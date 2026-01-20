Valentino: Οι ντίβες του 20ου αιώνα που υποκλίθηκαν στον αυτοκράτορα της μόδας

Η ιστορία του μισού 20ού αιώνα θα μπορούσε να γραφτεί μέσα από τις γυναίκες που φόρεσαν φορέματα του Valentino

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο σχεδιαστής μόδας Valentino, το 1991. 

Η Τζάκι Κένεντι φορούσε ένα από τα δημιουργήματά του, όταν παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Ωνάση. Το ίδιο έκανε και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, όταν χόρεψε με τον Κερκ Ντάγκλας στην πρεμιέρα της ταινίας «Σπάρτακος». Όταν η Φάραχ Παχλάβι εγκατέλειψε το Ιράν με τον σύζυγό της το 1979, το φόρεμά της έφερε την ετικέτα του οίκου του, όπως και το vintage μαύρο φόρεμα που φορούσε η Τζούλια Ρόμπερτς όταν παρέλαβε το Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Erin Brockovich» το 2000.

Η ιστορία του μισού 20ού αιώνα θα μπορούσε να γραφτεί μέσα από τις γυναίκες που φόρεσαν φορέματα του Valentino, του «αυτοκράτορα» της μόδας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα στο σπίτι του στη Ρώμη, σε ηλικία 93 ετών.

Από την Όντρεϊ Χέμπορν μέχρι τη Νάνσι Ρέιγκαν, από την πριγκίπισσα Νταϊάνα μέχρι τη Τζένιφερ Λόπεζ, ο Valentino ήταν ο σχεδιαστής που προτιμούσαν οι πλούσιοι, οι διάσημοι, οι ισχυροί και οι λαμπεροί. Μαζί με τον Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, ο Valentino ηγήθηκε του ομώνυμου οίκου μόδας που τον έκανε μια από τις πιο κυρίαρχες φιγούρες στον κόσμο της υψηλής μόδας.

Ο Valentino και ο Giancarlo Giammetti στο Grand Palais στις 20 Ιουνίου 2019 στο Παρίσι, Γαλλία.

«Φτιάχνω φορέματα για γυναίκες που τα φορούν πραγματικά», είχε πει ο ίδιος στο «Valentino: The Last Emperor», ένα ντοκιμαντέρ για τα 45 χρόνια του οίκου του, λίγο πριν αποσυρθεί το 2008.

Οι τάσεις της μόδας έρχονταν και έφευγαν, αλλά ο Valentino τις αγνοούσε, και μερικές φορές τις απεχθανόταν.

«Ξεχάστε τη μόδα — το grunge look, το ατημέλητο look. Δεν μπορώ να βλέπω γυναίκες καταστραμμένες, αχτένιστες ή παράξενες», είχε πει στο Vanity Fair το 2004. «Θέλω να δημιουργήσω μια κοπέλα που θα φτάνει κάπου και θα κάνει τους άλλους να γυρίζουν και να της λένε: "Είσαι καταπληκτική!"».

Η αρχή της «αυτοκρατορίας»

Ο Valentino Clemente Ludovico Garavani γεννήθηκε στη Βογκέρα της Ιταλίας στις 11 Μαΐου 1932, από την Teresa de Biaggi και τον Mauro Garavani. Ακόμα και ως παιδί, του τραβούσε την προσοχή η ομορφιά, η γοητεία και τα ρούχα υψηλής ραπτικής.

«Βίβιαν Λι, Χέντι Λαμάρ, Λάνα Τέρνερ και Κάθριν Χέπμπορν – είμαι σχεδιαστής σήμερα επειδή ονειρευόμουν αυτές τις κυρίες με τα γούνινα παλτά τους και τα λαμπερά τους φορέματα, να κατεβαίνουν τις σκάλες», είχε πει ο Valentino στο New Yorker το 2005. «Αυτό ήταν που πάντα σκεφτόμουν. Αυτό ήταν που πάντα ήθελα».

Ο Valentino υποκλίνεται στην πασαρέλα μετά την παρουσίαση της συλλογής του για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 1988-89 στη Ρώμη

Οι γονείς του ενθάρρυναν το πάθος του γιου τους και, όταν ήταν 17 ετών, τον έστειλαν στο Παρίσι, όπου σπούδασε σε διάφορες σχολές μόδας.

Το 1949, όταν πήγε διακοπές στη Βαρκελώνη και βρέθηκε σε μια αίθουσα όπερας, εντυπωσιάστηκε που έβλεπε τόσες πολλές γυναίκες να φορούν κόκκινο. Τότε ήταν που αποφάσισε να κάνει το κόκκινο το χρώμα κατατεθέν του και αργότερα έγινε γνωστός για τα σχέδια του με το «Valentino Red», μια εντυπωσιακή απόχρωση που, παρά τη λαμπρότητά της, ο σχεδιαστής πίστευε ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όπως το απλό μαύρο χρώμα.

«Μια γυναίκα φαίνεται πολύ πιο δυναμική όταν φοράει κόκκινο», είχε δηλώσει ο σχεδιαστής το 1996. «Αλλά δυστυχώς, όταν βγαίνω, πηγαίνω σε πάρτι και σε δείπνα, βλέπω γυναίκες να είναι ντυμένες στα μαύρα».

Anne Hathaway - Giancarlo Giammetti

Η Anne Hathaway φορώντας φόρεμα με την χαρακτηριστική απόχρωση «Valentino Red» και ο Giancarlo Giammetti στο Cipriani South Street στις 28 Οκτωβρίου 2025 στη Νέα Υόρκη.

Το 1959, με την υποστήριξη του πατέρα του, ο Valentino ίδρυσε ένα οίκο υψηλής ραπτικής στη Ρώμη. Τον επόμενο χρόνο, ο Valentino γνώρισε έναν φοιτητή αρχιτεκτονικής που θα του άλλαζε την ζωή, τον Τζιανκάρλο Τζαμέτι.

Το 1962, ο Valentino παρουσίασε την πρώτη του επίδειξη μόδας στη Φλωρεντία, αλλά η πραγματική φήμη και δόξα ήρθε το 1964, όταν η Τζάκι Κένεντι αγόρασε έξι φορέματα από τον οίκο του. Από εκείνη τη στιγμή, έγινε πελάτισσα και φίλη του για το υπόλοιπο της ζωής της. Όταν φόρεσε ένα φόρεμα από τη διάσημη «λευκή συλλογή» του Valentino το 1968, στον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση, η Κένεντι έβαλε τον Valentino στα εξώφυλλα εφημερίδων και περιοδικών σε όλο τον κόσμο.

Valentino - Τζάκι Κένεντι

Ο Βαλεντίνο και η Τζάκλιν Κένεντι Ονάσις στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης στις 3 Δεκεμβρίου 1979.

Για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες, πριγκίπισσες από τη Μέση Ανατολή, σταρ του Χόλιγουντ και επιχειρηματίες της Ουάσιγκτον αγόραζαν φορέματα του Valentino. Έξι ηθοποιοί κέρδισαν βραβείο Όσκαρ φορώντας δημιουργίες του – από τη Σοφία Λόρεν μέχρι και την Αν Χάθαγουεϊ.

Valentino - Sophia Loren

Ο σχεδιαστής Valentino με την ηθοποιό Sophia Loren, σε ένα πάρτι του Valentino, στο Park Avenue Armory, Νέα Υόρκη, 1992.

«Δεν φταίω εγώ που ξέρω τι θέλουν οι γυναίκες»

Ο σχεδιαστής έζησε ανάμεσα σε Ρώμη και Παρίσι, με βάση την Πλατεία Βαντόμ στο Παρίσι. Το 1998 πούλησε τον οίκο του, παραμένοντας ενεργός στη δημιουργική του πορεία, ενώ το 2007 ανακοίνωσε ότι θα αποχαιρετήσει τις πασαρέλες το επόμενο έτος, με μια μεγαλειώδη τριήμερη γιορτή στη Ρώμη.

Μετά τη συνταξιοδότησή του, δεν τον ξέχασε κανείς. Οι δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν με έμφαση στη σημαντική του επιρροή στις νεότερες γενιές Ιταλών σχεδιαστών, όπως ο Πιερπάολο Πιτσιόλι και η Μαρία Γκράτσια Κιούρι. Πρόκειται, μάλλον, για τη δύναμη της γνώσης και της αίσθησης του μέτρου, οι οποίες καταφέρνουν να υπερισχύουν κάθε πρόσκαιρης, επιφανειακής μόδας.

Η ηθοποιός Anne Hathaway και ο σχεδιαστής μόδας Valentino στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2009.

Ο Valentino κατατάσσεται μαζί με τον Giorgio Armani και τον Karl Lagerfeld ως ο τελευταίος μιας γενιάς κορυφαίων σχεδιαστών, από μια εποχή πριν η μόδα γίνει μια εξαιρετικά εμπορική βιομηχανία. Ανεβαίνοντας στα ύψη της υψηλής μόδας, ήταν ο πρώτος Ιταλός που εμφανίστηκε στις αποκλειστικές πασαρέλες της υψηλής ραπτικής του Παρισιού.

«Αγαπώ την ομορφιά», έλεγε ο Valentino. «Δεν φταίω εγώ που ξέρω τι θέλουν οι γυναίκες: θέλουν να είναι όμορφες».

