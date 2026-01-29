«Χρυσό» deal για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ εν μέσω της διαμάχης με τον γιο του - Το νέο επαγγελματικό βήμα

Ο επιχειρηματίας και πρώην ποδοσφαιριστής εδραιώνει το brand name του στον χώρο των αρωμάτων

Ανθή Κουρεντζή

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ

AP
Παρά την έντονη οικογενειακή κρίση με τον πρωτότοκο γιο του Μπρούκλιν, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ προχωρά δυναμικά σε ένα νέο επαγγελματικό βήμα.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε ένα εντυπωσιακό 20ετές deal στον χώρο των αρωμάτων, υπογράφοντας αποκλειστική συμφωνία με την Interparfums, Inc. Στόχος η δημιουργία νέων αρωμάτων που θα φέρουν το «brand David Beckham».

CWC Al Ahly Inter Miami Soccer

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ / AP

Σε δήλωσή του, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για τη συνεργασία:
«Με τη φήμη που έχει η Interparfums για την υψηλή ποιότητα στα αρώματα, είμαι πραγματικά χαρούμενος που ξεκινάμε αυτή τη μακροπρόθεσμη συνεργασία. Μαζί θα δημιουργήσουμε προϊόντα διαχρονικά και ξεχωριστά. Ανυπομονώ να αρχίσουμε».

Από την πλευρά του, ο CEO της Interparfums, Jean Madar, εξήρε το όραμα του Beckham, τονίζοντας πως ενσαρκώνει τη σύγχρονη κομψότητα και την αυθεντικότητα.

David Beckham

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ / AP

Όπως αποκάλυψε, η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία με την Authentic Brands Group, που συνδιαχειρίζεται το brand David Beckham, ενώ ήδη σχεδιάζεται η κυκλοφορία ενός νέου signature αρώματος έως το τέλος του 2029. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ετήσιες πωλήσεις που θα ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ πιασμένοι χέρι-χέρι στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση με τα παιδιά τους στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, μετά τις αιχμηρές κατηγορίες του γιου τους, Μπρούκλιν, εναντίον τους.

Η διάσημη οικογένεια απαθανατίστηκε να αποχωρεί από το show «Haute Couture Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026» το απόγευμα της Δευτέρας.

Η πρώην «Spice Girl» και ο πρώην ποδοσφαιριστής περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι, ενώ λίγο πιο πίσω ακολουθούσε η 14χρονη κόρη τους, Harper. Μαζί τους ήταν και οι γιοι τους, Κρουζ και Ρομέο Μπέκαμ, οι οποίοι εμφανίστηκαν συνοδευόμενοι από τις συντρόφους τους, Jackie Apostel και Kim Turnbull αντίστοιχα.

Βικτόρια Μπέκαμ: Επανένωση με τις «Spice Girls», λίγο μετά το ξέσπασμα του γιου της, Μπρούκλιν

Η Βικτόρια Μπέκαμ επανενώθηκε με τις Spice Girls στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια της Έμα Μπάντον, λίγες ημέρες μετά τα «πυρά» που εξαπέλυσε ο γιος της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, κατά της οικογένειάς του.

Η σχεδιάστρια μόδας γνωστή ως «Posh Spice» φωτογραφήθηκε να ποζάρει με την Τζέρι Χάλιγουελ-Χόρνερ (Ginger Spice), τη Μέλανι “Mel C” Τσίσολμ (Sporty Spice) και την ίδια την εορτάζουσα, Έμα Μπάντον (Baby Spice) στο πάρτυ της Μπάντον το Σάββατο (24/1), όπως φαίνεται σε ανάρτησή της στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DT7o_bnCMbo/

Το αγαπημένο girl band —χωρίς τη Μελάνι “Mel B” Μπράουν (Scary Spice)— πόζαρε αγκαλιασμένο και χαμογελαστό, αποδεικνύοντας πως οι δεσμοί τους παραμένουν ισχυροί. Η Μπάντον, που έκλεισε τα 50 στις 21 Ιανουαρίου, σχολίασε στη δημοσίευση: «Σας αγαπώ όλες τόσο πολύ».

Την ίδια ώρα, η Βικτόρια προσπάθησε να κρατήσει ψύχραιμη στάση μετά τη «βόμβα» που έριξε ο 26χρονος Μπρούκλιν, κατηγορώντας τους γονείς του ότι είναι «χειριστικοί» και ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ.

Brooklyn Beckham,Nicola Peltz

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», έγραψε στο Instagram την περασμένη εβδομάδα. «Για πρώτη φορά στη ζωή μου υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου έλεγχαν το αφήγημα στα ΜΜΕ γύρω από την οικογένειά μας».

Ο Μπρούκλιν συνέχισε λέγοντας πως «πρόσφατα είδα με τα μάτια μου μέχρι πού μπορούν να φτάσουν για να διοχετεύσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα, κυρίως εις βάρος αθώων ανθρώπων, προκειμένου να διατηρήσουν τη βιτρίνα τους».

mpekam.jpg

O Μπρούκλιν Μπέκαμ με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ στον γάμο τους / Instagram

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Βικτόρια αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή από τη δημιουργία του νυφικού της Νίκολα, αφήνοντάς την να ψάχνει πανικόβλητη για άλλη λύση, ενώ την κατηγόρησε και ότι χόρεψε «ανάρμοστα» μαζί του στη δεξίωση του γάμου.

David Beckham,Victoria Beckham,Brooklyn Beckham,Nicola Peltz

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ (αριστερά), η Βικτόρια και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (στη μέση), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Αν και ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν έχουν απαντήσει άμεσα στις κατηγορίες, πηγές αναφέρουν ότι η Βικτόρια αισθάνεται «προδομένη», καθώς «έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να κάνει τον γιο της και τη Νίκολα να νιώσουν ευπρόσδεκτοι και να αγαπήσει τη Νίκολα σαν κόρη της», προσθέτει πηγή του Page Six.

Η πρώην Spice Girl στο παρελθόν είχε φροντίσει να προστατεύσει τον Μπρούκλιν από δημοσιεύματα που «δεν παρουσίαζαν πάντα το καλύτερο προφίλ του».

Όπως αναφέρει πηγή της Mirror, «νιώθει πως όλα αυτά γύρισαν εναντίον της. Η Βικτόρια θα έκανε τα πάντα για να αποφύγει μια οικογενειακή ρήξη».

