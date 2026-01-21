Το χρονικό της ρήξης των Μπέκαμ: Πώς η οικογενειακή σύγκρουση έφτασε στο «σημείο μηδέν»

Την πιο έντονη κρίση της φαίνεται να βιώνει η οικογένεια Μπέκαμ, μία από τις πιο προβεβλημένες οικογένειες της παγκόσμιας showbiz. Η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του, Σερ Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, έχει οδηγηθεί σε πλήρη ρήξη, με το οικογενειακό ρήγμα να εξελίσσεται εδώ και χρόνια και πλέον να μοιάζει αγεφύρωτο.

Αφορμή για τη δημόσια συζήτηση αποτέλεσε η πρόσφατη τοποθέτηση του 26χρονου Μπρούκλιν μέσω εκτενούς μηνύματος στα social media, στο οποίο άφηνε σαφείς αιχμές κατά των γονιών του, δηλώνοντας πως δεν επιθυμεί συμφιλίωση και κατηγορώντας τους ότι υπονόμευσαν τη σχέση και τον γάμο του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ.

Από την απόλυτη εγγύτητα στη σταδιακή αποξένωση

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, πρωτότοκος γιος της πρώην Spice Girl, Βικτόρια Μπέκαμ και του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ντέιβιντ Μπέκαμ, μεγάλωσε κυριολεκτικά μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Για χρόνια, η σχέση του με τη μητέρα του περιγραφόταν ως ιδιαίτερα στενή, με την ίδια να τον αναφέρει συχνά ως στήριγμά της σε δημόσιες εμφανίσεις και βραβεύσεις.

Η εικόνα αυτή άρχισε να αλλάζει μετά το 2019, όταν ο Μπρούκλιν γνώρισε τη Νίκολα Πελτζ, μέλος μίας από τις πλουσιότερες οικογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρότι αρχικά οι Μπέκαμ είχαν εκφράσει τη στήριξή τους στη σχέση, οι πρώτες δυσκολίες έκαναν την εμφάνισή τους λίγο πριν από τον γάμο του ζευγαριού το 2022.

Η αρχή της σύγκρουσης: το νυφικό και ο «ψυχρός πόλεμος»

Σημείο καμπής φαίνεται πως αποτέλεσε το νυφικό της Νίκολα Πελτζ. Αν και αρχικά είχε ακουστεί πως θα φορούσε δημιουργία της Βικτόρια Μπέκαμ, τελικά εμφανίστηκε με Valentino Haute Couture, γεγονός που πυροδότησε δημοσιεύματα περί έντασης ανάμεσα σε νύφη και πεθερά.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, νέο οπτικοακουστικό υλικό και δημοσιεύματα επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα του νυφικού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση ορισμένους από τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί από την πλευρά του Μπρούκλιν Μπέκαμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νυφικό της Νίκολα Πελτζ από τον οίκο Valentino δεν αποτέλεσε επιλογή της τελευταίας στιγμής, αλλά προϊόν μακροχρόνιου σχεδιασμού και συνεργασίας, με fittings που είχαν ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν από τον γάμο.

Η συγκεκριμένη εκδοχή φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι υπήρξε αιφνίδια αποχώρηση ή «ακύρωση» από την πλευρά της Βικτόρια Μπέκαμ.

Για τον λόγο αυτό η ίδια η Νίκολα υποστήριξε, σε συνεντεύξεις της τότε, ότι δεν υπήρξε πρόθεση προσβολής, αλλά προβήματα στην οργάνωση. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά, οι σχέσεις άρχισαν να δυσχεραίνονται αισθητά.

Μάρτιος 2023 - Προσωρινή επανένωση

Τον Μάρτιο του 2023 καταγράφηκε μια εικόνα ενότητας στο Paris Fashion Week, με κοινές δημόσιες εμφανίσεις που έδειχναν προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης.

Την ίδια περίοδο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ πήρε ξεκάθαρη δημόσια θέση υπέρ της συζύγου του, δηλώνοντας πως αποτελεί την «απόλυτη προτεραιότητά» του. Με τις τοποθετήσεις του κατέστησε σαφές ότι στέκεται στο πλευρό της Νίκολα Πελτζ απέναντι σε κάθε ένταση, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε περαιτέρω απομάκρυνση από την οικογένειά του.

Δημόσιες απουσίες και το «τελικό χτύπημα»

Τα επόμενα χρόνια, η ρήξη έγινε ολοένα και πιο εμφανής μέσα από απουσίες σε σημαντικές οικογενειακές στιγμές.

Απουσία από κοινές γιορτές, καμία δημόσια ευχή σε επετείους, καμία εμφάνιση στα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ και κορυφαία στιγμή, η απουσία του Μπρούκλιν από την τελετή απονομής του τίτλου του ιππότη στον πατέρα του.

Το καλοκαίρι του 2025 οι σχέσεις φαίνεται πως σταμάτησαν ολοκληρωτικά, όταν ο Μπρούκλιν φέρεται να ζήτησε από τους γονείς του η επικοινωνία να γίνεται αποκλειστικά μέσω δικηγόρων.

Η ανανέωση των όρκων του ζευγαριού τον Αύγουστο του 2025, χωρίς καμία παρουσία από την οικογένεια Μπέκαμ, θεωρήθηκε από πολλούς ως η οριστική ρήξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς και τα αδέλφια του Μπρούκλιν έμαθαν για την τελετή από δημοσιεύματα, γεγονός που τους προκάλεσε βαθιά απογοήτευση.

Δεκέμβριος 2025 - Οριστική αποκοπή

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Μπρούκλιν προχώρησε στο μπλοκάρισμα των γονιών και των αδελφών του στα social media. Παρά τις προσπάθειες του Ντέιβιντ Μπέκαμ να συμφιλιωθεί με τα μέλη της οικογένειας, με δημόσιες αναρτήσεις και μηνύματα αγάπης προς όλα του τα παιδιά, στις αρχές του 2026 έγινε γνωστό πως ο Μπρούκλιν θεωρεί πλέον τη σχέση με τους γονείς του «τελειωμένη».

Στιγμιότυπο από τα Instgram stories του Μπρούκλιν Μπέκαμ

Τι δηλώνει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέκτησε η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος, χωρίς να κατονομάζει κανέναν, ανέφερε πως «τα παιδιά κάποιες φορές κάνουν λάθη», επισημαίνοντας ότι οι οικογενειακές σχέσεις δοκιμάζονται έντονα στην εποχή των social media.

Ο ίδιος τόνισε ότι η σιωπή, οι απουσίες και οι δημόσιες κινήσεις στο διαδίκτυο συχνά αποκτούν μεγαλύτερο βάρος απ’ όσο πραγματικά τους αναλογεί, συμβάλλοντας στη διόγκωση εντάσεων και παρεξηγήσεων μέσα στην οικογένεια.

Η δήλωση ερμηνεύτηκε από πολλούς ως έμμεση προσπάθεια αποκλιμάκωσης και άνοιγμα διαλόγου, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από κάποια ουσιαστική ένδειξη επαναπροσέγγισης. Παρά τις κατά καιρούς κινήσεις καλής θέλησης, το χάσμα ανάμεσα στον Μπρούκλιν και την οικογένειά του φαίνεται, προς το παρόν, να παραμένει ανοιχτό.

