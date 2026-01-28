Νίκολα Πελτζ: Το κορίτσι του μπαμπά με το «χρυσό χαρτζιλίκι» που «τάραξε τα νερά» των Μπέκαμ

Η Νίκολα Πελτζ φέρεται να λαμβάνει μηνιαίο «χαρτζιλίκι» ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της, Νέλσον Πελτζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Παρότι το όνομα του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμο όσο εκείνο των Μπέκαμ, η περιουσία του Πελτζ ξεπερνά κατά πολύ αυτή των... συμπέθερών του. Ο επιχειρηματίας διαθέτει περιουσία ύψους 1,6 δισ. δολαρίων, έναντι περίπου 680 εκατ. δολαρίων της οικογένειας Μπέκαμ.

Η δημοσιογράφος Μαρίνα Χάιντ, μιλώντας στο podcast «The Rest Is Entertainment», ανέφερε: «Από όσα ακούω, πιστεύω ότι οι Μπέκαμ δίνουν στον Μπρούκλιν αρκετά χρήματα, αλλά όχι υπερβολικά. Έχουν σε κάποιο βαθμό το όνειρο ότι θα σταθεί στα πόδια του και θα γίνει ανεξάρτητος».

Και πρόσθεσε: «Ίσως ο Νέλσον Πελτζ να το αρνιόταν, αλλά έχω ακούσει ότι είπε σε αυτούς: “Δίνω στην κόρη μου χαρτζιλίκι ενός εκατομμυρίου δολαρίων τον μήνα”».

«Το μόνο που δεν πίστευαν [οι Μπέκαμ] ότι θα συνέβαινε ποτέ ήταν ότι τα παιδιά τους θα ήταν εκείνα που θα υπέγραφαν προγαμιαίο συμβόλαιο — νόμιζαν ότι θα ίσχυε το αντίθετο».

Πέρυσι, αναφορές υποστήριζαν ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια φοβούνται πως ο γιος τους είναι «παγιδευμένος» τόσο από το φερόμενο προγαμιαίο συμβόλαιο όσο και από τη ζωή του στο Λος Άντζελες.

Ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ ζει εδώ και πάνω από έναν χρόνο με τη σύζυγό του, Νίκολα, σε μια έπαυλη αξίας 11 εκατ. λιρών στο Χόλιγουντ, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι εκείνη είναι η βασική ιδιοκτήτρια του σπιτιού.

Πηγή της«Sun» αναφέρει ότι οι Μπέκαμ δεν στηρίζουν επαρκώς τον γιο τους, λέγοντας: «Τα χρήματα, όπως λέει και η παροιμία, είναι η ρίζα κάθε κακού. Στην περίπτωση Μπέκαμ εναντίον Πελτζ, αυτό αποδείχθηκε… περίπλοκο».

«Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είναι δύο παιδιά που εργάστηκαν πολύ στη ζωή τους και τα κατάφεραν. Όταν ήρθε η ώρα να αγοραστεί αυτό το σπίτι, φυσικά δεν θα έδιναν απλώς στον γιο τους εκατομμύρια λίρες — τι μήνυμα θα έστελνε αυτό;».

Κατά την ένωση των δύο οικογενειών, ο Νέλσον δεν άργησε να δείξει τη γενναιοδωρία του, ξοδεύοντας 3,5 εκατ. δολάρια για τον γάμο της κόρης του το 2022, δείχνοντας πως είχε πραγματικά αγκαλιάσει τον Μπρούκλιν, ως μέλος της οικογένειας.

Η άνοδος του Νέλσον Πελτζ

Η πορεία του δισεκατομμυριούχου Νέλσον ξεκίνησε όταν, μαζί με τον αδελφό του Ρόμπερτ, ανέλαβαν την οικογενειακή επιχείρηση διανομής κατεψυγμένων τροφίμων, την οποία ανέπτυξαν ραγδαία τα επόμενα χρόνια.

Τη δεκαετία του ’80 απέκτησε τη βιομηχανική εταιρεία «Triangle Industries», την οποία μετέτρεψε στη μεγαλύτερη εταιρεία συσκευασίας παγκοσμίως πριν την πουλήσει το 1988, σε συμφωνία που φέρεται να του απέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια.

Αντί να αποσυρθεί, στράφηκε στον λεγόμενο «μετοχικός ακτιβισμός», αποκτώντας μεγάλα μερίδια σε εταιρείες με χαμηλή απόδοση και πιέζοντας για περικοπές κόστους, αναδιαρθρώσεις και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Ο Νέλσον δημιούργησε επίσης μια πραγματική οικογενειακή δυναστεία, καθώς είναι πατέρας 10 παιδιών. Απέκτησε δύο παιδιά με την πρώτη του σύζυγο, Σίνθια Άμπραμς, με την οποία παντρεύτηκε το 1964 και χώρισε το 1981.

Το 1985 παντρεύτηκε το πρώην μοντέλο Κλόντια Χέφνερ και απέκτησαν οκτώ παιδιά: τον Μάθιο, επιχειρηματία, τον Μπραντ, πρώην παίκτη χόκεϊ επί πάγου, τη Μπρίτανι, σχεδιάστρια παιδικών ρούχων, τον Ντάρεν), τεχνολογικό επιχειρηματία, τους δίδυμους Ζακάρυ και Γκρέγκορι και τη Νίκολα.

Η Νίκολα ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική το 2006 με μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως «The Last Airbender» και «Transformers».

Πέρυσι έκανε το συγγραφικό και σκηνοθετικό της ντεμπούτο, αναλαμβάνοντας και τον πρώτο πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «Lola», ενώ μέσα στο 2026 αναμένεται να κυκλοφορήσει το θρίλερ «Pretty Ugly».

Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα απολαμβάνουν ρομαντικές διακοπές στο Μαλιμπού, λίγες ημέρες αφότου ο 26χρονος γιος των Μπέκαμ εξαπέλυσε «πυρά» δημόσια κατά της οικογένειάς του, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί μαζί τους.

Την ώρα που η υπόλοιπη οικογένεια Μπέκαμ βρισκόταν στο Παρίσι για να στηρίξει τη Βικτόρια, η οποία τιμήθηκε από το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού με τον τίτλο «Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων», ο Μπρούκλιν, "ξεκαθάρισε" - μέσω νέας του ανάρτησης στα social media - ότι προτεραιότητα για εκείνον είναι η σύζυγός του, Νίκολα. Τις τελευταίες ημέρες, το ζευγάρι απολαμβάνει ρομαντικές διακοπές στο Μαλιμπού.

Μάλιστα, ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ δήλωσε δημόσια την αγάπη του για την 31χρονη σύζυγό του, υπό τους ήχους του «Yellow» των Coldplay. «Σ’ αγαπώ, Nicola Anne Peltz Beckham», έγραψε ο 26χρονος.

Ο Μπρούκλιν έδειχνε απόλυτα ευτυχισμένος, χωρίς σημάδια έντασης μετά τη δημοσιοποίηση της δήλωσής του, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε τη Βικτόρια «συντετριμμένη».

Οι Μπέκαμ φάνηκαν αποφασισμένοι να μην επισκιάσουν με το οικογενειακό δράμα τη σημαντική διάκριση της Βικτόρια στο Παρίσι, αν και όπως αναφέρουν πληροφορίες, η ίδια είναι συντετριμμένη με τις δηλώσεις του γιου της.

Στην ομιλία αποδοχής της, η πρώην «Spice Girl» έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα παιδιά της, ευχαριστώντας τα που πάντα πίστευαν στο όραμά της, παρά τους πρόσφατους σκληρούς ισχυρισμούς του Μπρούκλιν.

