Valentino: Το αντίο των σταρ στον «αυτοκράτορα» της μόδας - «Γενναιόδωρος, αληθινός και ευγενικός»

Ο Valentino, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με την απόλυτη κομψότητα και την ιταλική φινέτσα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά στον κόσμο της μόδας.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε ένα κύμα συγκίνησης παγκοσμίως, με τους στενούς του φίλους και τις διάσημες μούσες του να τον αποχαιρετούν με τρυφερά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γκουίνεθ Πάλτροου: Μοιάζει σαν το τέλος μιας εποχής

«Ήμουν τόσο τυχερή που γνώρισα και αγάπησα τον Βαλεντίνο — που γνώρισα τον αληθινό άνθρωπο, στην ιδιωτική του ζωή. Τον άνθρωπο που ήταν ερωτευμένος με την ομορφιά, την οικογένειά του, τις μούσες του, τους φίλους του. Τα σκυλιά του, τους κήπους του και μια καλή ιστορία από το Χόλιγουντ. Τον αγάπησα πάρα πολύ. Μου άρεσε που με παρότρυνε πάντα "να βάζω έστω λίγη μάσκαρα" όταν ερχόμουν για δείπνο. Λάτρευα το σκανταλιάρικο γέλιο του», έγραψε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram (μέσω People).

«Αυτό μοιάζει σαν το τέλος μιας εποχής. Θα μου λείψει βαθιά, όπως και σε όλους όσοι τον αγάπησαν. Αναπαύσου εν ειρήνη», πρόσθεσε η Πάλτροου, ενώ μοιράστηκε ένα κοινό τους στιγμιότυπο.

https://www.instagram.com/p/DTs6CH0j9-y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σίντι Κρόφορντ: Αληθινός μετρ της τέχνης

«Είμαι συντετριμμένη από την είδηση του θανάτου του Βαλεντίνο. Υπήρξε αληθινός μετρ της τέχνης του και θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τα χρόνια που είχα το προνόμιο να συνεργαστώ στενά μαζί του», έγραψε το σούπερ μόντελ σε ανάρτησή του στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DTs3IvREWAq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ντονατέλα Βερσάτσε: Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ

«Σήμερα χάσαμε έναν αληθινό δημιουργό, που θα θυμόμαστε πάντα για την τέχνη του. Οι σκέψεις μου είναι με τον Τζανκάρλο που δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», μοιράστηκε η σχεδιάστρια μόδας στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DTs1mjfjYhJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Κοκό Ροσά: Διαμόρφωσε τη μόδα με χάρη, πειθαρχία και ομορφιά

«Ήμουν τυχερή που γνώρισα τον Βαλεντίνο, όχι μόνο ως τον εμβληματικό Ιταλό δημιουργό υψηλής ραπτικής, αλλά ως μια ζεστή, γενναιόδωρη παρουσία που διαμόρφωσε τη μόδα με χάρη, πειθαρχία και ομορφιά», έγραψε το κορυφαίο μοντέλο στη λεζάντα της στο Instagram.

«Η παρακαταθήκη του συνεχίζεται μέσα από την σεμνότητα, την κομψότητα και την πεποίθηση που χαρακτήριζαν τόσο τον άνθρωπο όσο και το έργο του», κατέληξε.

https://www.instagram.com/p/DTs7NtYiaW5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ζακ Πόζεν: Γενναιόδωρος και ευγενικός

«Ο Βαλεντίνο μας άφησε και μαζί μια εποχή σπάνιας κομψότητας και χάρης. Πίστευε βαθιά στη λάμψη, στην ομορφιά και πάνω απ' όλα στη δύναμη και την αγάπη των γυναικών. Ήταν ένας πραγματικός τζέντλεμαν και ένας ρομαντικός με όλη τη σημασία της λέξης», έγραψε ο σχεδιαστής στο Instagram και συνέχισε: «Ήταν πάντα γενναιόδωρος και ευγενικός, καλωσορίζοντας πολλούς από εμάς στον όμορφο κόσμο που ο ίδιος και η οικογένειά του δημιούργησαν επί δεκαετίες. Το να βιώνεις αυτή τη γενναιοδωρία, έστω και για λίγο, είναι ένα αληθινό δώρο».

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του προσθέτοντας: «Στέλνω την αγάπη μου και τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στην οικογένεια που ο ίδιος επέλεξε, στους αγαπημένους του και στην πιστή οικογένεια του ατελιέ του. Ο κόσμος είναι πιο όμορφος επειδή υπήρχε εκείνος σε αυτόν».

https://www.instagram.com/p/DTs6-nugQ0K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης