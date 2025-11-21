Κρίστιαν Άνταμς: Ποιος είναι ο «άγνωστος» αδερφός της Βικτόρια Μπέκαμ

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει έναν μικρότερο αδερφό, τον Κρίστιαν ο οποίος αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας

Κρίστιαν Άνταμς: Ποιος είναι ο «άγνωστος» αδερφός της Βικτόρια Μπέκαμ

H oικογένεια της Βικτόρια Μπέκαμ (Ο αδερφός της Κρίστιαν είναι δεύτερος από αριστερά)

Ο σχετικά... άγνωστος αδερφός της Βικτόρια Μπέκαμ - εμφανίστηκε σε μια νέα οικογενειακή φωτογραφία, προκαλώντας έκπληξη σε πολλούς θαυμαστές καθώς έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μαζί με τη σύζυγό του Έμμα. Η σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια, 51 ετών, ζει μια πολύ δημόσια ζωή με τον σύζυγό της Ντέιβιντ, 50 ετών, και τα τέσσερα παιδιά τους Μπρούκλιν, Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ. Ο μικρότερος αδερφός της Κρίστιαν ωστόσο κρατά χαμηλό προφίλ και σπάνια φωτογραφίζεται με την οικογένεια.

Πρόσφατα όμως εμφανίστηκε μαζί τους, καθώς συμμετείχε στους εορτασμούς για την απονομή του τίτλου του ιππότη στον κουνιάδο του, Ντέιβιντ, από τον βασιλιά Κάρολο . Η αδερφή τους, Λουίζ, κοινοποίησε μια γλυκιά φωτογραφία στο Instagram, στην οποία απεικονίζεται η ίδια, οι γονείς τους Τόνι και Τζάκι, ο Κρίστιαν και η Βικτόρια να ποζάρουν με τον Ντέιβιντ, καθώς εκείνος έλαμπε από χαρά μετά το επίτευγμα.

victoria.jpg

H Bικτόρια Μπέκαμ με τα αδέρφια της

Ο Κρίστιαν και η Βικτόρια ήταν δίπλα-δίπλα, με την ομοιότητά τους να είναι εμφανής. Η απόφασή του να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σημαίνει ότι οι θαυμαστές συχνά ξεχνούν ότι η Βικτόρια έχει έναν μικρότερο αδερφό. Σπάνια ποζάρει με τη Βικτόρια, τη Λουίζ και τους γονείς τους, την Τζάκι και τον Τόνι, σε οικογενειακές συγκεντρώσεις. Η Λουίζ φωτογραφίζεται συχνά με τη μεγαλύτερη αδερφή της, γεγονός που την έχει κάνει αναγνωρίσιμη στους θαυμαστές.

Η Βικτόρια, η οποία είναι το μεγαλύτερο παιδί, έχει διαφορά ηλικίας πέντε ετών με τον Κρίστιαν και διαφορά έξι ετών με τη Λουίζ. Ο Κρίστιαν είναι πρώην ηλεκτρονικός μηχανικός και προηγουμένως ήταν συνιδιοκτήτης μιας επιχείρησης χονδρικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών με τον πατέρα τους, Τόνι.

Είναι παντρεμένος με την Έμμα Στάφορντ και αντάλλαξαν όρκους σε έναν πλούσιο χειμερινό γάμο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και στον οποίο παρευρέθηκε όλη η οικογένεια Μπέκαμ. Η Βικτόρια είχε μοιραστεί μια φωτογραφία του Κρίστιαν και της Έμμα να απολαμβάνουν τον πρώτο τους χορό μαζί στη δεξίωση στην εξοχή, καθώς τους συνεχάρη δημόσια.

b.jpg

Ο Κρίστιαν έχει τέσσερα παιδιά με την Έμμα, με το ζευγάρι να υποδέχεται το μικρότερο παιδί τους - μια κόρη ονόματι Ταμπάθα - το 2019. Η περήφανη θεία Βικτόρια ενθουσιάστηκε με την μικρή μετά την άφιξή της, κοινοποιώντας μια φωτογραφία της στην κούνια της στους εκατομμύρια θαυμαστές της . Ο Κρίστιαν και η Έμμα είναι επίσης περήφανοι γονείς τριών μεγαλύτερων αγοριών.

Η Έμμα χρησιμοποιεί δημόσια το επώνυμο Άνταμς αφότου παντρεύτηκε τον Κρίστιαν. Ενώ οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης τόσο του Κρίστιαν όσο και της Έμμα είναι ιδιωτικοί, προηγουμένως εκείνη διατηρούσε έναν δημόσιο λογαριασμό στο Instagram με θέμα τις τέχνες και τις χειροτεχνίες. Στόχος της ήταν να εμπνεύσει γονείς με μικρά παιδιά, με την Έμμα να επιδεικνύει τις απίστευτες δεξιότητές της. Ωστόσο, σταμάτησε να δημοσιεύει το 2021.

Η Βικτόρια, η οποία έχει συνολική περιουσία 500 εκατομμυρίων λιρών με τον σύζυγό της Ντέιβιντ, μίλησε για την ταπεινή της ανατροφή στο ντοκιμαντέρ της στο Netflix, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα. Εξήγησε πώς ο πατέρας της, χονδρέμπορος ηλεκτρικών ειδών, «ξεκίνησε από το τίποτα».

«Συνήθιζε να βάζει εμένα, τον αδερφό μου και την αδερφή μου σε μια μικρή γραμμή παραγωγής, κατασκευάζαμε πράγματα, πρίζες και ηλεκτρικά», προτού η οικογένεια μαζευτεί στο βαν του μπαμπά της για να «παραδώσει ό,τι είχαμε κατασκευάσει... Ο μπαμπάς δούλευε τόσο, τόσο σκληρά και περίμενε να κάνω κι εγώ το ίδιο».

