Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιανουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Το πείραμα της Βενεζουέλας
Ελεύθερος Τύπος: Το τέλος της δικτατορίας του Μαδούρο
Τα Νέα: 40 νεκρά λεπτά
