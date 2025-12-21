Σε δύο στρατόπεδα οι Μπέκαμ: Η διαμάχη του Brooklyn με τους γονείς του - Το unfollow στα αδέρφια του

Τεταμένες οι σχέσεις ανάμεσα στον David, την Victoria και τον 26χρονο γιο τους, Brooklyn

Σε δύο στρατόπεδα οι Μπέκαμ: Η διαμάχη του Brooklyn με τους γονείς του - Το unfollow στα αδέρφια του
Στα δύο φαίνεται, ότι έχει χωριστεί η οικογένεια Beckham, όπως πρόδωσαν οι λογαριασμοί του David, της Victoria και των παιδιών τους στα social media.

Ο 26χρονος Brooklyn δεν ακολουθεί πλέον τους γονείς του στο Instagram, όπως και οι γονείς του τον ίδιο. Το ζευγάρι δεν ακολουθεί επίσης τη σύζυγο του Brooklyn, Nicola Peltz Beckham, ενώ ούτε ο David ούτε η Victoria εμφανίζονται στη λίστα των λογαριασμών που ακολουθεί η ηθοποιός στο Instagram.

Ο David και η Victoria συνεχίζουν να ακολουθούν τους άλλους δύο γιους τους, Romeo Beckham και Cruz Beckham. Η μικρότερη κόρη τους, Harper Beckham, δεν διαθέτει λογαριασμό στο Instagram.

Mia Regan,Romeo Beckham,Cruz Beckham,Harper Beckham,David Beckham,Victoria Beckham,Brooklyn Beckham,Nicola Peltz Beckham

Η οικογένεια Μπέκαμ / AP

Ο Brooklyn δεν ακολουθεί κανέναν από τους αδελφούς του στο Instagram, ούτε εκείνοι τον ακολουθούν, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη Nicola.

Αυτή η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο έντασης για την οικογένεια Beckham.

Το 2022, ο Brooklyn παντρεύτηκε τη Nicola σε έναν κομψό γάμο στην Palm Beach της Φλόριντα, με την οικογένεια και φίλους παρόντες. Η ευτυχισμένη αυτή στιγμή σηματοδότησε, σύμφωνα με φήμες, την αρχή μιας οικογενειακής έντασης ανάμεσα στον Brooklyn και τη Nicola και τους υπόλοιπους Beckham.

MLS Cup Soccer

Ο David Beckham και η Victoria / AP

Τότε κυκλοφόρησαν φήμες για τριβές μεταξύ Nicola και Victoria, επειδή η ηθοποιός αποφάσισε να μην φορέσει ένα από τα νυφικά σχέδια της Victoria, παρά το ότι αρχικά είχε προγραμματίσει να το κάνει.

Όπως αναφέρει πηγή στο People, η ένταση αυξήθηκε όταν η Victoria φέρεται να παρενέβη σε έναν χορό στον γάμο του Brooklyn, παρά το ότι ο γιος της και η Nicola είχαν προγραμματίσει τη συγκεκριμένη στιγμή για το τραγούδι του Marc Anthony. Τον Μάιο, ο David γιόρτασε τα 50α γενέθλιά του με μια εκδήλωση γεμάτη αστέρες στο Λονδίνο. Η Victoria, ο Romeo, ο Cruz και η Harper παρευρέθηκαν, αλλά η Nicola και ο Brooklyn απουσίαζαν, παρά το ότι είχαν προσκληθεί.

Nicola Peltz,Nicola Peltz Beckham,Brooklyn Beckham

Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz / AP

Η οικογενειακή διαμάχη στους Μπέκαμ γνωστοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες, με μέλη της οικογένειας να μοιράζονται αινιγματικές αναρτήσεις στα social media.

Τον Μάιο, ο Brooklyn δημοσίευσε ένα βίντεο με τη Nicola πάνω σε μηχανή, γράφοντας ότι θα την «επιλέγει πάντα», ενώ λίγες ώρες αργότερα, ο Cruz ανέβασε μια οικογενειακή φωτογραφία γράφοντας: «Σας αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε, μαμά και μπαμπά, μας δώσατε ζωή και μας φροντίσατε ανεξάρτητα από όλα. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο ευλογημένοι είμαστε που σας έχουμε στη ζωή μας».

Victoria Beckham,David Beckham

Ο David Beckham και η Victoria / AP

«Ο Brooklyn νιώθει διχασμένος. Είναι η οικογένειά του και το αίμα του, αλλά πάντα είχε μια περίπλοκη σχέση με τον πατέρα του. Πολλά στη σχέση τους ένιωθαν σαν “επιχείρηση”», ανέφερε πηγή στο «People».

