Νίκολα Πελτζ: Όταν έδειξε τα νεύρα της για τη Βικτόρια σε συνέντευξη μετά τον γάμο της

Μετά βίας μπορούσε να προφέρει το όνομα της Βικτόρια Μπέκαμ η Νίκολα Πελτζ, σύμφωνα με αποκάλυψη δημοσιογράφου που ρώτησε την 31χρονη σύζυγο του Μπρούκλιν για το περιβόητο σκηνικό με το νυφικό της το 2022.

Η Νίκολα είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο «Grazia», λίγους μόλις μήνες μετά τον γάμο της με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ και επανήλθε στο προσκήνιο τη Δευτέρα, εν μέσω της νέας οικογενειακής «θύελλας».

Η δημοσιογράφος Πόλυ Βέρνον αποκάλυψε: «Με εντυπωσίασε η αδυναμία της Νίκολα να πει τα ονόματα είτε του Ντέιβιντ είτε της Βικτόρια. Το “she, Victoria, uh” ήταν όσο πιο άμεσο γινόταν. Κατά τα άλλα, έλεγε απλώς "η μαμά του Μπρούκλιν” ή “ο μπαμπάς”».

AP

Αντίθετα, μιλούσε με άνεση, τρυφερότητα και χαμόγελο για τη Χάρπερ:

«Ήθελα τόσο πολύ μια μικρή αδερφή και η Χάρπερ είναι το πιο γλυκό πλάσμα. Έχω την πιο κουλ μικρή αδερφή. Μου στέλνει snapchats», είχε πει.

Η συνέντευξη είχε αρχικά δημοσιευτεί με μια σύντομη αναφορά στο γιατί η Νίκολα δεν φόρεσε νυφικό σχεδιασμένο από τη Victoria Beckham, παρότι αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Πριν από μία εβδομάδα, ο Μπρούκλιν επανέφερε το θέμα με μια εκρηκτική εξασέλιδη δήλωση, στην οποία περιέγραψε τη ρήξη με την οικογένειά του και υποστήριξε πως η μητέρα του άφησε τη Νίκολα ξεκρέμαστη την τελευταία στιγμή με το νυφικό.

Η Νίκολα Πελτζ / AP

Σε συνέχεια αυτών των αποκαλύψεων, το «Grazia» αναδημοσίευσε τη συνέντευξη τη Δευτέρα (26/1), αυτή τη φορά δίνοντας στη δημοσιότητα αναλυτικά τις δηλώσεις της Νίκολα για το φόρεμα.

Η Πόλυ Βέρνον παραδέχεται πως αρχικά πίστευε ότι η Νίκολα απλώς άλλαξε γνώμη, όμως τώρα, διαβάζοντας ξανά τα λόγια της, θεωρεί πως πράγματι απογοητεύτηκε από τη Βικτόρια— αν και οι πλήρεις λόγοι παραμένουν άγνωστοι.

Η Νίκολα είχε πει χαρακτηριστικά: «Μου φαινόταν τόσο όμορφο που η μαμά του Μπρούκλιν θα έφτιαχνε φόρεμα για μένα. Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη. Και τελικά δεν το φόρεσα.»

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Στη συνέχεια εξήγησε ότι βρισκόταν σε ομαδική συνομιλία με τη μητέρα της, τη Βικτόρια και τη στιλίστριά της Leslie, όμως ενώ η ίδια γύριζε την πρώτη της σκηνοθετική δουλειά «Lola James» και ήταν πολύ απασχολημένη, η επικοινωνία «πάγωσε». Λίγες μέρες μετά, όπως είπε, η Βικτόρια επικοινώνησε με τη μητέρα της Νίκολα για να της πει ότι το ατελιέ της δεν προλάβαινε να φτιάξει το φόρεμα εγκαίρως.

Οι δηλώσεις αυτές ευθυγραμμίζονται απόλυτα με όσα έγραψε ο Μπρούκλιν:

«Οι γονείς μου προσπαθούν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν τον γάμο μου. Η μητέρα μου ακύρωσε την κατασκευή του νυφικού της Νίκολα την τελευταία στιγμή, παρότι εκείνη ήταν ενθουσιασμένη, αναγκάζοντάς την να βρει εσπευσμένα άλλο φόρεμα».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Πλέον, ο Μπρούκλιν έχει ζητήσει από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω δικηγόρων, ενώ έχει σταματήσει να τους ακολουθεί στα social media — όπως και τα αδέλφια του Ρομέο και Κρουζ. Παραμένει, ωστόσο, πολύ δεμένος με τη μικρή του αδελφή, Χάρπερ, η οποία έχει κρατηθεί σχεδόν εκτός της δημόσιας διαμάχης.

Η Πόλυ Βέρνον κατέληξε λέγοντας ότι η Νίκολα και ο Μπρούκλιν δείχνουν «βαθιά ερωτευμένοι», προσθέτοντας: «Έφυγα από τη συνέντευξη νιώθοντας πραγματικά τρυφερά και για τους δυο τους».

