Valentino: Η ανάρτηση της Ντονατέλα Βερσάτσε για τον χαμό του - Σήμερα χάσαμε έναν αληθινό μαέστρο

Με μια ανάρτησή της αποφάσισε να αποχαιρετήσει τον πασίγνωστο σχεδιαστή μόδας, Valentino που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, η Ντονατέλα Βερσάτσε.

Η σχεδιάστρια μόδας απευθύνθηκε στον Valentino ως «αληθινό μαέστρο» που θα μείνει στη μνήμη των ανθρώπων για το έργο του.

«Σήμερα χάσαμε έναν αληθινό μαέστρο, που θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας για την τέχνη του. Οι σκέψεις μου είναι με τον Τζανκάρλο, που δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια», έγραψε στη δημοσίευσή της στο Instagram.