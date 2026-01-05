Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιανουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιανουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Το πείραμα της Βενεζουέλας

Ελεύθερος Τύπος: Το τέλος της δικτατορίας του Μαδούρο

Τα Νέα: 40 νεκρά λεπτά

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το blame game της συναίνεσης, ο Σάλλας και τα μπλόκα των αγροτών, οι τάπες του Μαρινάκη, ο φόβος των νοικοκυραίων, τα ζόρια της πληροφορικής, deal προ των πυλών και η φαγούρα και η ουσία

06:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αντίποινα μετά τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Τρία άτομα αναζητούν οι Αρχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

06:42BOMBER

Who's the Boss?

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Καραϊωσιφίδης για FIR Αθηνών: Παραμένει ερώτημα σε ποιο σύστημα ακριβώς εντοπίστηκε το πρόβλημα - Δεν υπήρξε κίνδυνος για αεροσκάφη που ήταν στον αέρα

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τελειώνει του Τετέ, ανακοινώνει Τσάβες και φουλάρει για τους επόμενους

06:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιοι είναι οι 28 υποψήφιοι για την ελληνική εκπροσώπηση

06:28LIFESTYLE

Lindsay Lohan: Σπάνια φωτογραφία του γιου της Luai να παίζει με το χιόνι στο Ντουμπάι

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέρμανση: Αγωνία για το κόστος – Οι τιμές σε πετρέλαιο και ξύλα

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άμεση συνεδρίαση για τις διεθνείς εξελίξεις ζητά η Κωνσταντοπούλου - Καταγγέλλει «επίδειξη δουλικότητας» από Μητσοτάκη

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ενώπιον του δικαστή της Νέας Υόρκης σήμερα ο Νικολάς Μαδούρο - Κατηγορείται για «ναρκοτρομοκρατία»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικό και Τραμπ φουντώνουν τον «πόλεμο» της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση

06:08ΕΘΝΙΚΑ

Τι σημασία έχει σε πολιτικό, στρατιωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο η πιθανή Κοινή Δύναμη Ταχείας Επέμβασης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

06:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Μυστήριο με τις παρεμβολές - Ψάχνουν την αιτία που προκάλεσε το χάος στις πτήσεις - Αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα

06:00LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Το μεγάλο αντίο σε έναν αληθινό σταρ της TV που αγάπησαν όλοι

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και σκόνη η Δευτέρα – Πού θα βρέξει – Η πρόγνωση για τα Θεοφάνεια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Ιανουρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για τις 2000 θέσεις εργασίας Ατόμων με Αναπηρία σε Δήμους

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επτά οι δράστες της φονικής επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

06:28LIFESTYLE

Lindsay Lohan: Σπάνια φωτογραφία του γιου της Luai να παίζει με το χιόνι στο Ντουμπάι

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η «σκοτεινή» προσωπικότητα του ιδιοκτήτη του μπαρ - κόλαση με 40 νεκρούς

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

23:01LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η συγκινητική ανακοίνωση του ΑΝΤ1

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένο για μήνες το ασθενοφόρο που είχε κάνει δωρεά η Αθηνά Παπαχρήστου

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ανδραβίδα: Δεν άντεξε την απώλεια του γιου του σε τροχαίο και αυτοκτόνησε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Τον βρήκε νεκρό σε στάβλο ο αδελφός του

