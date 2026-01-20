Η αυτοκρατορία του Valentino: Το χρονικό μιας αμύθητης κληρονομιάς

Ο θάνατος του εμβληματικού σχεδιαστή φέρνει στο προσκήνιο μια περιουσία πολλών καρατίων

Ο θάνατος του εμβληματικού σχεδιαστή Vaentino (Βαλεντίνο Κλεμέντε Λουντοβίκο Γκαραβάνι), ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιανουαρίου σε ηλικία 93 ετών, αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο της υψηλής ραπτικής, αλλά και μια αμύθητη περιουσία που εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με την κομψότητα, ντύνοντας θρύλους όπως η Jacqueline Kennedy και η Sophia Loren, οικοδόμησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του έναν οικονομικό κολοσσό, ο οποίος εδραιώθηκε ήδη από το 1998 με την πώληση του εμπορικού του σήματος στην εταιρεία Hdp της οικογένειας Agnelli έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το χαρτοφυλάκιο του Valentino περιλαμβάνει εμβληματικές κατοικίες που αντανακλούν την αισθητική του «Τελευταίου Αυτοκράτορα», όπως η ιστορική βίλα στην Appia Antica της Ρώμης –διακοσμημένη με ένα σπάνιο πορτρέτο του από τον Andy Warhol–, ο πύργος Wideville κοντά στο Παρίσι και το πολυτελές σαλέ στο Γκστάαντ της Ελβετίας. Παράλληλα, ο οίκος πέρασε από σημαντικές επιχειρηματικές συμπληγάδες, με αποκορύφωμα την εξαγορά του από το κρατικό fund του Κατάρ, Mayhoola, το 2012, και την πρόσφατη είσοδο του γαλλικού ομίλου Kering με ποσοστό 30% το 2023. Σήμερα, ο οίκος Valentino συνεχίζει την πορεία του με τον Alessandro Michele στη δημιουργική διεύθυνση, καταγράφοντας ετήσιο κύκλο εργασιών που αγγίζει το 1,3 δισ. ευρώ.

Valentino

Καθώς ο σχεδιαστής δεν απέκτησε απογόνους, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διαθήκη του, η οποία θα καθορίσει την τύχη της περιουσίας του ανάμεσα στους ανθρώπους που αποτέλεσαν την «επιλεγμένη οικογένειά» του.

Valentino

Η διανομή των περιουσιακών του στοιχείων και της πολύτιμης συλλογής έργων τέχνης αναμένεται να επισφραγίσει την κληρονομιά ενός δημιουργού που μετέτρεψε τη μόδα σε διαχρονική τέχνη.

*Με πληροφορίες από open.online

