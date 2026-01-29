Ζωή δισεκατομμυριούχου για τον Μπρούκλιν Μπέκαμ: Κάβα «μουσείο», πολυτελή ακίνητα και superyachts

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μπορεί να δήλωσε πρόσφατα πως έχει επιλέξει μια «ήρεμη» ζωή στο πλευρό της συζύγου του Νίκολα Πελτζ, αφήνοντας πίσω του κάθε ενδεχόμενο συμφιλίωσης με τους διάσημους γονείς του, όμως κάθε άλλο παρά μόνος πορεύεται. Αντίθετα, ο μεγαλύτερος γιος των Μπέκαμ φαίνεται πως προσγειώθηκε… ανώμαλα στην αγκαλιά μιας άλλης πιο ισχυρής οικογένειας.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Ο επίδοξος chef έχει βρει στήριξη (και οικονομική άνεση) στην οικογένεια Πελτζ. Ο πατέρας της Νίκολα, Νέλσον Πελτζ, διαθέτει περιουσία που αγγίζει τα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ τη συνολική περιουσία των Ντέιβιντ και Βικτορια Μπέκαμ. Και όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, η 31χρονη Νίκολα λαμβάνει από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της ένα εντυπωσιακό «χαρτζιλίκι» ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων τον μήνα.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Στα τέσσερα χρόνια του γάμου τους, η Νίκολα και ο Μπρούκλιν δεν έχουν κρύψει το πώς ξοδεύονται αυτά τα χρήματα — αντιθέτως, το έχουν κάνει σχεδόν lifestyle αφήγημα.

Πολυτελή ακίνητα & ανακαινίσεις εκατομμυρίων

Στα τέλη του 2024, το ζευγάρι αγόρασε έπαυλη αξίας 16 εκατ. δολαρίων στο Trousdale Estates του Beverly Hills, με θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό και τα βουνά της Santa Monica. Η κατοικία των 7.000 τετραγωνικών διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, έξι μπάνια, home cinema, spa, γυμναστήριο και meditation deck — ενώ γείτονες τους είναι οι Justin και Hailey Bieber και ο Elton John.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / Instagram

Παρά τη χλιδή, το ζευγάρι δεν δίστασε να ξηλώσει την υπερπολυτελή κουζίνα και τα μπάνια που είχε σχεδιάσει ο διάσημος αρχιτέκτονας Vincent Van Duysen, επενδύοντας τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια σε ανακαίνιση.

Πεντάστερες αποδράσεις & superyachts

Με πρόσβαση στα πολυτελή ακίνητα της οικογένειας Πελτζ σε Palm Beach και Νέα Υόρκη, οι αποδράσεις είναι συχνές — συνήθως με ιδιωτικό jet, κόστους περίπου 100.000 δολαρίων ανά ταξίδι.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / Instagram

Αγαπημένοι προορισμοί περιλαμβάνουν Σαιν-Τροπέ, Λος Κάμπος και Άσπεν, ενώ το περασμένο καλοκαίρι έκαναν διακοπές με το £85 εκατ. superyacht Project X, το οποίο νοικιάζεται προς £1,2 εκατ. την εβδομάδα.

Πρόσφατα, μετά τις οικογενειακές αποκαλύψεις, το ζευγάρι χαλάρωσε στο San Ysidro Ranch στο Μοντεσίτο— αγαπημένο καταφύγιο των Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι — με διαμονή που φτάνει τα $2.595 τη βραδιά.

Κάβα «μουσείο»

Ο Μπρούκλιν έχει εξελιχθεί σε γνώστη του κρασιού, με την κάβα του σπιτιού να θυμίζει συλλογή σομελιέ. Σε πρόσφατες φωτογραφίες εμφανίστηκαν φιάλες Château d’Yquem αξίας έως και £17.000, ενώ δίπλα τους υπήρχαν vintage κρασιά που έχουν πωληθεί σε δημοπρασίες για δεκάδες χιλιάδες λίρες.

Instagram

Fine dining χωρίς όρια

Ο Μπρούκλιν λατρεύει τη γαστρονομία — είτε δημιουργώντας (με mixed αποτελέσματα) είτε απολαμβάνοντας. Από το Osteria Mozza της Nancy Silverton, όπου ακόμα και οι ελιές κοστίζουν $27, μέχρι το ultra-exclusive Hayato με δείπνο άνω των $400 το άτομο, το ζευγάρι κινείται σταθερά σε Michelin τροχιά.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ / Instagram

Δώρα με… Instagram αισθητική

Λουλούδια αξίας χιλιάδων λιρών και χρυσά κοσμήματα που ξεφεύγουν από κάθε λογική. Ο Μπρούκλιν είχε κάνει πρόταση γάμου με δαχτυλίδι £350.000, ενώ για τα γενέθλια και τις επετείους, οι εκπλήξεις είναι πάντα εντυπωσιακές.

Πολυτελή αυτοκίνητα & ταχύτητα

Ο Μπρούκλιν έχει αδυναμία στα αυτοκίνητα. Από Jeep Wrangler καθημερινής χρήσης μέχρι McLaren P1, BMW M1 και ένα vintage ηλεκτρικό Jaguar αξίας $500.000 — γαμήλιο δώρο από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ — το γκαράζ του είναι εξίσου εντυπωσιακό με τη ζωή του.

