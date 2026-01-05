Lindsay Lohan: Σπάνια φωτογραφία του γιου της Luai να παίζει με το χιόνι στο Ντουμπάι

Η ηθοποιός είναι μόνιμος κάτοικος Ντουμπάι εδώ και μία δεκαετία

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

© 2024 Netflix, Inc.
Η Λίντσεϊ Λόχαν δημοσίευσε το Σάββατο στο Instagram Stories μια φωτογραφία του δίχρονου γιου της, καλύπτοντας ωστόσο το πρόσωπό του, με ένα μπλε emoji καρδιάς, σε ένα χιονισμένο τοπίο, που περισσότερο σε Άσπεν παρά σε Ντουμπάι παραπέμπει.

Στεκόταν σε μικρή απόσταση από το μικρό παιδί, χαμογελώντας και κρατώντας το χέρι του.

Η ηθοποιός έχει εγκαταλείψει τις ΗΠΑ από το 2015 και ζει μόνιμα στο Ντουμπάι με τον σύζυγό της και τον γιο τους.

Σε μια άλλη φωτογραφία, η 39χρονη Λόχαν ποζάρει με τον σύζυγό της Bader Shammas, 39 ετών και τον γιο τους, μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στο 2025 σε μια ξεχωριστή ανάρτηση, μοιράζοντας αρκετές φωτογραφίες του Luai χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό του.

«Σας ευχαριστώ (sic) 2025 για την αγάπη, τις αναμνήσεις και τις στιγμές που είχαν τη μεγαλύτερη σημασία», έγραψε η Λόχαν στη λεζάντα των φωτογραφιών.

«Μπαίνω στο 2026 με γεμάτη καρδιά, προσγειωμένη, γεμάτη ελπίδα και βαθιά ευγνώμων για αυτή την όμορφη ζωή, τον σύζυγό μου, τον γιο μου και την οικογένειά μου».

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Parent Trap» και ο Shammas, που παντρεύτηκαν το 2022, καλωσόρισαν τον γιο τους τον επόμενο χρόνο.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο «Live With Kelly and Mark» τον Ιούλιο, η σταρ του «Mean Girls» αποκάλυψε ότι επέλεξε να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ για να «ζήσει μια πολύ φυσιολογική ζωή».

«Δεν ανησυχώ πια ότι δεν μπορώ να πάω να φάω σε ένα συγκεκριμένο μέρος επειδή κάποιος θα φωτογραφίσει τον γιο μου», είπε. «Απλά, νιώθω πολύ ασφαλής».

Η Lohan εξήγησε ότι είναι παράνομο να φωτογραφίζεις άλλους ανθρώπους στο Ντουμπάι χωρίς την άδειά τους.

