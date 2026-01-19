Valentino: Η σχέση του «τελευταίου αυτοκράτορα» της μόδας με το σινεμά

Οι σταρ του, από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ  έως την Άννα Χάθαγουεϊ

Valentino: Η σχέση του «τελευταίου αυτοκράτορα» της μόδας με το σινεμά
Italian actress Sophia Loren poses prior to the start of the Giorgio Armani women's Spring-Summer 2016 collection, part of the Milan Fashion Week, unveiled in Milan, Italy, Monday, Sept. 28, 2015. (AP Photo/Antonio Calanni)
AP
Η σχέση του Valentino Garavani με τον κινηματογράφο γεννήθηκε πριν από περισσότερα από 60 χρόνια: «γάμοι» στυλ που συχνά κράτησαν δεκαετίες, από την Elizabeth Taylor έως τη Sophia Loren, και μια αδιάκοπη διαδοχή σταρ και πρωταγωνιστών της μεγάλης οθόνης που φόρεσαν τις δημιουργίες του σε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας τους.

Italian fashion designer Valentino dies at 93
epa12662057 (FILE) - Italian fashion designer Valentino Garavani celebrates 45 years in the fashion business as his latest haute couture line makes its debut at the 'Complesso Monumentale di Borgo Santo Spirito in Sassia', in Rome, Italy, 07 July 2007 (reissued 19 January 2026). Italian fashion designer Valentino died at 93 in Rome, as his foundation confirmed. EPA/ALESSANDRO DI MEO *** Local Caption *** 01059321ANSA

Ένας κατάλογος με δεκάδες ονόματα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη Monica Bellucci, τη Jane Fonda, την Jessica Lange, τον Robert Redford, τη Julia Roberts, τη Sharon Stone, τη Halle Berry, τη Gwyneth Paltrow, τον Steven Spielberg, τον James Cameron, τη Reese Witherspoon, την Anne Hathaway, την Jennifer Lopez, έως τη Florence Pugh, τη Zendaya, τη Dakota Johnson, την Elle Fanning και τον Pedro Pascal.

Χωρίς να υπολογίζονται δύο εμφανίσεις στον ρόλο του εαυτού του, στις ταινίες «Ο διάβολος φοράει Prada» και «Zoolander 2».

Η πρώτη χολιγουντιανή σταρ που συνέδεσε το όνομά της με τον σχεδιαστή ήταν η Elizabeth Taylor, στις αρχές της δεκαετίας του ’60, με ένα λευκό φόρεμα με φτερά που φόρεσε στην πρεμιέρα του «Σπάρτακος στη Ρώμη». Ήταν η αρχή μιας μεγάλης φιλίας, που, όπως αφηγούνταν ο Valentino, γεννήθηκε όταν εκείνος της ζήτησε μια κοινή φωτογραφία και την πήρε με αντάλλαγμα την υπόσχεση ενός δωρεάν φορέματος. Ο Garavani δημιούργησε για την ντίβα, μεταξύ άλλων, ολόκληρη την γκαρνταρόμπα της ταινίας Ad un’ora della notte του Laurence G. Harvey, την έντυσε στον γάμο της με τον πρώην οικοδόμο Larry Fortensky το 1991 και σε πολλές εμφανίσεις της στα Όσκαρ.

Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν και ο δεσμός του με μια ακόμη μεγάλη φίλη, την Audrey Hepburn, η οποία, μεταξύ άλλων, φορούσε στην οθόνη ένα σύνολο après-ski σχεδιασμένο από τον Valentino στην ταινία Sciarada (1963). Την ίδια περίοδο, και η Monica Vitti φόρεσε δημιουργία του στον κινηματογράφο: το μαύρο κοκτέιλ φόρεμα στη Νύχτα του Michelangelo Antonioni (1961).

Μια φιλία ζωής ήταν και εκείνη με τη Sophia Loren, η οποία φορούσε Valentino και στη σκηνή των Όσκαρ το 1991, όταν τιμήθηκε με το Όσκαρ για το σύνολο της καριέρας της. Η Jane Fonda τον επέλεξε το 1981, όταν παρέλαβε το Όσκαρ που είχε κερδίσει ο πατέρας της, Henry Fonda, ενώ η Jessica Lange φορούσε ένα μέντα πράσινο φόρεμα Valentino το 1983, όταν απέσπασε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για το Tootsie.

Πολλές σταρ των επόμενων γενεών συνέχισαν να επιλέγουν την υψηλή ραπτική του: ιδιαίτερα αξέχαστη η Julia Roberts, που το 2001 φόρεσε ένα vintage Valentino του 1992, μοντέλο που είχε φορέσει και η Λορέλα Κουκαρίνι στο Σανρέμο το 1993 όταν κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το Erin Brockovich.

Η Cate Blanchett εμφανίστηκε με κίτρινο φόρεμα Valentino το 2005, όταν κέρδισε το πρώτο Όσκαρ της καριέρας της για το The Aviator.

Μεταξύ άλλων, η Sharon Stone περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Καννών το 2005 με ένα χρυσό Valentino.

Η Jennifer Lopez επέλεξε νυφικό Valentino για τον γάμο της με τον Chris Judd το 2001 και φόρεσε στα Όσκαρ του 2003 μια vintage δημιουργία του, που είχε φορεθεί ήδη το 1967 από την Τζακ Ονάση.

Από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς των τελευταίων ετών, η Halle Berry, που φόρεσε Valentino και στη νίκη της στα Emmy το 2000, και κυρίως η Anne Hathaway, η οποία εμφανίστηκε με κόκκινο Valentino στα Όσκαρ του 2011 και επέλεξε δημιουργία του για το νυφικό της στον γάμο της με τον Adam Schulman το 2012.

Τέλος, ο δεσμός του Valentino με το Χόλιγουντ πέρασε και από την Όπερα της Ρώμης, όταν σχεδίασε τα βασικά κοστούμια για την Τραβιάτα σε σκηνοθεσία της Sofia Coppola.

Το «αντίο» της Σοφία Λόρεν

«Αγαπημένε μου Valentino, η είδηση του θανάτου σου με θλίβει βαθιά. Μαζί σου μοιράστηκα στιγμές μεγάλης αγάπης και ειλικρινούς αμοιβαίας εκτίμησης. Είχες μια ευγενική ψυχή, πλούσια σε ανθρωπιά. Υπήρξες φίλος και η τέχνη σου και το πάθος σου θα παραμείνουν για πάντα πηγή έμπνευσης. Ήταν προνόμιο να σε γνωρίσω και θα σε κουβαλώ πάντα μέσα μου. Η οικογένειά μου κι εγώ αγκαλιάζουμε με την καρδιά μας τον δικό σου Giancarlo και όλη σου την οικογένεια».

Έτσι θυμάται η Σοφία Λόρεν τον σχεδιαστή και φίλο της Valentino, που θεωρείται από όλους «ο τελευταίος αυτοκράτορας» της μόδας.

