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, ακολουθώντας διαφορετική επαγγελματική και προσωπική πορεία. Δεν είναι η πρώτη φορά που απουσιάζει από σημαντικές οικογενειακές στιγμές, γεγονός που έχει ήδη σχολιαστεί από τον διεθνή Τύπο, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την οικογένεια.

Μία κομψή εμφάνιση

Η Βικτόρια Μπέκαμ εμφανίστηκε με μαύρo, μακρυμάνικo φόρεμα με έντονες σχισμές, συνοδευόμενη από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τα παιδιά τους, Κρουζ, Ρομέο και Χάρπερ, όλοι ντυμένοι σε σκούρους τόνους. Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Άννα Γουίντουρ, ο Έντουαρντ Ένινφουλ, ο Φρανσουά-Ανρί Πινό και η Έλενα Κρίστενσεν.

https://www.instagram.com/reel/DT_atfyjdpe/

Στην ομιλία της, η ίδια τόνισε πως, αν και αισθάνεται βαθιά περήφανη για τη βρετανική της καταγωγή, θεωρεί τη Γαλλία μία από τις λίγες χώρες που αντιμετωπίζουν τη μόδα ως μορφή τέχνης. «Το να αναγνωρίζομαι εδώ αποτελεί τεράστια τιμή και αντανακλά χρόνια αφοσίωσης και σκληρής δουλειάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την τελετή, η οικογένεια Μπέκαμ παρέθεσε ιδιωτικό δείπνο για φίλους και συνεργάτες, γιορτάζοντας μια στιγμή-ορόσημο στην πορεία της σχεδιάστριας.

