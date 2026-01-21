Το χρονικό της ρήξης των Μπέκαμ: Πώς η οικογενειακή σύγκρουση έφτασε στο «σημείο μηδέν»

Το χρονικό μιας οικογενειακής υπόθεσης που εξελίχθηκε μπροστά στα μάτια του κοινού

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Το χρονικό της ρήξης των Μπέκαμ: Πώς η οικογενειακή σύγκρουση έφτασε στο «σημείο μηδέν»

Η οικογένεια Μπέκαμ

LIFESTYLE
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πιο έντονη κρίση της φαίνεται να βιώνει η οικογένεια Μπέκαμ, μία από τις πιο προβεβλημένες οικογένειες της παγκόσμιας showbiz. Η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του, Σερ Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, έχει οδηγηθεί σε πλήρη ρήξη, με το οικογενειακό ρήγμα να εξελίσσεται εδώ και χρόνια και πλέον να μοιάζει αγεφύρωτο.

Αφορμή για τη δημόσια συζήτηση αποτέλεσε η πρόσφατη τοποθέτηση του 26χρονου Μπρούκλιν μέσω εκτενούς μηνύματος στα social media, στο οποίο άφηνε σαφείς αιχμές κατά των γονιών του, δηλώνοντας πως δεν επιθυμεί συμφιλίωση και κατηγορώντας τους ότι υπονόμευσαν τη σχέση και τον γάμο του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ.

Από την απόλυτη εγγύτητα στη σταδιακή αποξένωση

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, πρωτότοκος γιος της πρώην Spice Girl, Βικτόρια Μπέκαμ και του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ντέιβιντ Μπέκαμ, μεγάλωσε κυριολεκτικά μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Για χρόνια, η σχέση του με τη μητέρα του περιγραφόταν ως ιδιαίτερα στενή, με την ίδια να τον αναφέρει συχνά ως στήριγμά της σε δημόσιες εμφανίσεις και βραβεύσεις.

Η εικόνα αυτή άρχισε να αλλάζει μετά το 2019, όταν ο Μπρούκλιν γνώρισε τη Νίκολα Πελτζ, μέλος μίας από τις πλουσιότερες οικογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρότι αρχικά οι Μπέκαμ είχαν εκφράσει τη στήριξή τους στη σχέση, οι πρώτες δυσκολίες έκαναν την εμφάνισή τους λίγο πριν από τον γάμο του ζευγαριού το 2022.

Η αρχή της σύγκρουσης: το νυφικό και ο «ψυχρός πόλεμος»

Σημείο καμπής φαίνεται πως αποτέλεσε το νυφικό της Νίκολα Πελτζ. Αν και αρχικά είχε ακουστεί πως θα φορούσε δημιουργία της Βικτόρια Μπέκαμ, τελικά εμφανίστηκε με Valentino Haute Couture, γεγονός που πυροδότησε δημοσιεύματα περί έντασης ανάμεσα σε νύφη και πεθερά.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, νέο οπτικοακουστικό υλικό και δημοσιεύματα επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα του νυφικού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση ορισμένους από τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί από την πλευρά του Μπρούκλιν Μπέκαμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νυφικό της Νίκολα Πελτζ από τον οίκο Valentino δεν αποτέλεσε επιλογή της τελευταίας στιγμής, αλλά προϊόν μακροχρόνιου σχεδιασμού και συνεργασίας, με fittings που είχαν ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν από τον γάμο.

Η συγκεκριμένη εκδοχή φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι υπήρξε αιφνίδια αποχώρηση ή «ακύρωση» από την πλευρά της Βικτόρια Μπέκαμ.

Για τον λόγο αυτό η ίδια η Νίκολα υποστήριξε, σε συνεντεύξεις της τότε, ότι δεν υπήρξε πρόθεση προσβολής, αλλά προβήματα στην οργάνωση. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά, οι σχέσεις άρχισαν να δυσχεραίνονται αισθητά.

Μάρτιος 2023 - Προσωρινή επανένωση

Τον Μάρτιο του 2023 καταγράφηκε μια εικόνα ενότητας στο Paris Fashion Week, με κοινές δημόσιες εμφανίσεις που έδειχναν προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης.

Την ίδια περίοδο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ πήρε ξεκάθαρη δημόσια θέση υπέρ της συζύγου του, δηλώνοντας πως αποτελεί την «απόλυτη προτεραιότητά» του. Με τις τοποθετήσεις του κατέστησε σαφές ότι στέκεται στο πλευρό της Νίκολα Πελτζ απέναντι σε κάθε ένταση, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε περαιτέρω απομάκρυνση από την οικογένειά του.

Δημόσιες απουσίες και το «τελικό χτύπημα»

Τα επόμενα χρόνια, η ρήξη έγινε ολοένα και πιο εμφανής μέσα από απουσίες σε σημαντικές οικογενειακές στιγμές.

Απουσία από κοινές γιορτές, καμία δημόσια ευχή σε επετείους, καμία εμφάνιση στα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ και κορυφαία στιγμή, η απουσία του Μπρούκλιν από την τελετή απονομής του τίτλου του ιππότη στον πατέρα του.

Το καλοκαίρι του 2025 οι σχέσεις φαίνεται πως σταμάτησαν ολοκληρωτικά, όταν ο Μπρούκλιν φέρεται να ζήτησε από τους γονείς του η επικοινωνία να γίνεται αποκλειστικά μέσω δικηγόρων.

Η ανανέωση των όρκων του ζευγαριού τον Αύγουστο του 2025, χωρίς καμία παρουσία από την οικογένεια Μπέκαμ, θεωρήθηκε από πολλούς ως η οριστική ρήξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς και τα αδέλφια του Μπρούκλιν έμαθαν για την τελετή από δημοσιεύματα, γεγονός που τους προκάλεσε βαθιά απογοήτευση.

Δεκέμβριος 2025 - Οριστική αποκοπή

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Μπρούκλιν προχώρησε στο μπλοκάρισμα των γονιών και των αδελφών του στα social media. Παρά τις προσπάθειες του Ντέιβιντ Μπέκαμ να συμφιλιωθεί με τα μέλη της οικογένειας, με δημόσιες αναρτήσεις και μηνύματα αγάπης προς όλα του τα παιδιά, στις αρχές του 2026 έγινε γνωστό πως ο Μπρούκλιν θεωρεί πλέον τη σχέση με τους γονείς του «τελειωμένη».

Μπέκαμ

Στιγμιότυπο από τα Instgram stories του Μπρούκλιν Μπέκαμ

Τι δηλώνει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέκτησε η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος, χωρίς να κατονομάζει κανέναν, ανέφερε πως «τα παιδιά κάποιες φορές κάνουν λάθη», επισημαίνοντας ότι οι οικογενειακές σχέσεις δοκιμάζονται έντονα στην εποχή των social media.

Ο ίδιος τόνισε ότι η σιωπή, οι απουσίες και οι δημόσιες κινήσεις στο διαδίκτυο συχνά αποκτούν μεγαλύτερο βάρος απ’ όσο πραγματικά τους αναλογεί, συμβάλλοντας στη διόγκωση εντάσεων και παρεξηγήσεων μέσα στην οικογένεια.

Η δήλωση ερμηνεύτηκε από πολλούς ως έμμεση προσπάθεια αποκλιμάκωσης και άνοιγμα διαλόγου, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από κάποια ουσιαστική ένδειξη επαναπροσέγγισης. Παρά τις κατά καιρούς κινήσεις καλής θέλησης, το χάσμα ανάμεσα στον Μπρούκλιν και την οικογένειά του φαίνεται, προς το παρόν, να παραμένει ανοιχτό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Κύπελλο Ελλάδας: Στην Κρήτη θα στεφθεί και φέτος ο νικητής - Το πρόγραμμα του Final 8

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε στάβλο στην Ηλεία - «Ξηλώθηκε» μπαλκόνι στην Πάτρα

14:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Αλλαγές στις πληρωμές μέσα στο 2026 - Οι νέοι κανόνες

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μόσχα την Πέμπτη ο Γουίτκοφ για να συναντήσει τον Πούτιν

13:53LIFESTYLE

Katy Perry και Justin Trudeau μαζί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε Red Code και το βόρειο Αιγαίο - Νέες οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: «Έβαλε μπρος» το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο 15 χρόνια μετά τη Φουκουσίμα

13:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Η ομάδα βγάζει τον καλύτερο της εαυτό στα δύσκολα» - Όσα είπε ο Λουτσέσκου για Κωνσταντέλια

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε προσωρινά η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου για τα φορτηγά που δεν έχουν φορτίο

13:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό το βράδυ της Τρίτης - Ανατροπή από το MEGA

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο γαμπρός πήγε στον γάμο με τη νεκροφόρα - «Μπήκε ταφόπλακα στην ελευθερία»

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο Μαλγάρων: Προθεσμία να καταθέσουν για παρακώλυση συγκοινωνιών πήραν Ανεστίδης και Ρούζιος

13:16LIFESTYLE

Το χρονικό της ρήξης των Μπέκαμ: Πώς η οικογενειακή σύγκρουση έφτασε στο «σημείο μηδέν»

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων στο Ηράκλειο

13:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τα πρώτα καταστήματα Allwyn είναι εδώ – Νέα εποχή για το δίκτυο των καταστημάτων του ΟΠΑΠ

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Αντίθεση στρατιωτικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

13:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Συναγερμός στην Πορτογαλία! Νεαρός έβαλε φωτιά στο άγαλμα του «CR7» (βίντεο)

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Νέο υπόδειγμα πολιτικής η δέσμευση για τον προγραμματισμό του νέου έτους

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Καθίζηση 5 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης - Ανέβηκε η στάθμη του Ιλισού - Φωτογραφίες

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Αγγελόκαστρο στην Ιόνια οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Καθίζηση 5 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης - Ανέβηκε η στάθμη του Ιλισού - Φωτογραφίες

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Ιταλία: Ο κυκλώνας Χάρι σήκωσε «τσουνάμι» μέσα στις πόλεις

11:10LIFESTYLE

Η επόμενη μέρα στον Ant1 για την Άννα Λιβαθυνού

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στα «λευκά» η χώρα - Χιόνια σε Θεσσαλία, Καρπενήσι, Ήπειρο, Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησο και Θεσσαλονίκη

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

13:16LIFESTYLE

Το χρονικό της ρήξης των Μπέκαμ: Πώς η οικογενειακή σύγκρουση έφτασε στο «σημείο μηδέν»

12:08ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία - Τσατραφύλλιας: Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30-60 ημερών σε λίγες ώρες

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Eξάχρονη έχασε ολόκληρη την οικογένειά της - Περπατούσε μόνη στις ράγες

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο γαμπρός πήγε στον γάμο με τη νεκροφόρα - «Μπήκε ταφόπλακα στην ελευθερία»

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου: Χαρακτήρισε «αυτοκράτωρ Μητσοτάκη» τον πρωθυπουργό - «Πάρτε τον τηλέφωνο να έρθει!», είπε στον Τσιάρα

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ